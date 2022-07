Denzel Washington voltooide wat door Sidney Poitier werd ingezet: de opkomst van de zwarte topacteur

Voor Sidney Poitier was 1967 een goed jaar. Wat heet: een topjaar. Zo mag je het wel noemen als je de hoofdrol speelt in drie films die geschiedenis schreven. De veertigjarige acteur verkeerde op de toppen van zijn kunnen.

In To Sir, with Love (regie James Clavell) is hij immigrant Mark Thackeray. Vanuit Brits-Guyana is hij naar Londen gekomen, waar hij als leraar aan de slag gaat op een middelbare school in de achterstandswijk East End. De rebelse leerlingen – kauwgomkauwende vetkuiven, vroegrijpe meisjes – lusten hem rauw en zijn openlijk racistisch. Door hen niet langer als kinderen maar als jongvolwassenen aan te spreken, slaat de stemming om. Typisch Brits coming-of-agedrama. Première: 14 juni 1967.

Sidney Poitier als Thurgood Marshall, de eerste Afro-Amerikaanse rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof, in de tv-film 'Separate But Equal', (1991) Beeld ABC

Nauwelijks twee maanden later, op 2 augustus 1967 om precies te zijn, was het de beurt aan de policier In the Heat of the Night (regie Norman Jewison). Hierin speelt hij Virgil Tibbs, die in het stadje Sparta in Mississippi abusievelijk wordt beschuldigd van een nachtelijke roofmoord. Al snel blijkt verdachte Tibbs een topinspecteur van de afdeling moordzaken in Philadelphia. Redneck-collega Bill Gillespie – sterke rol van Rod Steiger – vraagt diens hulp bij het oplossen van de moord. Vele kantelpunten en een illegale abortus later komt deze sfeervolle thriller tot ontknoping.

De film won vijf Oscars en werd geroemd om twee sleutelscènes: ‘Rare naam heb je voor een negerjongen', zegt een hulpsheriff. ‘Hoe noemen ze je in Philadelphia?’

Poitier, met onverholen woede: ‘Daar noemen ze mij… meneer Tibbs.’

Spraakmakender nog is de scène waarin plantagehouder Endicott (Larry Gates) Poitier in zijn gezicht slaat. Die bedenkt zich geen moment en mept met de vlakke hand vol terug. Pats! De eerste keer dat een zwarte acteur op het grote doek openlijk opstond tegen wit racisme.

Denzel Washington als Malcolm X in X (1992). Beeld x

En of het allemaal niet op kon ging op 11 december ook nog Guess Who’s Coming to Dinner in première. Het interraciale relatiedrama met Spencer Tracy en Katharine Hepburn als de bezorgde aristocratische ouders die zich geen raad weten met hun dochter Joanna (Katharine Houghton). Ze komt in San Francisco thuis met de veertien jaar oudere zwarte arts John Wade Prentice (Poitier) en ze hebben huwelijksplannen bovendien. Twee Oscars, en fameus werd ook de verzoenende speech van Tracy, die stelt dat liefde boven alles gaat, en al helemaal boven pigment. Overigens, twee weken na de opnamen overleed Tracy, nog maar 67 jaar oud.

Drie sterke rollen van Poitier op een rij, maar er bestaat een goede kans dat Denzel Washington (geboren in 1954) de films destijds niet heeft gezien. Zijn vader Denzel senior was voorganger bij de Pinkstergemeente, en niet-christelijke films kwamen er gewoon niet in. Geen beste start voor een aspirant-acteur, al heeft Den-zèl (zoals Oprah Winfrey altijd zegt, maar het is gewoon ‘Densel’ ) de schade naderhand flink ingehaald.

Ze raakten bevriend en Washington zag Poitier als zijn mentor. Bij diens overlijden op 6 januari 2022 zei Denzel: ‘Hij opende deuren voor ons allemaal, deuren die al decennia lang op slot zaten.’ Voor zwarte acteurs, bedoelt hij uiteraard. En al eerder: ‘Ik zal altijd proberen om in uw voetstappen te treden, Sir. Niets liever dan dat.’

Die quote komt uit Washingtons speech toen hij op 24 maart 2002 een Oscar kreeg voor zijn hoofdrol in de policier Training Day. Als tweede zwarte mannelijke ‘beste acteur’ ooit, de hoofdprijs. De allereerste was uitgerekend voor Poitier, die werd bekroond om zijn hoofdrol in de luchtige komedie Lilies of the Field (1953; regie Ralph Nelson). Daarin komt hij als de voormalige privédetective Homer Smith in Arizona terecht bij een clubje Duitse nonnen, die hem prompt inpalmen als klusjesman. Niet zijn beste film, maar vooruit – komedies horen ook bij het palet van een acteur.

Alhoewel. Na de flop Carbon Copy (1981; regie Michael Schultz) heeft de toen debuterende Washington zich nog maar zelden aan een komedie gewaagd. Hij accepteerde voor zes seizoenen de rol van dokter Philip Chandler in de ziekenhuisserie St. Elsewhere (1982-1988; 188 episodes). Zo leerde het grote publiek hem kennen. Daarna volgden belangrijke rollen, met niet zelden – net als bij Poitier – een politieke lading.

Sidney Poitier en George Segal in The Defiant Ones (1958). Beeld x

Hij was de activist Steve Biko in Richard Attenboroughs apartheidsdrama Cry Freedom (1987). In Glory (Edward Zwick; 1989) werd hij gecast als soldaat Trip van een zwart regiment tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, waarmee hij prompt de Oscar voor ‘beste bijrol’ won. Spike Lee gaf hem de hoofdrol in de biopic Malcolm X (1992). Hij was de onterecht voor moord veroordeelde bokser Rubin Carter in The Hurricane (1999; Norman Jewison), en zo verder.

Denzel Washington en George Segal in Carbon Copy (1981). Beeld Getty Images

We mogen zeggen dat Washington voortzette wat Poitier was begonnen. En in die zin zijn ze de vader, de zoon en een heilige missie: intelligente, trotse acteurs van de A-lijst, vormgevers van hun eigen carrière, emancipators – het grootste verdriet van Washington is dat hij nooit het bioscoopscherm met Poitier heeft gedeeld. Dat lag enorm voor de hand, maar blijkbaar is niemand daar ooit opgekomen. Onbegrijpelijk, en in die zin is het dubbelretrospectief dat EYE deze zomer presenteert het best denkbare alternatief.

Want parallellen tussen die twee zijn er meer dan voldoende. Het relatiedrama Fences (2016) – hoofdrol en regie voor Washington, met Viola Davis als perfecte tegenspeler – is door zijn raciale thema’s en intense acteerwerk minstens zo heftig als Guess Who’s Coming to Dinner. En in Training Day (2001; regie Antoine Fuqua) is Washington al net zo’n soevereine inspecteur als Poitier in In the Heat of the Night, al raakt Washington uiteindelijk op het slechte pad.

We kunnen nog wel een stapje verder gaan. Omdat ook de Amerikaanse cinema niet stilstaat, heeft Washington (inmiddels 67) de route voltooid die door Poitier werd ingezet. Washington wordt niet meer gecast omwille van zijn zwarte huid, hij wordt gecast omdat-ie zo’n goede acteur is. Het beste bewijs is zijn recente hoofdrol in The Tragedy of MacBeth (2021; Joel Coen): een stoere Schotse prins, gespeeld door een zwarte Amerikaanse acteur, en niemand die er over klaagde. Wie had dat in de jaren zestig kunnen denken?

Heilige missie voltooid, zogezegd.

Sidney Poitier in No Way Out (1950). Beeld Bettmann Archive

Eén vraag blijft dan nog over. Die brengt ons terug naar het allereerste begin. Als Denzel van zijn pa geen speelfilms mocht kijken, behalve die christelijke, waarom zou hij dan per se acteur willen worden? Hij had nauwelijks kennis van films of filmsterren aan wie hij zich kon spiegelen, begrijpen we. Het antwoord is even simpel als verrassend: nou, aanvankelijk had hij dan ook andere plannen. Hij dacht eerder aan een carrière in basketball of American football, hij zat ook in de schoolteams.

Het vervolg lezen we in Washingtons boek A Hand to Guide Me (2006), met verhalen over inspiratiebronnen. Uiteindelijk was het de schuld van een leuk meisje, blijkt. Hij studeerde aan Fordham University in de Bronx en zij ging naar de cursus spreken in het openbaar, dus ging Washington toen ook maar. Voordat hij het goed en wel door had, moest hij Shakespeare reciteren, en nog eens aangemoedigd door een leraar Engels belandde hij bij het toneel. Geen sport meer voor Denzel, of zijn tweede optie: journalistiek.

Denzel Washington in de tv-serie St. Elsewhere (1984). Beeld NBCUniversal via Getty Images

Vanaf 1976 was Washington professioneel acteur. ‘Maar ik voel me nog steeds onderzoeksjournalist. Bij iedere nieuwe rol lees ik alles over het personage, het tijdvak, de setting, wat er maar speelde destijds. Dat stop ik er allemaal in. En als het goed is merkt het publiek daar niets van, want het hoort bij het verborgen werk van een acteur.’

Hoera voor de cursus spreken in het openbaar. De vormende jaren van Sidney Poitier zijn zo mogelijk nog mooier. Of beter gezegd: hobbeliger. Denzel kwam uit de middenklasse, die mocht naar de universiteit. Sidney begon op de onderste sport van de maatschappelijke ladder en zelfs daar viel hij nog bijna van af. Bron is The Measure of a Man (2000), zijn memoires. Eerst vertelt hij over zijn gelukkige jeugd op Cat Island, de Bahama’s, waar zijn ouders een boerderij hadden. Met hun oogst reisden ze geregeld naar Miami, waar op een van die tripjes Sidney drie maanden te vroeg werd geboren. Moeilijk begin, maar het leverde hem wel het Amerikaanse staatsburgerschap op.

Sidney Poitier in Lilies of the Field (1963). Beeld Getty Images

Zijn kindertijd op het eiland was er een van spelen en vissen. Op zijn dertiende ging hij van school af en hij kwam in de gevangenis voor het stelen van een maïskolf. Vader Reginald besloot hem voor zijn eigen bestwil naar familie in Miami te sturen. Daar maakte hij kennis – nog nooit van gehoord – met racisme en werd hij zelfs achterna gezeten door de Klan.

‘Vaarwel Miami’, besloot hij dan ook op zijn zestiende, en liep naar het busstation, waar hij beleefd informeerde welke rit het verst ging. ‘New York’, antwoordde de chauffeur en Sidney stapte in. Zonder vast adres sliep hij in Manhattan op daken en in de metro. Hij had allerlei baantjes, van bordenwasser tot conciërge, meldde zich in 1944 als minderjarige aan bij het leger, jokte over zijn leeftijd, ging er toch maar snel weer uit, en toen viel zijn oog op een advertentie in de Amsterdam News uit Harlem:

GEVRAAGD: ACTEURS voor het American Negro Theatre.

What the hell? , dacht Sidney. Acteren, dat kon niet moeilijker zijn dan al die andere baantjes. Hij deed auditie, moest een tekst voorlezen, maar door zijn laaggeletterdheid kwam hij daar slecht uit en bovendien sprak hij met een onmiskenbaar Caribisch accent. ‘Opgehoepeld jij! Verdoe niet andermans tijd.’

Wat nu? Terug naar de Bahama’s? Dat zag hij als een nederlaag. Hij ging wel avonddiensten draaien in een New Yorks restaurant. Nooit al te druk daar, het gaf hem tijd om beter te leren lezen, en een aardige oude Joodse ober hielp hem daarbij. Een paar maanden later deed hij opnieuw auditie, en werd aangenomen als understudy. Omdat de beoogde hoofdrolspeler tijdens de première verhinderd bleek – dat was Harry Belafonte – stond hij plotseling op het toneel. Het beviel beide partijen goed en de pers ook. ‘Het stuk was waardeloos, maar dat nieuwe joch was fris en geestig,’ schreven ze over Lisistrata, de Griekse komedie van Aristophanes.

Denzel Washington in Out of Time (2003). Beeld x

Twee jaar later zat Sidney, als acteur zonder opleiding, maar wel toegerust met een dubbele dosis charisma, in Hollywood voor zijn speelfilmdebuut: No Way Out (1950; regie: Joseph L. Mankiewicz). In deze film noir speelde hij dokter Luther Brooks, een zwarte gevangenisarts die geconfronteerd wordt met racisme. Een rol op zijn lijf geschreven. ‘Nooit meer knielen’, werd Poitiers motto, particulier en professioneel. Dat vinden we terug in zijn oeuvre waarvoor hij in 2002 een ere-Oscar kreeg: 55 speelfilms en tv-producties plus negen regieklussen lang. En leerling Denzel Washington? Die zag dat het goed was.

Retrospectief Sidney Poiter & Denzel Washington, EYE Filmmuseum in Amsterdam, 8/7 t/m 31/8.