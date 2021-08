Denkend aan Holland drijft volledig op wat er tussendoor gebeurt

Op papier is Denkend aan Holland een programma waarin André van Duin en Janny van der Heijden ‘ons mooie Nederland’ ontdekken vanaf het water. In praktijk blijkt het een programma over niets. Dat hoeft niet erg te zijn. Een van de beste series ooit, Seinfeld, stond er om bekend a show about nothing te zijn. Nu wil ik niet beweren dat Denkend aan Holland de Nederlandse Seinfeld is, maar het niets is hun beider aandrijving.

Ja, natuurlijk, er gebeuren wel dingen. In de eerste scène van de eerste aflevering van het derde seizoen gingen André en Janny – en nu citeer ik even de programmapagina zelf – ‘op zoek naar hun boot: de Pollux. Op de plek waar Janny dacht dat ze moesten zijn, ligt wel een héél grote boot. Ze zijn beland bij de werf van de wereldberoemde Nederlandse superjachtbouwers. Als het misverstand is rechtgezet, vindt het duo hun wat handzamere boot iets verderop en kunnen ze vertrekken.’ Dat bedoel ik.

Vervolgens voer het duo via de Amsterdamse haven richting de Zaanstreek, eens de belangrijkste plek van de Nederlandse voedselindustrie, via de Hondsbossche sluis, om vervolgens aan te meren bij een worstfabriek waar ze, jawel, hun eigen verse chorizo maakten. Daarna voeren ze door, langs oude Zaanse molens en voormalig walvisvaardersdorp De Rijp, om uiteindelijk te eindigen bij het eilandje De Woude, waar slechts 150 mensen wonen, en daar bitterballen te eten.

André van Duin is onder de indruk van hoe snel de worst uit de worstmachine komt. Beeld Omroep Max

Dus ja, er gebeuren wel dingen en hier en daar pik je wat leerzaams op (een aantal Nederlandse scheepstermen heeft de Russische taal gehaald: vlaggenstok, boei, kapitein), maar het programma drijft volledig op wat er tussen die dingen in gebeurt. Zo was de belangrijkste verhaallijn in de eerste aflevering of het Janny lukte om een fatsoenlijke kop koffie voor kapitein André te maken. Dat lukte deels. ‘De koffie van Jannie valt mee deze keer’, sprak Van Duin in de voice-over. ‘Dat wil zeggen: hij is best te drinken, je moet hem alleen niet doorslikken.’ Van Duin op zijn beurt kweet zich van zijn taak door een stuk van de mast af te varen toen ze onder een brug door gingen. ‘O, de mast, ja’, zei Van Duin kalm. ‘Die hadden we naar beneden moeten doen.’ En na een verwarrende verhandeling over de keuken, die volgens Van Duin aan de verkeerde kant van het bootje zat (de keuken zat aan stuurboord, maar zou aan bakboord moeten zitten, want ‘bak’-boord, enfin), sprak voice-over André: ‘Dat heb je met dit soort programma’s. Soms moet je wat tijd opvullen. Maar daarna kijk je je ogen weer uit.’

Dat viel wel mee. Maar goed, dat was dus niet erg. Janny en André eindigden op een terras op De Woude, waar ze stamgast Kees ontmoetten.

‘Jij bent hier geboren en getogen?’, vroeg André.

‘Ja’, zei Kees.

‘Zo ziet het er ook uit’, zei André.

Misschien was het een grapje om het ijs te breken, misschien een onbedoeld lompe observatie. Maar waarschijnlijk bedoelde hij er niets mee.