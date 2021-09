Denk in problemen, niet in oplossingen

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Als het probleem is dat je achterstaat tijdens een voetbalwedstrijd, is het dan een oplossing om tijd te rekken? Nee, met opzettelijk treuzelen is nog nooit een achterstand teniet gedaan. Toch besloot Sonny Stevens afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff Arena precies dat te doen. De doelman van SC Cambuur nam opzichtig lang de tijd, terwijl hij toch echt achterstond.

Dat komt omdat Sonny Stevens denkt in problemen. Dat siert hem, veel te veel mensen denken al in oplossingen. Het probleem heeft zich nog niet voorgedaan of ze zijn al aan ’t oplossen. Maar of een coronamaatregel een oplossing is, hangt af van hoeveel doden je als probleem beschouwt. Of het legaliseren van kraken een oplossing is, hangt af van wat je een groter probleem vindt: inbreuk op eigendomsrecht van beleggers of langdurige leegstand. Als het probleem is dat je oud-collega’s in Afghanistan in levensgevaar zijn, is snel evacueren de oplossing. Als je het draagvlak onder het xenofobe deel van je achterban belangrijker vindt, kun je beter doen alsof je het levensgevaar nooit had kunnen voorzien.

We zijn vaak te laf om te onderkennen wat het probleem is, waardoor de discussie over oplossingen een soort pervers escapisme wordt: je ziet toch hoe druk we bezig zijn? Neem liever een voorbeeld aan SC Cambuur. Sonny Stevens en zijn teamgenoten hadden de moed om het pijnlijke probleem te onderkennen: niet dat ze aan het verliezen waren, maar dat Ajax zoveel beter was dat een uitslag dreigde waar hun kleinkinderen ze nog aan zouden herinneren. Zo min mogelijk minuten voetballen was de enige manier om dat te voorkomen. Want, zo zei Sonny Stevens na afloop: ‘Liever 9-0 dan 10-0, dat staat toch even lelijker.’ Als je het eens bent over het lelijke probleem, heeft zo’n lelijke oplossing ook wel iets charmants.