Delicate, fijnzinnige dans neemt Korzo over tijdens het India Dans Festival ★★★☆☆

Kishan door Shailesh Bahoran/IRCompany Beeld Sjoerd Derine

Toen donderdag in het Haagse Korzo zes vlammetjes van een rituele olielamp werden ontstoken door de Haagse burgemeester, de Indiase ambassadeur en de festivalcuratoren, kon de elfde editie van het India Dans Festival zowel live als online van start gaan. Altijd fascinerend om te zien hoe een delicate en fijnzinnige danssfeer tien dagen lang als een zachte walm door het gebouw waart, dat tijdelijk wordt bevolkt door dansers en goeroes die zich via meester-gezelverhoudingen jarenlang bekwamen in een van de vele Indiase (klassieke) dansstijlen. Van bekendere stijlen als kathak en bharata natyam, tot het in ere herstelde, oude en sierlijke Odissi-idioom of de dramatische kuchipudi-gebaren met wortels in het Sanskriet. Daarbij daagt het India Dans Festival performers graag uit buiten hun comfortzone te treden via samenwerking met makers uit dansstromingen als hiphop en moderne dans.

Niet alle optredens blijken echter voor buitenstaanders goed ‘leesbaar’, al worden ze uitgevoerd door hypergeconcentreerde dansers die gloriëren in gedetailleerde lichaamsmotoriek, met vaak verwijzingen naar Hindoestaanse offerrituelen en tempeldansen. In ieder geval lieten de solo-optredens donderdag en zaterdag wel wat te raden en te wensen over.

Vooral de Britse, bekroonde danser Aakash Odedra maakte de verwachtingen niet waar. Op papier beloofden speciaal voor hem gemaakte choreografieën van internationale sterren als Sidi Larbi Cherkaoui en Russell Maliphant een onconventioneel drieluik te vormen. In de praktijk bleken het vooral vormexperimenten met decorobjecten. ‘Larbi’ liet Odedra in Constellations een kwartier lang soepeltjes en bedachtzaam navigeren door een parcours van vijftien zwiepende hanglampen. Dat hierachter een krachtenspel schuilging van verlichting, duisternis, helderheid en geluidsgolven, kwam nauwelijks uit de verf.

Maliphant leidde de kathakdanser in Cut door een spannender lichtontwerp, van spots gebundeld tot getralied rooster en zebrapad. Op een naargeestig sounddesign van industrieel geraas probeerde Odedra zijn cyclische expansie in die hoekige belichting te persen, met een ingesloten wereld als benauwend resultaat.

Enige opwinding kwam nog van het klassiek getinte Echoes, waarin kathak-icoon Aditi Mangaldas de Britse danser met versneld voetenwerk liet cirkelen door een mini-jungle van belletjeskoorden. Waarom de relatie met voorouders werd verkend door deze strengen tot kluwen te verknopen, God mag het weten. Maar toen hij ze om zijn enkels bond, voelde hij weer vertrouwde grond onder zijn magistrale voeten.

Lefgozer Shailesh Bahoran, een van de meest veelzijdige choreografen van Nederlandse bodem, mét Hindoestaanse wortels, had in zijn solo Kishan de pech dat een looplamp in de nok bleef steken, terwijl die voor een ingetogen finale naar beneden moest zwiepen. Maar ook met dat beoogde spel met dansende lichtobjecten bleef zijn uur durende solo beperkt tot een ontroerende poging de complexe relatie te vangen met zijn 8-jarige autistische zoon. Bahoran kan als hiphopdanser zijn expressieve lichaam hyperflexibel en wonderschoon alle kanten op laten hellen. Maar de symboliek achter zijn bewegingsstrijd met een mobiel gevaarte van vierkante frames bleef verborgen, net als de intimiteit van de woordeloze communicatie met zijn non-verbale zoon.

India Dans Festival 2022 Dans ★★☆☆☆ Openingsvoorstelling door Aakash Odedra Company. Choreografieën van Aditi Mangaldas, Russell Maliphant en Sidi Larbi Cherkaoui. ★★★☆☆ Kishan door IRCompany/Shailesh Bahoran. 19 en 21/5, Korzo, Den Haag. Het India Dans Festival duurt t/m 29/5. Kishan toert nog tot 16/6.

Echoes door Aakash Odedra. Choreografie: Aditi Mangaldas Beeld Tim Theo Deceuninck