Deelnemers aan ‘Au Pair’ zijn piepjong, en daarmee kwetsbaarder dan de ‘Ik vertrek’-landverhuizers

Lang voordat Jia Tolentino redacteur van The New Yorker was, deed ze eens mee aan een realityshow. Girls vs. Boys: Puerto Rico, prijzengeld: 50.000 dollar. Ze schrijft erover in haar bestseller Spiegeldoolhof: reflecties op zelfbedrog. De destijds 16-jarige Tolentino deed mee omdat, reconstrueert ze, het duidelijk was dat iemand met zo veel zelfvertrouwen eigenlijk niet anders kón dan meedoen met zo’n show. Het was, schrijft ze, alsof alles in haar leven tot dan toe een voorbereiding was op haar deelname.

Iets soortgelijks lijkt op te gaan voor de 20-jarige Bram in Au Pairs: New York (BNNVara), ook een reality-programma, maar nogal anders. Zijn verwachtingen: ontwaken, een koffietje halen, flaneren in het zonnetje, af en toe een slokje, en dan een beetje ‘die diva-uitstraling hebben’. ‘New York is groots’, dus daar ‘mag je je groots voelen’, aldus de jongen die eigenlijk filmacteur wil worden en vindt dat Amsterdam te klein voor hem is. Hij weet nog niet dat hij straks in een kelder terechtkomt.

Bram (20) speelt met zijn Amerikaanse oppaskinderen in ‘Au Pairs: New York’. Beeld BNNVARA

Het gastgezin uit Brooklyn dat hem opneemt, een spirituele familie met twee jonge kinderen, is al net zo realistisch. Zij hopen (zonder ironie) op ‘een eenhoorn’ als oppas: ‘iemand die veel van kinderen houdt’ en ‘die de kinderen niet belemmert’. Tot vreugde van de moeder speelt Bram tijdens de kennismaking meteen met de kinderen. ‘I love him (...) I think he might be a unicorn.’

Bij het introduceren van de vier diverse en uitgesproken jonge oppassen uit Nederland en hun Amerikaanse gastgezinnen wordt meteen duidelijk: we gaan ons niet vervelen. Dat voorspelt ook een waarzegger de 23-jarige Sincha uit Assendelft: ze gaat het zwaar krijgen en ze zal stoppen bij haar eerste gastgezin. En dat is precies wat de cliffhanger van de eerste aflevering laat zien: de allergische Sincha voelt zich doodziek door alle huisstofmijt in haar Amerikaans verblijf, en Bram ontdekt dat de kelderwoning nog minder glamoureus is dan hij al dacht: het stikt er van de kakkerlakken.

Kijken naar Au Pairs is vermakelijk, om dezelfde reden waarom Ik vertrek dat is: een onbekende bestemming, en mensen die een droom najagen zonder daarvoor te zijn uitgerust. Vermenigvuldig aantrekkelijke beelden met een cultuurshock, en met de frictie en het pijnlijke leerproces van de deelnemers. Alleen zijn de Au Pairs-deelnemers piepjong, en daarmee kwetsbaarder dan de Ik vertrek-landverhuizers.

Toen Tolentino in 2004 deelnam aan zo’n programma, schrijft ze, was reality-tv was een relatief nieuw, onschuldig fenomeen. YouTube bestond nog niet, en er zijn online nauwelijks sporen van haar deelname te vinden. De omstandigheden zijn voor de deelnemers van Au Pairs totaal anders. Voor je het weet ben je een eeuwig ronddolende meme. Misschien beseffen de Au Pairs-deelnemers dat niet, of kan het ze niet schelen. Wat bekendheid komt waarschijnlijk wel van pas als je filmacteur wilt worden.