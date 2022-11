Deeldermania in Velsen: zo komt het dat de onbekende jazzmuzikant ‘Sjors’ een monument krijgt

Saxofonist George Johnson in club De Wieck in Rotterdam, in 1963. Beeld Wouter van Gool (Nederlands Jazz Archief/Allard Pierson)

In de schaduw van Tata Steel, in het niet buitensporig jazzy Velsen-Noord, woonde jarenlang een forse zwarte saxofonist die zich verplaatste in een crèmekleurige Cadillac. Men zag ‘Sjors’ ook voorbij fietsen met een Dobermann Pinscher aan de hand en op gezette tijden rook het in de buurt heerlijk naar zijn zelfgebrande pinda’s.

‘Sjors’ heette George Johnson en was getrouwd met de dochter van bakker Kruk uit Velsen-Noord, Paula Johnson. Zij was de kostwinner, met een goede baan, en hij een oudere muzikant op z’n retour. Ze woonden op de bovenste verdieping van de voormalige bakkerij, beneden was het verhuurd aan een pasgetrouwd stel.

Ja, die hoorden weleens een saxofoon, niet erg hard, want hij dempte de boel met een theedoek. Het waren nooit hele nummers die hij speelde, hij oefende toonladders. Wat het pasgetrouwde stel soms uit de slaap hield, waren luidruchtige ruzies, scheldpartijen in het Engels.

Dat hij opging in het dorpse leven van Velsen-Noord, dat kon je niet zeggen. Hij praatte weleens met een buurman die als amateur in een jazzcombo speelde. Verder was hij rustig en op zichzelf. Behalve die ene keer dat er een raam van zijn Cadillac was ingegooid, toen ging hij flink tekeer.

Zoveel is blijven hangen bij zijn oude buurtgenoten in Velsen-Noord over de Amerikaanse jazzmuzikant en zijn lokale schone. Ze woonden hier elf jaar, van 1966 tot 1977, en verhuisden daarna naar Osdorp.

Maar waarom opeens die vragen over hen, willen ze toch wel weten.

Dan is het woord aan de met de Volkskrant-journalist meegereisde Dick Groeneveld (75), bewoner van Velsen-Zuid, gelegen aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Hij vertelt de buurtjes dat hij fan is van Jules Deelder en dat hij niet zo lang geleden een gedicht las, George Johnson. Deelders boek Swingkoning komt tevoorschijn, en Groeneveld begint volleerd voor te dragen, helemaal niet alsof hij jarenlang de kost heeft verdiend als boekhouder.

Het zestien regels lange, o zo geestig-weemoedige gedicht van Deelder gaat over een zieke muzikant die niemand kent en die het net niet maakte in de muziek. Het is hem vooral te doen om die ene onuitwisbare strofe:

Hij woont thans

te Velzen

en zal er ook

sterven

Wat zit hierachter?

De oude buurtbewoners van Johnson kijken hem verbaasd aan: een gedicht over ‘Sjors’, en nog wel van Jules Deelder, het Rotterdamse fenomeen? ‘Echt jammer, dat ik hem niet beter heb leren kennen’, zegt Joke, de voormalige onderbuurvrouw. ‘Van dat gedicht heb ik echt nooit geweten’, zegt Lia, van twee deuren verder.

En die verwondering trof Dick Groeneveld ook, die eerste keer: wat krijgen we nou? ‘Daar staat gewoon ‘Velzen’ in een gedicht van míjn Jules Deelder. Wat zou het verhaal hierachter zijn? Zou deze muzikant echt in deze omgeving hebben gewoond?’ Als Deelder het schreef, dan moest het waar zijn, vermoedde Groeneveld. Die kende alles en iedereen in de jazz.

George Johnson Beeld Wouter van Gool (Nederlands Jazz Archief/Allard Pierson)

Voor Groeneveld zat er niets anders op dan een zoektocht te beginnen naar George Johnson, want zo veel jazzmuzikanten waren niet ziek geworden in ‘Velzen’, of gestorven. En er draaide al rap een ander plan mee in zijn achterhoofd. Want op de keper beschouwd was dit toch iets bijzonders. Zou het niet wonderschoon zijn als de gemeente Velsen dit gedicht als een lokale letterkundig-historische gebeurtenis zou adopteren? Die buitenmuur van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, bij Groeneveld om de hoek, die kon wel een opfrisbeurt gebruiken. Was het een idee om het gedicht George Johnson daarop uit te serveren, opdat dat wij nooit vergeten dat J.A. Deelder (1944-2019) zelve ‘te Velzen’ was geweest, als regelmatige bespeler van het theater? Een bewonersinitiatief voor een literaire plaquette was geboren, voorjaar 2021.

Deelderliefde

Het is een compilatie-cd van Buck Clayton, een opname uit 1946, die Dick Groeneveld in zijn huiskamer in Velsen-Zuid in de cd-speler schuift. Daar klinkt een typisch voorbeeld uit de naoorlogse swing-era, Johnson Rock, geschreven door de man die al een tijd door zijn hoofd spookt, George Johnson. Wannéér Johnson op zijn altsaxofoon aan het rocken is, kan Groeneveld niet vertellen. Er klinken zo veel blazers, hij zou niet weten wat voor soort blazer Johnson was. Eerlijk gezegd: het is niet zijn muziek, die jazz.

Als hij over zijn liefde voor Deelder spreekt, dan gaat het over ’s mans taalkundige veelzijdigheid, rauwheid en humor. Want wees eens eerlijk, meent Groeneveld, zoiets is toch niet te evenaren: ‘Als ik m’n ogen toedoe/ ben ik in Honoloeloe’.

Hij pakt een boek erbij, door Deelder persoonlijk gesigneerd, met een verwijzing naar het zilveren huwelijksfeest met zijn Toos, ‘tgv het 25-jarige complot’. Groeneveld moet er weer om grinniken.

Swingen in Beverwijk

Sinds zijn deelderiaanse openbaring, vorig jaar, is er rond zijn George Johnson-manie het nodige gebeurd. Aanvankelijk leek niemand George Johnson te kennen, de erven-Deelder lieten eerst niets van zich horen, net zomin als de nodige jazzkenners of uitgeverij De Bezige Bij. De gemeente Velsen kon Johnson aanvankelijk niet vinden in de registers, en als hij ‘te Velzen’ zou zijn gestorven, dan moest-ie toch zeker op begraafplaats Westerveld liggen – en daar lag-ie niet.

Na een oproep in de regionale krant kreeg de vormloze slagschaduw meer contouren. Er rolde keihard bewijs zijn kant uit dat er op zeker moment een saxofoon spelende George Johnson in de omgeving had gewoond, en wel in Velsen-Noord, en dat hij zelfs een keer in het naburige Beverwijk op het podium had staan swingen. Paula Johnson bleek ook nog te leven, inmiddels 88, en met een andere achternaam: Overakker. Na haar scheiding van George Johnson trouwde ze met ijshockeyer Dolf Overakker en emigreerde naar Ierland. De voormalige zwager van Johnson, Jan Kruk, liet weten dat vader Kruk voor de muzikant het koosnaampje ‘Louis Armstrong’ had. In familiekringen stond hij te boek als een stille. Hoe kon het ook anders, hij sprak geen Nederlands, en binnen de bakkersfamilie was er afgezien van Paula niemand die een beetje Engels sprak.

En terwijl de volgende Johnson-compositie, Fruitie Cutie, in de huiskamer in Velsen-Zuid klinkt, komt Groeneveld met een opmerkelijke claim to fame van Johnson die ook zijn kant opwaaide. George Johnson zou de ware bedenker zijn geweest van Hit the Road Jack, de rhythm-and-blues-klassieker van Ray Charles uit 1961. George had het haar veelvuldig verteld, zei zijn toenmalige vrouw, en hij had het nummer voor vijftig dollar verkocht. Maar nergens in de muziekannalen is er, vooralsnog, een flintertje bewijs te vinden voor deze Velser legende. Want overal is terug te lezen dat Percy Mayfield de hit bij Ray Charles aanleverde.

Aan kop

Niemand kent George Johnson, zo wil het gedicht van Deelder – maar kende echt niemand George Johnson? Nou, dat viel reuze mee, al was het met een naam die zo veel voorkomt wel een stroperige zoektocht. Jeroen de Valk, vooraanstaand jazzpublicist en biograaf van Chet Baker, verdiepte zich voor Jazz Bulletin, het magazine van het Nederlands Jazz Archief, in het leven van George Adelbert Johnson (1913-1996). Hij schetst een beeld van een zeer verdienstelijke muzikant die in de jaren veertig, voordat Charlie Parker met bebop de boel opschudde, lekker meedraaide aan de kop van het swingpeloton. Omdat hij exact wilde weten hoe Johnson klonk, rooide hij her en der de nodige muziek op. En dat viel niet tegen, hij hoorde ‘assertieve uithalen’ en ‘avontuurlijke erupties’. En vooral de cd Those Barcelona Days, opnamen uit 1947 met Don Byas uit hun Spaanse periode, kon De Valk zeer bekoren. ‘Je kunt zeggen dat Johnson zeker technisch begaafd was’, vertelt De Valk, ‘dat hij zeer zorgvuldig speelde en niet bang was voor een pittige versie van Cherokee.’

In de archieven vond De Valk dat Johnson al in de jaren dertig in Nederland speelde. Hij was net zoals veel Amerikaanse muzikanten met een orkest naar West-Europa getrokken, een tocht die meestal in Parijs begon. Daar werd hij onder meer op het podium aangetroffen met gitarist Django Reinhardt. In Den Haag speelde hij in 1937 in Tabaris en in Het Vaderland werd hij ‘een wonder van beheerschte techniek’ genoemd, en was er sprake van ‘een prachtige toon’. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hij terug in Europa, speelde in de jaren vijftig in het Amsterdamse Concertgebouw en in jazzclub Sheherazade, onder meer met zijn eigen orkest ‘dat er flink op los blies’, aldus Het Parool.

George Johnson Beeld Wouter van Gool (Nederlands Jazz Archief/Allard Pierson)

Van ‘bekend’ naar onbekend

In 1966 had Dagblad Kennemerland de primeur dat er een ‘bekend saxofonist in Velsen’ was geland, ‘een ster’ uit het televisie-orkest van CBS. Nederland vond hij een goede uitvalsbasis voor concerten in Europa. Hij kwam net terug uit Bonn, en had ook een gig in een travestietenbar in Amsterdam achter zijn kiezen. Dat was hem matig bevallen. Wat hij verder ging doen, ‘dat wist hij nog niet’.

De Valk: ‘Het was geen goeie tijd voor hem, en voor de jazz, midden jaren zestig. Eerst was er de rock-’n-roll, en toen The Beatles. In Nederland en elders had hij aanvankelijk met engagementen kunnen werken: een weekje hier met een orkest, een maandje daar. Vaste klussen, met brood op de plank. Maar de tijden veranderden: er waren eigenlijk alleen nog one-nighters. En er was altijd gedoe met geld. Hij had les kunnen gaan geven. Er was vast werk geweest voor hem in Hilversum, maar ook daar vertoonde hij zich niet. Eigenlijk miste hij de aansluiting, totdat uiteindelijk niemand meer wist wie hij was. Zonde.’

Vraag de erven-Deelder – zijn vrouw Annemarie en dochter Ari – naar de betekenis van George Johnson in het leven van Jules, en ze halen hun schouders op: geen idee. Wel is in het onlangs verschenen boek van Ari, ABCDeelder, een plekje voor George Johnson ingeruimd, alleen niet bij de J maar bij de L van Lied. Mede-dichter Louis Lehmann had het gedicht over Johnson namelijk op muziek gezet en gezongen. Ook in de immense jazzplatencollectie van Deelder is Johnson niet zomaar te vinden. Bij de J staat hij niet, aangezien de verzameling is geordend op jazzlabel.

Mysterieuze muzikanten

Jules Deelder mocht bij leven hartstochtelijk het mysterie rond jazzmuzikanten omarmen. Van een niet-ingeloste belofte vanwege een vroege dood – aan de dope, drank, dan wel een ongelukkige valpartij van de trap of uit het raam – werd de muziek niet veel slechter, meende hij. Een onbekende, onontdekte, eigenaardige blazer met een krankzinnige levenswandel had een streepje voor. Of hij bedacht ’m zelf, zoals de tragische trompettist in het verhaal The Eddie Daté Story.

Met Hans Dulfer speelde hij graag een potje jazzpingpong: het om de beurt noemen van obscure jazzmuzikanten. ‘Twee bluffers bij elkaar’, zegt Dulfer. ‘En maar tegen elkaar opbieden. Ken je die, ja die ken ik, ken je die, ja die ken ik. Dan ook hele grote verhalen over zo iemand vertellen. Ik heb Jules een keer boos gezien. Toen had ik een fantástische muzikant zelf bedacht, en reageerde hij dat hij díe zeker in de platenkast had staan. Haha, verzonnen. Was-ie er zelf ingetuind.’

George Johnson had zomaar, als verloren gewaande blazer, in dit gezelschapsspel voorbij kunnen komen. Eigenlijk is het gedicht, dat in 1983 voor het eerst in literair tijdschrift Maatstaf werd gepubliceerd, te lezen als een potje solo-jazzpingpong, een mythische jazzvertelling voor aan de bar. ‘Jules ging graag aan de haal met een verhaal’, zegt ‘Bolle’ Hans van Griensven, voormalig uitbater van het Rotterdamse jazzcafé De Sigarenbar. ‘Jules werd niet graag tegengesproken als er een waarheid was die hem beviel. En wat maakt het ook uit? Of iemand nou ziek, zwak of misselijk was. Het is kunst, zijn gedicht, en daar moet je met je tengels van afblijven. Dus laat lekker zitten, die George Johnson.’

Geen dorpsmeisje

Paula Overwater wist één ding zeker, opgroeiend als bakkersdochter in Velsen-Noord: ze zou niet een dorpsmeisje worden met een suf baantje. Dus trok ze de wijde wereld in, ging ze naar Engeland, Italië en Frankrijk, om daar als au pair te werken. In een nachtclub in Parijs ontmoette ze in 1958 George, zes jaar later zijn ze getrouwd. ‘En toen kwam ik erachter dat hij gejokt had over zijn leeftijd’, vertelt ze aan de telefoon vanuit Ierland. ‘Hij was niet tien, maar twintig jaar ouder dan ik!’

Zijn ex-vrouw beschrijft hem als een gecompliceerde man, met veel muzikaal talent. ‘George had het ver kunnen schoppen’, zegt ze. ‘Maar altijd die plankenkoorts. In het gedicht van Deelder stond dat hij ziek was, maar dat klopte niet. Hij was zenuwachtig, bang dat hij niet kon performen. Maar als hij eenmaal op het toneel stond, ging het goed. Dan was er van die onzekerheid niks meer te zien.’

George Johnson met zijn echtgenote Paula, zijn schoonouders en verdere schoonfamilie. Beeld privéfoto

Waar Johnsons loopbaan in die jaren steeds meer in het slop raakte, maakte zij steeds meer carrière bij Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Ze reisde de hele wereld over om het hotel onder de aandacht te brengen, en werd zelfs uitgeroepen tot beste salesmanager van Nederland. ‘Het was niet makkelijk voor hem’, zegt ze, ‘hij probeerde aan de bak te komen, maar veel stelde het niet voor. Dat leverde spanningen op. Samen met mij een gezin stichten wilde hij ook niet. Ik verdacht hem ervan dat hij al kinderen had, want met mij wilde hij ze niet.’

Ze zegt dat ze met haar tweede man een veel mooier leven heeft gehad: die hield wel van haar, die had wel alles voor haar over. ‘George was niet zo aardig, diep vanbinnen. Ik heb na de scheiding, midden jaren tachtig, nog één keer contact gehad. Hij ging terug naar Frankrijk, en daarna naar Amerika. Vanuit Parijs stuurde hij me een kerstkaart. Hij schreef dat hij regelmatig olifantenoren at. Ik denk dat hij daarmee bedoelde dat hij het niet breed had en wat geld kon gebruiken. Dat hij in 1996 is overleden, heeft eigenlijk niemand mij ooit verteld.’

Een plek waar alles samenkomt

Dick Groeneveld doet de deur van zijn huis in Velsen-Zuid achter zich dicht, en na een korte wandeling staat hij oog in oog met de nu nog kale muur van Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. Het duurde anderhalf jaar, maar het wijkplatform IJmuiden-Zuid, de gemeentelijke kunstencommissie van Velsen, het theater zelf, de erven-Deelder, De Bezige Bij en de directe omwonenden hebben zich nu achter Groenevelds missie geschaard.

De plaquette gaat er komen, een monument voor de net niet bekende jazzblazer. Al stierf George Johnson dan wel niet ‘te Velzen’, zoals Deelder voorzag, hij zal in de gemeente Velsen een tweede leven krijgen. Zijn ware einde vond ‘Sjors’ trouwens in Vacaville, Solano County, een uur rijden van San Francisco, een stadje met een jaarlijks jazzfestival.

Hoe mooi zou het zijn, had Jeroen de Valk al hardop gefantaseerd, als er bij de onthulling van het gedicht muziek van George Johnson te horen zou zijn, zoals Johnson Rock, live gespeeld door muzikanten van nu.

‘En dan komt op deze plek alles samen’, zegt Groeneveld, ‘Jules, Johnson en Velsen.’ Wie had dat ooit gedacht? Wat ik dan het mooiste vind, is dat al die kids langs het gedicht zullen fietsen. Want de schouwburg ligt langs een doorgaande route van drie scholen. Zo komen elke dag in aanraking met pure poëzie. Dat kan geen kwaad hè, voor de nieuwe generatie, een gedicht van Jules.’