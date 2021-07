Deel 2 van The Boss Baby is lollig en rommelig ★★★☆☆

De Boss Baby: Familiezaken

The Boss Baby (2017) was een originele filmhit over hoe kleine Tim een babybroertje in maatpak kreeg, dat zich ontpopte als een door hebzucht gedreven (gezins)bestuurder. Geestig ook, met die animatie in uitbundige Looney Tunes-stijl. En nu, in het onvermijdelijke vervolgdeel, zijn Tim en Ted opgegroeid én verder uit elkaar gegroeid. De een is huisman, de ander een trumpiaanse CEO.

Een nieuw gezinslid brengt de boel weer bij elkaar. Tims dochter Tina blijkt heimelijk óók zo’n vroegvolwassen, bazige spruit, aangeleverd door babyleverancier Baby Corp. Ze heeft een opdracht voor de familie: de wereld redden van een bozig schoolhoofd, dat ouders wil zombificeren met behulp van een telefoonapp. De plot mag wat rommelig zijn, maar eenmaal op gang voorziet de opvolger van The Boss Baby wel in de behoefte: meer van het lollige zelfde.