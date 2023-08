briefwisseling

Deel 2 van de briefwisseling tussen Hein Janssen en Florian Meyer: ‘Homofobie is in de kern misschien wel vrouwenhaat’

Theatercriticus Hein Janssen (72) werd geraakt toen schrijver en acteur Florian Myjer (31) in de voorstelling Brideshead Revisited de schaamte over zijn homoseksualiteit besprak. Janssen besloot Myjer te schrijven. Lees hier deel 2 van een correspondentie over ‘gaymancipation’ en kunst als superieure vorm van zelfhulp: ‘Homofobie is in de kern misschien wel vrouwenhaat.’