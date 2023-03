Deden samoerai in 1867 al aan karaoke? Volgens ‘Like a Dragon: Ishin!’ wel ★★★☆☆

Een vechtscène uit Like A Dragon: Ishin! Beeld Ryu Ga Gotoku Studio

Stel je eens voor dat je de hele bezetting van Penoza, met wie je vijf seizoenen intens hebt meegeleefd, in haar totaliteit zou terugzien in een tv-serie met ridders – bijvoorbeeld een remake van Floris. Hoe zou dat aanvoelen?

Vermoedelijk zo’n beetje zoals het aanvoelt om de hoofd- en bijrolspelers van de gamereeks Yakuza, die grotendeels gaat over de Japanse onderwereld in het hier en nu, te zien rondlopen in het Japan van ruim anderhalve eeuw geleden. Toen in dat land de samoerai nog de dienst uitmaken, onder de knoet van de shogun, de militaire dictator.

Het gevoel in twee woorden? Knap verwarrend.

Toch is dat wat er gebeurt in Like a Dragon: Ishin!, een computerspel dat in 2014 door Sega werd uitgebracht voor alleen de Japanse markt en nu in een verbeterde versie ook op het westen wordt losgelaten.

De game pakt niet alleen allerlei herkenbare personages, maar ook de rest van de ingrediënten van de Yakuza-spellen en brengt die met een tijdmachine over naar het midden van de 19de eeuw. Japan onderging in die tijd mede onder invloed van het westerse kolonialisme grote maatschappelijke veranderingen.

Beeld Ryu Ga Gotoku Studio

Wagyu-rund

Het verhaal is zelfs losjes opgehangen aan de lotgevallen van een historische figuur, samoerai Sakamoto Ryōma. Die heeft ondanks een kort leven (hij werd 31 jaar) zo’n indruk achtergelaten dat in het hedendaagse Japan een regionaal vliegveld naar hem is vernoemd.

Ryōma komt al in de eerste minuten van Ishin! rottig aan zijn einde. De game vertelt daarna in een langgerekte flashback hoe het zover kwam, met cutscenes, de filmfragmenten die de segmenten verbindt waarin de speler aan de knoppen zit. Dat verhaal maakt één ding duidelijk: in het rigide kastenstelsel van feodaal Japan was het leven voor de gewone boer en burger geen pretje, en ook niet voor een laaggeplaatste krijger als Ryōma. Die ook nog eens een misdrijf in zijn schoenen krijgt geschoven dat hij niet heeft gepleegd.

In zijn queeste naar rechtvaardigheid gaat Ryōma als een wagyu-rund door de Japanse porseleinkast anno 1867. Het is maar goed dat deze samoerai over een keur van vaardigheden beschikt om vijanden een kopje kleiner te maken. Hij kan een strijdtoneel betreden als zwaardvechter met een katana als belangrijkste wapen, als schutter die met pistolen zwaait, als een vechtjas die zijn vuisten laat spreken en als een wild dancer, waarin Ryōma een mix van katana en pistolen gebruikt om zich het vege lijf te redden. Elk gevecht vraagt om zijn eigen stijl en wapenmix.

Like a Dragon: Ishin! is een van die games waarin er veel ruimte gaapt tussen de vertelling die in de filmfragmenten wordt verbeeld en de actiesegmenten waarin de speler aan de bak moet. Westerse gamers zullen veel moeten googlen om ook maar een rudimentair begrip te krijgen van de sociale verhoudingen in de nadagen van het Japanse kastenstelsel. Het spel biedt hier en daar kort tekst en uitleg met een verklarende woordenlijst, maar er blijven veel vragen onbeantwoord, zoals wat het verschil is tussen een shishi en een ronin.

In Like a Dragon: Ishin! kenden de Japanners in 1867 al karaoke en speelden ook ‘steen, papier, schaar’. Beeld Ryu Ga Gotoku Studio

Speelse samoerai

Wie de wereld van de Yakuza-games vooral betreedt vanwege de absurde nevenmissies en mini-spelletjes waarom de reeks bekend staat hoeft niet bang te zijn dat die kant verloren is gegaan in de (historische) vertaling. Er is een soorten paardenren met kippen, een snelkookwedstrijd (denk Overcooked) en een danskampioenschap. Geloof het of niet, zelfs in het Japan van anderhalve eeuw terug werd al karaoke gezongen.

Wat Like a Dragon: Ishin! ontbeert is de nasynchronisatie die andere voor de westerse markt uitgebrachte Yakuza-titels wel bood. Het is geen groot gemis. Een hedendaagse Japanse maffioso op het scherm accentloos Engels horen brabbelen is al gek. Een samoerai die in de ondertiteling uitroept ‘Ooh, my blood is pumpin’ of zijn vader aanduidt met pops (paps) werkt op de lachspieren.

De grote vraag is hoeveel gamers op een heruitgave van Like a Dragon: Ishin! zitten te wachten. De Yakuza-games die zich in het moderne Japan afspelen hebben altijd al een hoge mate van gewenning verlangd. Ze zullen niet ieders kopje sake zijn. Nieuwelingen zijn beter af met een van de jongste Yakuza-games, zoals Yakuza: Like a Dragon of de spin-off Judgment.

Aan de andere kant zullen er ongetwijfeld ook Yakuza-fans zijn die geen enkele titel in de reeks willen missen. Zij en de liefhebbers van karaoke-zingende samoerai, shogun, ronin en shishi komen in Like a Dragon: Ishin! volop aan hun trekken.