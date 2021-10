Debuutbundel met geslaagde en minder geslaagde verhalen

Lotte Dondorp Beeld Foto: Jelmer de Haas

Van alle verhalen in Lotte Dondorps debuutbundel Zonder ons is er geen muziek straalt de ambitie af dat ze ingetogen, precies en gelaagd willen zijn, zowel in de beschrijvingen als in de plots. Dat pakt soms beter uit dan andere keren. In ‘Lichtspel’ maken we kennis met een man die samen met zijn gezin terugvliegt van een vakantie in India. Tijdens het lange wachten voor de wc bedenkt hij dat hij bij aankomst op het vliegveld het liefst de benen zou nemen. Maar waarom wil hij ervandoor? Waarom heeft hij het gevoel dat hij ‘niet paste bij deze vrouw, bij dit gezin’?

Aan deze vragen komt het verhaal nauwelijks toe, waardoor het blijft steken in het anekdotische. In ‘Van de aarde vallen’ wordt evenmin met zoveel woorden uitgelegd waarom de hoofdpersoon haar huwelijk wil ontvluchten, maar deze vraag wordt wel, via een omweg, op intrigerende wijze beantwoord wanneer we haar volgen op haar omzwervingen door Ierland. Haar verwarring, haar twijfels, haar vervreemding, haar eenzaamheid: ze vormen het invoelbare, indirecte bewijs dat er iets grondig mis is, dat de vrouw niet langer samenvalt met haar rol in het gezin.

