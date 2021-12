Debuutalbum ‘Lichtvrees’ van duo Doodswens zet krassen in je ziel ★★★★☆

Doodswens - ‘Lichtvrees’

De Nederlandse black metal, een internationaal hooggewaardeerde muzikale kracht, komt vaak tot ons met een overdaad aan technisch geweld. Een nieuwe generatie bands zet de inspiratie uit het misantropische Scandinavische genre in bij vernuftig en loeistrak samenspel, roffelende riffs en snel wisselende tempo’s. Prachtig, maar het is soms ook fijn als de kale essentie van de doodse muziek uit de noordelijke wouden naar de voorgrond mag treden. En dat mag, bij het jonge Eindhovense duo Doodswens.

Gitarist Fraukje van Burg en drummer Inge van der Zon weten hun bespiegelingen op het aardse bestaan, en dan natuurlijk vooral de minder florissante kanten daarvan, te delen bij uitgebeende muziek van weinig meer dan de bekende ratelende drums en gonzende gitaarakkoorden. Het is duidelijk dat vooral de oervaders van de black metal, van Darkthrone tot Mayhem, hun invloed hebben laten gelden op dit duo.

De knerpende stem van Van Burg heeft ook weinig versiering nodig: haar voordrachten, over de omgang met angsten en neerslachtigheid, raken je juist vanwege de kilte, en dat skelet van muziek dat eromheen gevouwen zit. Maar toch ontroert Doodswens ook met fijne muzikale wendingen, als de monotonie mag worden doorstoken met een enkele afbuigende snaar. De mineurakkoorden in een track als Zwarte staar, en een meanderend, drumloos intermezzo tegen het einde, schilderen het best denkbare decor voor de uitgeschreeuwde wanhoop die erop volgt. Het drumwerk is hardvochtig, de snaren zetten krassen in je ziel.

Net als een opmerkelijk gesproken tussenstuk op dit trieste, maar oprechte debuutalbum. In de track Onplaatsbaren komt een anonieme man aan het woord, die in oplopende woede fulmineert over de smerigheid van het leven en het feit dat hij niets meer schoon krijgt, hoe hard hij ook poetst. Het blijkt een opname uit een documentaire over verslaafden en daklozen, die volgens Doodswens staat voor de onmacht van de mens in een doorgedraaide wereld. Het maakt van dit album Lichtvrees een mooie, kleine noodkreet die gehoord mag worden.

Doodswens Lichtvrees Heavy ★★★★☆ Svart Records