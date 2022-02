DeBuurt gaat de monotonie van de betonflats te lijf met buitenaards levendige architectuur

Overvecht - The Cube, gezien vanaf het winkelcentrum. Beeld Tom Philip Janssen

Achter winkelcentrum Overvecht, voorbij een rommelige asfaltplak met honderden parkeerplaatsen, liggen vier nieuwe stadsblokken te pronken als voorbeeld van het nieuwe Overvecht. De robuuste nieuwbouw in de Utrechtse wijk vormt een sterk contrast met de betonflats uit de jaren zestig die een stukje verderop als soldaatjes in het gelid staan. Vooral het hoge studentencomplex The Cube, met zijn twee getrapte torens die in elkaar grijpen, lijkt in vergelijking met het monotone oude Overvecht van een andere planeet te komen.

De 21ste-eeuwse blokken zijn DeBuurt gedoopt en hebben elk een persoonlijkheid, met eigen binnenhoven en daktuinen, inpandige fietsenstalling, een koffiezaak, tandarts of sportschool in de plint. In de zijstraatjes zitten op de begane grond maisonnettes met hoog glas, planten en bankjes voor de deur, waardoor verbinding ontstaat tussen gevel en straat. Het oude Overvecht heeft eenvormige langgerekte flats met blinde betonnen plinten waarachter bergingen op de begane grond schuilgaan. Geen winkels en horeca, slordig fietsparkeren op de stoep.

DeBuurt in Overvecht. Beeld Tom Philip Janssen

Eenvormige wederopbouw

Op de tekentafels van de wederopbouw zag Overvecht er vast overzichtelijk uit. Wonen, groenvertier, winkelen en werken zijn keurig los van elkaar geknipt, alles heeft zijn eigen plek. Maar de eenvormige flatbataljons missen het straatgewoel van de oude stad. Ook stadsvormgevers van nu blijven ver weg van die rigide naoorlogse opvatting over functiescheiding. De nieuwe stadswijk behoort een bonte mengeling te zijn van gebouwtypologieën, levendige plinten, werken en wonen door elkaar en veel aandacht voor ontmoetingen in de straat. Een hechte sociale wijk wordt immers gesmeed op maaiveldniveau. Kan de vers opgeleverde architectuur in DeBuurt een omslag veroorzaken in een lastige wijk als Overvecht?

DeBuurt in Overvecht. Beeld Tom Philip Janssen

‘Niet in zijn eentje, maar die blokken doen wel nieuw bloed in de wijk stromen’, zegt Marco van den Berg. Hij is manager wijkaanpak van Samen voor Overvecht, het meest ambitieuze verbeteringsplan van Utrecht in een lange geschiedenis van reparatiewerkzaamheden voor deze wijk. ‘Het verschil met eerdere plannen is dat we nu iedereen aan tafel hebben, van bewoner, belegger, architect, onderwijzer, bedrijfsleven, buurtwerk tot aan politie en zorgsector.’ De stad ondersteunt wijkinitiatieven, zoals dat van de in Overvecht geboren voetballer Redouan El Yaakoubi, die jongeren helpt om de goede afslagen te nemen. Van den Berg is optimistisch over het veranderingsproces. ‘Over drie vier jaar, wordt Overvecht met andere ogen bekeken.’

Dat is een stoutmoedige uitspraak want de problematiek in Overvecht is divers en hardnekkig. De wijk met 35 duizend inwoners kent een overmaat aan sociale huur, armoede en een laag gemiddeld opleidingsniveau. De 170 nationaliteiten die hier wonen hebben meer gezondheidsproblemen en kampen met hogere misdaadcijfers dan elders in Utrecht. Met een rapportcijfer van 5,6 is Overvecht de slechtst beoordeelde wijk van de stad.

DeBuurt in Overvecht. Beeld Tom Philip Janssen

Verbinding met de straat

‘In onze nieuwe architectuur zoeken we verbinding met de straat, maar ook naar contrast met het oude Overvecht’, zegt Paul de Ruiter van het gelijknamige architectuurbureau dat verantwoordelijk is voor twee van de vier nieuwe blokken bij het winkelcentrum. Hier heerst niet het beton, maar de baksteen. De begane grond is zo ontworpen dat er veel gebeurt in de gebouwplint. ‘Het zorgt voor meer contact, meer ogen op de straat en meer sociale veiligheid.’

De achterzijde van winkelcentrum Overvecht. Beeld Tom Philip Janssen

Wandelend van dat frisse baksteen richting het oude betonnen Overvecht kun je zelfs op een regenachtige winterdag zien dat wijk oorspronkelijk ruim en licht is opgezet. Het groen is overdadig en wordt doorsneden door strokenbouw van tien etages hoog. Maar het probleem van de vele plantsoenen is dat ze nergens bij horen en matig worden gebruikt, terwijl de nieuwe stadsblokken hun eigen groene binnenpleinen hebben waar bewoners samen barbecueën. Daarentegen kun je van de oude flats zeggen dat ze misschien met minder gevoel werden ontworpen, maar ze zijn ruim en een stuk betaalbaarder dan de nieuwbouw.

‘Overvechters zijn ondanks het slechte imago van de wijk beduidend positiever over hun leefomgeving dan buitenstaanders’, zegt wijkmanager Van den Berg. Maar ook is het een stadsdeel met veel sociaal leed achter de voordeur. ‘De bevolking is kwetsbaar, zowel financieel als qua gezondheid.’

Een muurschildering van De Strakke Hand van het schilderij De Fluitspeler van de Utrechtse kunstschilder Abraham Bloemaert op een flat in Overvecht. Beeld Tom Philip Janssen

Durf te dromen

In dat groene en uniforme flatlandschap van Overvecht – alle straatnamen eindigen er op dreef – groeide Redouan El Yaakoubi aan het begin van de eeuw op met een bal aan zijn voet. ‘Ik was altijd aan het voetballen. Er was meer dan genoeg ruimte.’ Hij is nu een succesvolle profvoetballer – aanvoerder bij Excelsior – en daarnaast een ‘rolmodel’ in zijn oude wijk waar hij met zijn stichting Durf te dromen de held is van de jongeren die hij probeert perspectief te geven. ‘Ik herinner mij het Overvecht van mijn jeugd niet als een probleemwijk. Natuurlijk zie je ook dat er jongens afglijden. Maar daarin is Overvecht niet uniek.’ Het slechte imago doet de bewoners geen recht, vindt hij. Al schrikt ook hij van de negatieve statistieken.

De architecten van The Cube weten dat hun gebouw geen panacee is tegen alle problemen. ‘Maar architectuur kan het juiste zaadje planten voor een weg omhoog’, zegt Do Janne Vermeulen. Haar bureau Team V Architectuur heeft het studentecomplex zo ontworpen dat het niet hermetisch oogt, ondanks de forse hoogte van vijftig meter. Op de begane grond is een programma met flexwerkplekken, sociale ondernemingen en een café van stadsbrouwerij Oproer. ‘Als architect kun je geen gedragsverandering afdwingen, maar je kunt je gebouw wel zo open maken dat het ruimte geeft aan mensen om het naar hun hand te zetten’, zegt Vermeulen.

Homi's Foodbar in Overvecht met daarachter nieuwbouw van DeBuurt. Beeld Tom Philip Janssen

Woont er iemand uit Overvecht?

Maar wordt die openheid ook zo ervaren door de buurt? ‘Mooi hoor die nieuwe blokken en goed dat er wordt geïnvesteerd’, zegt El Yaakoubi, ‘maar woont er iemand uit Overvecht?’ Nog voordat hij of zijn vrienden over de nieuwbouw hoorden, was alles al vergeven. ‘Veel mensen die daar wonen, hebben andere netwerken, ze hebben niets met de wijk.’

Dat klopt niet helemaal, want voor DeBuurt is wel degelijk geworven in de wijk en bedrijven in de plint zijn grotendeels lokaal. Maar het sentiment in de wijk ligt kennelijk zo en de huurprijzen in de nieuwbouw liggen ruim boven die van de oude flats. ‘Op termijn willen we dat het aandeel sociale huur in geheel Overvecht teruggaat van 66 procent nu, naar 50 procent, wat nog altijd veel meer is dan elders in Utrecht’, zegt Van den Berg. Meer aanbod in het middenhuursegment is volgens de stad nodig om meer evenwicht in de bevolkingssamenstelling te krijgen. Bovendien staat ook in Utrecht de woonmarkt onder druk en is de behoefte aan dergelijke appartementen groot.

Overvecht Beeld Tom Philip Janssen

Dat proces wordt door sommigen met gemengde gevoelens bekeken. Het G-woord – gentrificatie, waarbij oorspronkelijke bewoners worden verdrongen door nieuwkomers – ligt op de loer. ‘Waarom krijgen Overvechters niet gewoon voorrang’, vraagt El Yaakoubi zich af. ‘Als een bewoner hier wooncarrière wilde maken, moest je altijd Overvecht uit’, zegt Van den Berg, ‘DeBuurt is dus ook echt wel voor mensen als El Yaakoubi bedoeld.’

Het is duidelijk dat Overvecht nog moet wennen aan DeBuurt. Is een veranderingstermijn van drie tot vier jaar die Van den Berg van Samen voor Overvecht voorziet niet te zonnig? ‘El Yaakoubi hoopt dat de wijkmanager gelijk krijgt. ‘Maar misschien is een periode tien jaar wel zo realistisch. Aan Overvecht wordt al twintig jaar gesleuteld.’

Overvecht - The Cube Beeld Tom Philip Janssen

The Cube, Team V Architectuur The Cube bestaat uit twee torens die op het hoogste punt zestien verdiepingen tellen en getrapt oplopen met op elke etage een (collectieve) daktuin. In het binnenterrein bevindt zich een sportveld voor de 639 studentenbewoners. De bewoners delen woon- en studeerkamers en wasruimten. Het gebouw is zo geconstrueerd dat de studentenwoningen van gemiddeld 22 vierkante meter kunnen worden omgebouwd tot grotere appartementen.

Superplint, Paul de Ruiter Architects & NL Architects, Flux Landscape Architecture Drie bouwblokken zijn als een ensemble ontworpen in baksteen met gelijke breedte en hoogte van zes bouwlagen. Ze bieden ruimte aan 334 woningen in het middenhuur segment. Daarnaast zijn er zorgwoningen en woningen voor woongroepen. In de middelste van de drie blokken is een zogeheten superplint ontworpen, een grote hal die als ontmoetingsplek zou moeten gaan fungeren en waar startende creatieven uit Overvecht en elders uit de stad een plek gaan krijgen.

Redouan El Yaakoubi