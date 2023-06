Deathmetalband Gojira koppelt onweerstaanbare groove aan verontrustende teksten

De Franse progressieve deathmetal band, in 2022 in 013 Tilburg. Beeld Ben Houdijk

Sterk hoor, hoe de Franse band Gojira een grote show in de Amsterdamse Afas Live laat knallen vanaf maat één. Het nummer Born for One Thing van het laatste album Fortitude heeft alles wat de metal van de mannen uit de stad Bayonne zo goed maakt: de onmogelijke riffs van zanger Joe Duplantier en het verschrikkelijk strakke drumwerk van zijn broer Mario. De piepende gitaar van Christian Andreu die steeds met schrille uithalen boven alle geweld uitsteekt en daarmee een dimensie in het dichte geluid aanbrengt. Maar bovendien een onweerstaanbare groove en natuurlijk de verontrustende teksten die Gojira niet alleen goed, maar ook baanbrekend maken in de metal.

Gojira doet niet aan runentekens of holle symboliek, maar zingt over de rampen die de mens steeds sneller tegemoet lijken te treden, van plastic in oceanen tot de algehele klimaatapocalyps. Op Fortitude lijkt Gojira ook te willen ontsnappen aan benauwende genre-afspraken. De technische deathmetal maakte plaats voor meer experiment, en vaker schoon gezongen teksten in plaats van de zo imponerende schreeuw van Duplantier.

Heel opvallend: Gojira werkt in het eerste halfuur van de set de grote successen af, van het prachtige Backbone (wát een drumbreaks!) tot de meeschreeuwer Flying Wales. Alsof ze er maar van af willen zijn. Daarna volgen de toch wel gewaagde nieuwe stukken, die dus op primetime en richting de finale worden geserveerd. Het traag op de golven deinende zeemanslied The Chant doet het uitstekend, want laat de hele zaal het woordloze refrein meehummen. Het komt Joe Duplantier niet slecht uit, want zijn stem begeeft het een paar keer. Hij moet noodgedwongen af en toe de luwte zoeken en dat maakt de overtuigingskracht van het aangrijpende Another World, over een vergeefse poging aan de aarde te ontsnappen, toch een tandje minder.

Gojira

Pop

★★★★☆

Afas Live, Amsterdam, 6/6.