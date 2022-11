Death of an artist is een whodunnit en aanklacht ineen ★★★☆☆

Podcast Death of an artist Beeld Pushkin

Op 8 september 1985 overleed Ana Mendieta (36). De kunstenaar viel 34 verdiepingen uit een gebouw in New York, waar ze woonde met Carl Andre (toen 49). Hij belde 911 en zei: ‘Mijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd.’ Even later liet de succesvolle minimalistische kunstenaar de politie catalogi zien van zijn exposities.

De dood van een kunstenaar dus. Zo heet deze podcast. Of was het moord? De Amerikaanse curator Helen Molesworth reconstrueert secuur Mendieta’s dood, de rechtszaak waarin Andre werd vrijgesproken en de reacties vanuit de kunstwereld. Zelf is Molesworth ervan overtuigd dat Andre zijn vrouw uit het raam heeft geduwd of gegooid. Ze zegt dat niet vanwege de juridische consequenties, maar maakt het wel aannemelijk. Justitie zou de zaak hebben vergeleken met een maffiazaak, vanwege het gebrek aan getuigen. Opvallend: Andres carrière ging gestaag verder. Het Guggenheim, het MoMA en de National Gallery of Art hebben sculpturen van hem en ook in Nederlandse musea is hij goed vertegenwoordigd.

Molesworth vertelt dat de dood van Mendieta de Amerikaanse kunstwereld eerst in twee kampen verdeelde. De ene groep zag Andre als lijdende weduwnaar, de andere als moordenaar. Later werd het onderwerp taboe. Het werd Molesworth van alle kanten afgeraden deze podcast te maken.

Dat ze dat toch deed, heeft alles te maken met haar eigen carrière in de kunstwereld. Toen Molesworth in 2014 hoofdcurator van het Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles werd, stond daar een groot retrospectief van Carl Andre (inmiddels 87) gepland. Molesworth worstelde daarmee, maar zweeg. Ze wilde haar droombaan niet in gevaar brengen. Tijdens de tentoonstelling werd geprotesteerd door kunstenaars die kaarten uitdeelden met de tekst: ‘Carl Andre is in MOCA. Where is Ana Mendieta?’

Twee jaar later werd Molesworth ontslagen omdat ze het ‘museum zou ondermijnen.’ Ze tekende een geheimhoudingsovereenkomst, dus ze mag er niets over vertellen. Toch is duidelijk dat deze ervaring Molesworth motiveerde bij het maken van de podcast. Het resultaat is deels een aanklacht tegen Carl Andre, maar vooral tegen de (Amerikaanse) kunstwereld en de ‘machtsstructuren’.

Molesworth wil een klokkenluider zijn, maar dat blijkt lastig met een geheimhoudingsovereenkomst. Alsnog heeft ze rake observaties over de kunstwereld . Zo kaart ze (voorzichtig) de macht van museumbegunstigers aan en wijdt ze een aflevering aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen en mensen van kleur in de kunst.