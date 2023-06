Death Grips is op een fysieke manier imposant, een ontregelende aanslag op de zintuigen ★★★★☆

Stefan Burnett (MC Ride) van Death Grips op festival Sick New World in Las Vegas, 13 mei 2023. Beeld Greg Doherty / Getty

De vervormde rockriff waarop de stampvolle zaal als één man woest begint te springen, slingert je onwillekeurig elf jaar terug in de tijd: dit is I’ve Seen Footage (2012), afkomstig van Death Grips’ debuutalbum The Money Store, dat er destijds flink inhakte: een militant-experimentele, industriële tornado van electro, punk en rap.

Het trio uit Sacramento in Californië is weer eens op tournee door Europa, al is het jongste volwaardige studioalbum Year of the Snitch (2018) inmiddels vijf jaar oud en wordt het vanavond in het Amsterdamse Paradiso nog vrijwel genegeerd ook, net als recente singles. De setlijst leunt zwaar op werk uit de jaren 2012-2015.

Over de auteur

De populariteit van de groep heeft niet geleden onder de jaren van afwezigheid: uitverkocht en snikheet is het woest kolkende Paradiso, waar je desgewenst twee verschillende dimensies van Death Grips kunt ontdekken door je te verplaatsen.

Verschillende dimensies

Dimensie 1 vind je beneden in de zaal, waar blote, natte bovenlijven springen, pogoën, zinkgaten en walls of death in de massa doen ontstaan en het letterlijk mistig is van zweetdamp die prikt in de ogen. Hier is de muziek opzwepende noise terror, overdonderende lawaairap, soms neigend naar een ijzeren gabbervariant.

Voor dimensie 2 moet je naar de balkons, waar je (liefst met oordoppen in je oren) neerkijkt op het slagveld en veel beter meekrijgt wat Death Grips muzikaal vermag. Dat is meer dan je in dimensie 1 wellicht denkt.

Van bovenaf zie je hoe precies Andy Morin achter de elektronische apparatuur te werk gaat, hoe minutieus zijn timing is. Je ziet hoe veel reliëf drummer Zach Hill toevoegt, hoe nauwgezet hij in de vorm van haarscherpe breaks wiggen in de geluidsmuur drijft. Samen kunnen Morin en Hill Death Grips tot ver boven de pijngrens laten versnellen, maar ook zuigend en stomend vaart laten minderen, zoals een stoomlocomotief aan het perron.

Van boven zie je ook hoe furieus MC Ride rapt, het bovenlijf ontbloot, al verzuipt hij soms een beetje in de muziek: 29 nummers aan één stuk, 70 minuten zonder adempauze, zonder ook maar één keer iets te zeggen tegen het publiek. Rondom ontstaat op de bühne een plas zweet met een diameter van een meter of twee.

Death Grips is topsport, een ontregelende aanslag op de zintuigen, slechts geschikt voor getrainde luisteraars die zich van begin tot eind schrap kunnen zetten. Niet alles heeft de zeggingskracht van de ‘hits’ uit 2012 (Get Got in de opening, Hacker aan het einde), zodat in de tweede helft even metaalmoeheid dreigt, maar Death Grips weet wanneer het genoeg is, zodat de muzikale artilleriebarrage uiteindelijk vooral imposant en intimiderend is, op een fysieke manier.

Dat zal op 1 juli op festival Down The Rabbit Hole niet anders zijn.