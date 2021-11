Dean Stockwell was de hardwerkendste acteur in Hollywood (1936-2021)

Dean Stockwell op de set van ‘Married to the Mob’ in 1988. Beeld Getty

Dean Stockwell was zo‘n acteur van wie veel mensen zullen zeggen: waar ken ik hem van? Antwoord: van eindeloos veel rollen. De zondag op 85-jarige leeftijd overleden acteur speelde zeven decennia lang in honderden films en televisieseries, waarbij zijn carrière een unieke curve maakte van kindster in de jaren veertig naar absolute cultacteur in de jaren tachtig, met tussendoor uitstapjes naar de makelaardij en love-ins in de woestijn.

Hij won tweemaal de prijs voor beste acteur in Cannes en werd genomineerd voor een Oscar voor beste bijrol in de komedie Married to the Mob (1988) van Jonathan Demme, als maffiabaas Tony ‘the Tiger’ Russo. Van al die honderden personages die hij speelde zijn favoriete rol, zou hij later zeggen. Zijn grootste populariteit had hij echter te danken aan rollen in langlopende sciencefictionseries als Quantum Leap (1989-1993) en Battlestar Galactica (2004-2009), waarmee hij ook een populaire gast op veel sciencefictionconventies werd.

Hij werd in 1936 geboren in een showbizzfamilie in Hollywood. Zijn vader Harry Stockwell was een zanger die deel uitmaakte van de cast van de musicals Carousel en Oklahoma, maar ook de stem was van de prins in Sneeuwwitje van Walt Disney. De rode loper in Hollywood leidde naar een rol voor zijn zoon in de musical Anchors Aweigh (1945), waar de 9-jarige Dean Frank Sinatra en Gene Kelly als tegenspelers had. Het leidde tot een aantal hoofdrollen als kind, waar Stockwell later met gemengde gevoelens op zou terugkijken. ‘Moet ik huilen in deze film?’, wilde hij van zijn moeder weten, als ze met de mededeling van een nieuwe rol kwam. En meestal was dat zo; iets waar de jonge acteur tegen opkeek.

Na zijn tijd als kindster probeerde hij een tijd een ‘normaal’ leven te leiden, totdat hij in 1956 met het eerste deel van zijn volwassen carrière begon, die zou leidden tot de toneel- en filmrol in Compulsion. Die film was gebaseerd op de schokkende rechtszaak tegen Leopold en Loeb, twee rijke studenten die de perfecte moord wilden plegen door een 14-jarige jongen te vermoorden. Stockwell deelde in 1959 zijn acteerprijs in Cannes met Orson Welles.

Halverwege de jaren zestig verruilde Stockwell Hollywood en Broadway voor een fulltime hippieleven in de Topanga Canyon, waar hij onder meer vriendschap sloot met Neil Young (hij zou in 1976 een fotocollage voor de hoes van American Stars ’n Bars ontwerpen). Zijn volgende acteerperiode liep tot het begin van de jaren tachtig, toen hij zich op de huizenmarkt stortte.

In 1984 speelde hij in twee films die nu als sleutelfilms van de jaren tachtig worden beschouwd: Paris, Texas van Wim Wenders en Dune van David Lynch. Het zou een bloeitijd inluidden, met alleen al tussen 1985 en 1988 vijftien rollen in films, waaronder Blue Velvet en To Live and Die in L.A., met een Oscar-nominatie voor Married to the Mob als bekroning. De voorheen tegenstribbelende kindster, fulltime hippie en mislukt makelaar was de hardstwerkende acteur in Hollywood geworden.