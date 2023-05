Dead Ringers, de vrouwelijke versie, is een vlijmscherpe satire en beklemmende thriller in één ★★★★☆

Rachel Weisz in ‘Dead Ringers’.

In de openingsscène van Dead Ringers, gebaseerd op de gelijknamige film van David Cronenberg uit 1988, zit de tweeling Beverly en Elliot Mantle te lunchen. Naast hun zit een man die, zeg maar, seksueel geïntrigeerd is door het concept van een vrouwelijke tweeling. De manier waarop de zusjes Mantle, in het dagelijks leven vrouwenartsen, vervolgens deze man verbaal op de snijtafel leggen geeft maar aan dat we naar een serie kijken waarin sarcastische dialogen op een zeldzaam vilein niveau gevoerd worden.

Niet zo gek, want de serie is een creatie van toneel- en scenarioschrijver Alice Birch, een van de belangrijkste nieuwe stemmen van het moment, die naast haar toneelstukken films als Lady MacBeth en de televisiebewerking van Sally Rooney's Normal People op haar naam heeft staan. En ook deel uitmaakt van de beroemde schrijversploeg van Succession, waar ze niet op een verbaal bloedbad meer of minder kijken.

Wat je als kijker al heel snel kwijt bent, is dat je naar een illusie van formaat zit te kijken, aangezien de tweeling door één actrice gespeeld wordt. Het is werkelijk een fenomenale prestatie van Rachel Weisz, zoveel genuanceerder dan good twin, evil twin. Elliot is manisch en zelfdestructief op het psychopatische af, Beverly introvert met een diepe kinderwens, maar ondanks die contrasten voelen ze ook dat ze niet buiten elkaar kunnen. Alsof ze samen twee halve personen zijn, schizofreen als tweeling. De tweeling-illusie wordt nog eens extra aangezet doordat de personages zich vaak binnen één shot bevinden en zich tot elkaar verhouden alsof het de gewoonste zaak is. Nogmaals: dit is een en dezelfde actrice.

Er lopen twee verhaallijnen door Dead Ringers, een serie waar natuurlijke geboorten, keizersneden en andere wat meer futuristische ingrepen in al hun gedetailleerdheid te zien zijn (u bent hierbij gewaarschuwd). De Mantle-zusjes willen een eigen geboortecentrum, al hebben ze daar zeer uiteenlopende motieven voor, en gaan in zee met de duivel. Hier in de vorm van de erven van een groot medisch concern, dat verantwoordelijk is voor de verslavingscrisis (lees: de Sackler-familie, die hier de Parkers worden genoemd). De theaterachtergrond van Birch schemert door in een aantal lange maaltijdscènes die je ook zo op de planken zou kunnen brengen, in een vlijmscherpe satire over het snijvlak van gezondheidszorg voor vrouwen en hyperkapitalisme.

Daar doorheen loopt een persoonlijke verhaallijn die Dead Ringers ook de allure van een beklemmende thriller geeft. Beverly wordt verliefd op een bekende actrice; een relatie die ook duidelijk bedoeld is om los te komen van het leven met haar zus. Maar het is ook snel duidelijk dat die band eigenlijk maar één uitweg kent.