Dead Island 2: de ondergang te lijf met de botte bijl en een vette knipoog ★★★☆☆

Een van de rustige momenten in Dead Island 2. Beeld Dambusters

Niemand kan de ironie ontgaan dat Dead Island 2 door zijn ontstaansgeschiedenis is heen gerommeld als een van de duizenden figuranten die deze horrorgame bevolken: als een zombie. De titel wankelde elf jaar van uitstel naar uitstel en versleet twee ontwikkelaars voordat het Britse Dambusters in 2019 het werk mocht voltooien dat Yager Development in Berlijn (tot 2015) en Sumo Digital uit Sheffield (tot 2019) waren begonnen.

Doorgaans wordt een game die door zoveel handen gaat er niet beter op. Maar de moeizame geboorte heeft geen al te lelijke zwangerschapsstriemen achtergelaten op dit gamesequivalent van een B-film. Het eindresultaat is een ietwat verbeterde versie van de originele Dead Island die in 2011 verscheen en redelijk goed werd verkocht, ondanks de niet altijd even lovende recensies.

Zeker in de juiste stemming biedt Dead Island 2 zo’n twintig uur ongecompliceerd vermaak – en dat geldt helemaal voor de gamer die online met maximaal drie kameraden door een verwoest Los Angeles trekt.

Het bewijs is maar weer eens geleverd: fast food is slecht voor je. Beeld Dambusters

Zuurspuger

Het verhaal van Dead Island 2 is snel verteld. Californië is ten prooi gevallen aan dezelfde plaag die in de eerste Dead Island dood en verderf bracht naar Banoi, een fictief eiland gesitueerd in Papoea Nieuw Guinea. De Amerikaanse regering besluit tot de evacuatie van de overlevenden, maar ook aan boord van het laatste vliegtuig dat L.A. verlaat blijken geïnfecteerde personen mee te reizen. Het toestel stort brandend neer.

Spelend als een van de overlevenden – we hebben een keuze uit zes personages – zoeken we daarna een veilig heenkomen, weg uit Los Angeles. Delen daarvan zijn overigens nauwgezet nagebouwd. Dambusters is wel zo slim geweest om grote trekpleisters een andere naam te geven. Zo heet het bekende The Beverly Hills Hotel aan Sunset Boulevard in het spel The Halperin Hotel.

Liefhebbers van het zombiegenre zullen niets in de opvolger ontdekken dat niet al eens eerder in andere games, films of tv-series is vertoond. Zombies komen in allerlei soorten en maten en elk type vergt zijn aanpak. Bewapening hebben de levende doden niet, op een enkeling na – als een zuurspuger die een dodelijk goedje uitbraakt.

Zoals er Fifty Ways zijn To Leave Your Lover, zo zijn er in Dead Island 2 zeker vijftig manieren (en vermoedelijk meer) om een gezombificeerde medemens definitief uit zijn lijden te verlossen. Die manieren worden per definitie plastisch in beeld gebracht. Elektrocutie, verbranding of verdrinking behoren tot de mogelijkheden, maar de dreun, klap of jaap is de meest gebezigde handeling.

De meeste griezels gaan pas neer na een paar klappen met een slag- of steekwapen. In veel gevallen moet je met blote handen het hoofd of meerdere ledematen van een romp scheiden voor een zombie zich gewonnen geeft. Hoe groter en sterker de zombie, hoe groter de verwondingen die je eerst moet toebrengen alvorens je de genadeklap kunt uitdelen.

Besmette body builder ontmoet niet-ontsmette botte bijl in Dead Island 2. Beeld Dambusters

Pulp

Overleven in Dead Island 2 vergt overigens degelijk tactisch opereren: je komt er niet met maar blind op alles inhakken. Wat een beetje helpt zijn de kaarten met vaardigheden die je strategisch kunt inzetten, afhankelijk van je vleesetende opponenten.

Een tegenstander is ook pas echt kassiewijle als de hersenen niet meer op de plek zitten waar de Schepper ze heeft bedacht, maar als ze tot moes zijn geschoten, gestampt of gestompt aan de vloer, of aan de muur of het plafond kleven. Dead Island 2 is geen game voor fijnbesnaarde zielen, maar letterlijk en figuurlijk pulp.

Daarbij komt dat geweren pas laat in de game voorhanden zijn en dan in een hoop gevallen ook niet zo bijster veel kunnen uitrichten. Munitie is altijd schaars. Dead Island 2 is een game waarin je voor wapens bent aangewezen op wat de omgeving je aanreikt: zwaarden, knuppels, bijlen, stokken, staven en zo’n beetje alles wat los- en vastzit.

Het wapentuig mag dan provisorisch zijn, tijdens de adempauzes in safe houses zijn die wapens wel te upgraden naar iets wat nog effectiever anatomische correcties aanbrengt aan zwalkende karkassen.

De game steekt de draak met de leeghoofden van Hollywood, en met moderne verschijnselen als influencers en preppers. Je kunt dat moeilijk uitleggen als maatschappijkritiek – zelfs niet in vederlichte vorm – maar deze speldenprikken kunnen wel vermakelijk zijn. Als de wereld dan toch naar de ratsmodee moet, dan graag op de manier waarop dat in Dead Island 2 geschiedt: met de botte bijl en een vette knipoog.