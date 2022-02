De zwierige armbewegingen van Carydis dwingen een optimale balans af bij het Concertgebouworkest

Dirigent Constantinos Carydis Beeld Thomas Brill

Als dertiger dirigeerde Constantinos Carydis drie opera’s van Mozart bij De Nationale Opera. Nu, elf jaar later, debuteert hij bij het Koninklijk Concertgebouworkest, met een Zuid-Europees programma dat vraagt om fijne penseelstreken en een panoramische blik.

Carydis levert beide, alhoewel niet meteen. Toegegeven, het openingsstuk, Vier beelden van zijn landgenoot Nikos Skalkottas, geeft niet veel ruimte voor dynamische finesse – drie van de vier geïdealiseerde boerentafereleen zijn verklankt als stevig georkestreerde dansjes.

Schor glijdende koperblazers, een beetje aangeschoten, vieren de oogst. In het Andante wordt er gezaaid, in het plechtige tempo van Carydis een hoopvol ritueel. Het slotdeel is een tutti bacchanaal waarbij druiven lustig met blote voeten worden gestampt. Het is een feest om dit niet voor de hand liggende repertoire door een precies maar wild KCO te horen.

Daarna bezingt de ravissante Louise Alder klein en groot herdersleed in de Chants d’Auvergne van Joseph Canteloube. Aanvankelijk is het orkest te overheersend, maar geleidelijk dwingen de zwierige armbewegingen van Carydis een optimale balans af. In Baïlèro smelten sopraanstem en houtblazers samen tot een magische glinstering.

Wat een vondst om Ottorino Respighi’s symfonische gedichten Fontane di Roma en Pini di Roma in te leiden met Claude Debussy’s fluitsolo Syrinx, fabelachtig gespeeld door Emily Beynon. Het zet de impressionistische invloeden in Respighi’s zinnenstrelende passages voor fluit, hobo en klarinet in het licht. Carydis laat ze allemaal vrij ademen. Als het tijd is voor het grote geschut, regisseert hij een stralend golvende Trevifontein en strakke fanfares die in surroundgeluid door de zaal schallen.