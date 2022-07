De Zweedse dirigent Herbert Blomstedt debuteert op zijn 95ste met een opname die een serene rust uitstraalt ★★★☆☆

Debuteren op je 95ste: de Zweedse dirigent Herbert Blomstedt doet het. ’s Werelds oudste maestro in actieve dienst presenteert zijn eerste cd op het label Deutsche Grammophon. In Schuberts Achtste en Negende symfonie leidt hij de club waarvan hij tussen 1998 en 2005 chef was, het Gewandhausorchester uit Leipzig. ‘Ah, nog één keer!’, luidt de ietwat morbide kop in het cd-boekje.

Blomstedt, de gerijpte negentiger, treft veel sereniteit aan in de noten van Schubert, destijds een druistige twintiger op wie de dood loerde. Alleen al de opening van de Achtste straalt een superieure rust uit. Welke wending de muziek later ook neemt, het Gewandhausorchester blijft leunen op zijn sonore, superieure geluid. Bewonderenswaardig, maar niet per se opwindend.

Blomstedt zelf zet het komende seizoen twee keer koers naar het Amsterdamse Concertgebouw. Op het menu staan de Vierde en Zevende symfonie van Anton Bruckner. Ook een kwestie van ‘ah, nog één keer’?

Herbert Blomstedt Franz Schubert Klassiek ★★★☆☆ Deutsche Grammophon