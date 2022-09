De zwarte ooievaar wordt al jaren verwacht als broedvogel, maar hij blijft nooit plakken

Beeld Margot Holtman

Nog net op tijd, hoop ik, om de zwarte ooievaar eens van dichtbij te zien. Met vogelliefhebber Lex Peeters beklim ik D’n Flaestoren, een uitkijkpunt op landgoed Utrecht, bij Lage Mierde in Brabant. Peeters werkt in het dagelijks leven bij een nabijgelegen landgoed, Wellenseind. Deze weken gaat hij bijna iedere dag even kijken bij de Flaes, het meertje dat voor onze neus ligt. Lepelaars, grote zilverreigers, groenpootruiters, een ijsvogel, naast de ‘gewone’ soorten. Maar dit is vooral een van de plekken in Brabant en Limburg waar zwarte ooievaars aan het opvetten zijn voor hun reis naar hun wintergebieden in Afrika. Vanochtend zag Peeters nog een groepje van tien exemplaren, en hij verwacht dat de ooievaars in de loop van deze avond weer komen invliegen om te foerageren in het visrijke water en om te slapen in de bomen eromheen.

Beeld Margot Holtman

Augustus en september zijn de beste maanden om zwarte ooievaars te zien. De tamelijk zeldzame vogel heeft nog geen thuis in Nederland. Wel wordt de vestiging van de zwarte ooievaar als broedvogel al decennia voorspeld. De populaties in België en Duitsland breiden zich geleidelijk uit richting Nederland, en de omstandigheden hier lijken inmiddels geschikt voor de zwarte ooievaar, die te boek staat als een schuwe vogel die vooral voorkomt in dichte bossen met veel water in de buurt. Maar vooralsnog is het fraaie familielid van ‘onze’ ooievaar alleen in de trektijd te zien, en dan vooral in het zuidoosten van het land. ‘Dit zijn overwegend jonge vogels’, zegt Lex Peeters, ‘afkomstig uit de oostelijke landen. Vermoedelijk wijken ze iets af van de trekroute omdat ze van een eerdere reis met hun ouders hebben onthouden dat dit een goede plek is om op te vetten.’

Gewenste nieuwkomer

Het is vreemd hoe dat werkt met gewenste en ongewenste nieuwkomers. Echt bewijs dat de zwarte ooievaar ooit in Nederland leefde is er niet, toch komt hij steevast voor in vogelboekjes, alsof hij hier gewoon hoort. Dat is aannemelijk, want ooit stonden er dichte ooibossen langs de rivieren, maar niemand die het zeker weet. Die ooibossen verdwenen, al meer dan een eeuw geleden, de rivieren werden gekanaliseerd, er kwamen dijken, in de uiterwaarden maakte natuur plaats voor landbouw.

Dat de zwarte ooievaar bij vogelliefhebbers zeer gewenst is als broedvogel zal te maken hebben met zijn pracht, met rode snavel en zwart dat in zonlicht een groene of paarse gloed kan krijgen. En met het gedrag van de vogel, die veel minder grijpbaar is en veel schuwer dan de ooievaar die we kennen. Meer een cultuurmijder dan een cultuurvolger. Er is zelfs een invloedrijk plan naar de zwarte ooievaar genoemd: Plan Ooievaar. Dat plan lag ten grondslag aan andere plannen die ertoe hebben geleid dat uiterwaarden werden teruggegeven aan de natuur, sinds de jaren negentig. Ooibossen kwamen terug, met wilgen en zwarte populieren, bijvoorbeeld in de Gelderse Poort. De vestiging van de zwarte ooievaar zou de kroon op dat werk zijn. Al zou die komst ook het gevolg zijn van zich uitbreidende populaties over de grens, waarbij de jonge vogels op zoek moeten naar nieuwe leefgebieden.

Die vestiging wordt ieder jaar verwacht, maar is ook dit jaar weer uitgebleven. We doen het dus met de vogels die Brabant en Limburg gebruiken als pleisterplaats. Het is inmiddels fris boven op de uitkijktoren als gebeurt waarvoor we zijn gekomen. Een volwassen zwarte ooievaar zeilt vlak onder ons en toont zich in het laatste zwakke zonlicht in al zijn schoonheid. Nog net op tijd dus.