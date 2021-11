De zwanenzang van inspecteur Montalbano is nu te lezen in Engelse vertaling. En de Nederlandse dan?

Beeld Mantle

We zijn op pagina 77. Dan belt de auteur zijn hoofdpersoon op om hem te zeggen dat-ie op het verkeerde spoor zit. Die auteur is de Italiaanse schrijver Andrea Camilleri en zijn protagonist is natuurlijk inspecteur Salvo Montalbano. Ze trekken al 27 deeltjes samen op in wat sinds 1994 een van de sympathiekste politiereeksen is. 30 miljoen verkochte exemplaren, vertaald in 32 landen, verfilmd door de Rai. Nu beleeft deze Siciliaanse Columbo – die mopperkont om van te houden – zijn allerlaatste episode: Riccardino.

Dat wil zeggen: de Engelse vertaling is zojuist verschenen bij de Londense uitgeverij Mantle (€ 19,99). In het Italiaans zag de grote finale van Montalbano al in de zomer van 2020 het licht. Er was een boel over te doen. Omdat Camilleri niet wilde dat een ghostwriter met zijn schepping aan de haal zou gaan – iets wat je in thrillerland heel vaak ziet, gestuurd door de erven – pende hij reeds in 2005 het definitieve einde van Montalbano. Het manuscript gaf hij aan zijn uitgever: ‘Leg het in een lade en laat het daar. Pas publiceren na mijn dood.’

Vervolgens tikte hij vrolijk nog achttien nieuwe deeltjes door, maar sinds 2005 wist Camilleri dus al hoe het zou aflopen. ‘Ik ben een ordentelijk man. Ik hou niet van losse eindjes. Ik weet dat Sherlock Holmes na zijn dood nog terugkwam, maar dat zal bij Montalbano onmogelijk blijken. Dit is écht zijn laatste boek. Het is afgelopen met hem. Sorry.’

Zelf overleed Camilleri op 17 juli 2019 aan een hartaanval, 93 jaar oud. Er volgde een periode van rouw, maar ondertussen was heel Italië nieuwsgierig naar de zwanenzang van Montalbano. Nu is mijn Italiaans een beetje roestig, dus moest ik wachten op de Britse versie. Gelukkig stelt Riccardino bepaald niet teleur. Het is wat voetbalverslaggevers wel aanduiden als ‘een knotsgekke slotfase’. Of in theater- annex filmtermen: de vierde wand wordt doorbroken. Het personage weet dat hij fictief is en debatteert erover met zijn lezerspubliek en de schrijver.

In het geval van Montalbano komt daar nog iets bij. Er zijn namelijk twee Montalbano’s: de inspecteur uit de boeken en de held van de tv-serie. In Riccardino verkeert de papieren Montalbano in hevige concurrentie met de tv-Montalbano, die veel jonger en knapper is. Als op de plaats delict (Riccardino is geliquideerd) de bewoners uit de ramen hangen, spreken ze:

‘Kijk! Kijk! Het is de inspecteur!’

‘Het is Montalbano!’

‘Wie? Montalbano? Die van tv?’

‘Nee, de échte.’

Luigi Pirandello ontmoet Samuel Beckett ontmoet Salvo Montalbano ontmoet Andrea Camilleri in een sterk staaltje vervreemding. Het weemoedig stemmende slot zal ik niet verklappen, maar mooi is het wel.

En de Nederlandse editie dan? Twintig deeltjes van Montalbano werden al uitgebracht door de Italië-specialisten van Serena Libri in Amsterdam. Goed vertaald, met liefde bezorgd. Maar van Riccardino zal het niet komen, vrees ik. De website van Serena Libri meldt dat de uitgeverij is opgeheven. Het was mij totaal ontgaan, maar drijvende kracht Annaserena Ferruzzi is na een kort ziekbed op 1 januari 2021 overleden – zo lees ik terug in de column van Maarten Moll op 7 januari 2021 in Het Parool. Wat een treurnis allemaal.

Blijft nog een vraag over: wie moet Montalbano in Italië opvolgen? Je hebt de geweldige boeken van Roberto Saviano (Gomorra), maar dat is non-fictie. En dan is er Christian Frascella, wiens werk ook in het Nederlands wordt vertaald – recentelijk nog: Al is de misdaad nog zo snel… (Brooklyn; € 20). Hoofdpersoon is privédetective Contrera, die duidelijk afkomstig is uit de hard-boiled school. Ook leuk, maar de milde satire plus de culinaire tips van Montalbano gaan we missen. Ciao, inspecteur!