De zussen van First Aid Kit grijpen je met hun perfecte harmonieën ★★★★☆

De zusjes Johanna (bassist) en Klara (gitarist) Söderberg van First Aid Kit, vorig jaar op festival Rock Werchter. Beeld Ben Houdijk

Als je luistert naar de teksten van First Aid Kit voel je altijd een tikkie bevreemding over twee jonge vrouwen uit Stockholm die rücksichtslos het idioom van Nashville, Tennessee hebben geadopteerd. Klara en Johanna Söderberg citeren naar hartelust uit het grote boek van americanaclichés. Hier wordt steevast down highways getraveld en too much whisky gedronken. Maar luister naar de zang en je wordt gegrepen door de perfecte harmonieën van de zusters.

Hoewel het duo met hun laatste albums meer richting pop is verschoven, heerst er in de Melkweg een good ole countryfolk-sfeer. In It’s a Shame gaat de drummer in galop en leveren de zusjes de bijbehorende countrysnik.

Klara met gitaar, die meestal de leadpartij voor haar rekening neemt, lieflijk en hoog. En Johanna, met bas, iets zwaarder en met iets meer karakter. Voeg ze samen en het resultaat is op maat gesneden voor elk sentiment dat onder een Stetsonhoed schuilt. Van de omineuze gothic-country van Lion’s Roar, waarop donkere wolken zich samenpakken boven de prairie en een steelgitaar verwaait in de wind, tot de catchy folkpop van A Feeling That Never Came. Altijd ambachtelijk, altijd melodieus.

Zelfs in een minimale muzikale context houden Klara en Johanna zich fier overeind. In een bijna a capella versie van Fleetwood Macs Songbird, een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Christine McVie, komen toewijding en aandacht samen in een teder tweestemmig weefsel. In een muisstille zaal hoor je geen andere begeleiding dan akoestische gitaar en airconditioningruis. Traditioneel? Tot en met. Maar de Söderbergs hebben zich met zoveel liefde in die traditie vastgebeten dat ze er haast deel van uitmaken.

First Aid Kit: Palomino Tour popmuziek ★★★★☆ 9/2, Melkweg, Amsterdam.