De Zuid-Afrikaanse Moonchild Sanelly heeft een geheel eigen, lekker freaky geluid ★★★★☆

De Zuid-Afrikaanse electropop en hiphop van Moonchild Sanelly, hoe zullen we die typeren? De artiest doet zelf een suggestie: ‘future ghetto punk’ noemt ze haar stijl, en ja, daar zit het allemaal in.

Sanelisiwe Twisha (34), zoals ze echt heet, is een imposante, blauwharige verschijning, opgeklommen als danseres en straatpoëet in de kunstscene van Durban. Met haar debuutalbum Rabulapha! (2015) trok ze hier weinig aandacht; met haar gastrollen in tracks van Gorillaz, Beyoncé, Ghetts en Damon Albarns Africa Express des te meer.

Phases voelt als de echte kennismaking met de door het leven getekende moeder van drie kinderen. Op dit lange tweede album brengt ze in een track als Covivi de sinistere beats en het militante scanderen van de Londense M.I.A. in herinnering, al was zij dan muzikaal geworteld in Sri Lanka.

Moonchild Sanelly bedient zich vaak van haar Zuid-Afrikaanse moedertaal, het Xhosa, maar toch kan het niemand ontgaan dat ze veel rapt en zingt over haar lotgevallen in liefde en seks, van feestbangers als Demon en Cute tot een r&b-liedje als Too Late of een bedachtzame popsong als Favourite Regret.

Er gebeurt veel op het muzikaal veelkleurige Phases. Gewoontjes wordt het nooit. Daarvoor heeft Moonchild Sanelly al te veel een eigen, lekker freaky geluid. Ze kon er in de westerse pop weleens hoge ogen mee gaan gooien.

Moonchild Sanelly Phases Pop ★★★★☆ Transgressive