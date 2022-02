De zoveelste Batman-verfilming: de fans zullen wel weer toestromen, maar is de film het waard? Het korte antwoord is ja ★★★★☆

Robert Pattinson en Zoë Kravitz in The Batman (2022).

Waar vecht hij nog voor? Het kwaad bestrijden is onbegonnen werk in Gotham City. De criminaliteitscijfers nemen alleen maar toe. Corruptie lijkt onuitroeibaar. Bruce Wayne, alias Batman, ziet geen lichtpunten meer.

Batman, alweer.

The Batman is de zoveelste verfilming van de strips van DC Comics rond de held in vleermuispak. Tientallen Batmanfilms en -series zijn er inmiddels gemaakt, van geslaagd (de eigenzinnige superheldenfilms van Tim Burton, de indrukwekkende trilogie van Christopher Nolan, animatiefilm The Lego Batman Movie) tot faliekant mislukt (Batman & Robin, Batman v Superman).

The Batman is een geheel nieuwe herstart, maar het is moeilijk de film los te zien van zijn voorgangers. De meest recente Batmanfilms, met een lethargische, kastbrede Ben Affleck in het zwarte pak, liggen zo vers in het geheugen dat het vleermuislogo nauwelijks stof heeft kunnen vangen. Je vraagt je af wat de makers van The Batman bezielde om het nu alweer uit de kast te trekken, al ligt de reden voor de hand. Alles met een superheld levert geld op.

De fans zullen dus weer toestromen, maar is de film het waard? Het korte antwoord is ja. Regisseur en scenarioschrijver Matt Reeves (Cloverfield, War for the Planet of the Apes) maakte een bloedserieus, stijlvol, in realisme geankerd drama dat tussen het overschot aan superheldenfilms toch weer een eigen pad weet uit te beitelen.

Reeves’ visie ligt nog het dichtst bij die van Nolan, die de superheldenfilm rond 2005 van zijn onschuldige imago ontdeed, zonder de zelfspot van latere Marvelfilms. The Batman is duister en nauwelijks cartoonesk. Daarbij buit Reeves de bijzonderheden van het personage goed uit. Batman (Robert Pattinson) is een van de weinige superhelden zonder superkracht, vertrouwend op gadgets als de Batmobiel, een hoop geld en zijn eigen vuisten. Een eenzame, elitaire held is hij, met butler Alfred (Andy Serkis) als enig klankbord.

Reeves benadrukt Batmans menselijkheid. Heldendaden zijn minder belangrijk, al ontbreken de actiescènes natuurlijk niet, met als hoogtepunt een fraaie auto-achtervolging. Daarnaast besteedt de film veel tijd aan speurwerk. Als inspiratie dienden grimmige detectivefilms uit de jaren zeventig, zoals Francis Ford Coppola’s The Conversation, maar ook moderne versies als David Finchers Zodiac.

Batmans tegenstander is The Riddler (Paul Dano), die een grimmige speurtocht uitzet langs diverse politieke moorden. Ook Catwoman (Zoë Kravitz) duikt op, net als The Penguin (een onherkenbare Colin Farrell) en maffiabaas Falcone (John Turturro).

De acteurs zijn degelijk, Pattinson voorop, al krijgt hij niet heel veel kans zijn Batman van kleur te voorzien. Dat ligt vooral aan de beperkingen van het pak. Pas als de helm afgaat, wordt duidelijk waar Pattinson de accenten legt. Een kwetsbare, jong ogende held is hij dan, worstelend met de erfenis van zijn familie.

The Batman is low-key maar indringend, zonder loodzware symboliek of protserige digitale effecten. Niet alles overtuigt: de film kent stramme dialogen, is te lang en daardoor uiteindelijk ook wat monotoon.

De vraag die overblijft, is of een nieuwe Batmanfilm nou nodig was. Misschien niet: The Batman weet zijn beste voorgangers niet te overtreffen. Maar als superheldenfilms kunnen worden gewaardeerd als variaties op een thema, heeft Reeves er een prima uitvoering aan toegevoegd.