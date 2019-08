De zon breekt nu al door op Lowlands, je zult je kaartje maar verpatst hebben

Ronnie Flex & Deuxperience treedt op tijdens de eerste dag van de 27ste editie van Lowlands. Beeld ANP

In de aanloop naar Lowlands 2019 gingen de mediaberichten vooral over regen. Het water zou op Biddinghuizen storten als een verticale tsunami, een troosteloos weekend lang. Weersites deelden premature rapportcijfers uit aan de omstandigheden: enen, tweeën, hier en daar een drie. De natste Lowlands ooit stond voor de deur. Honderden gekochte kaarten verschenen goedkoop op internet, soms meer dan honderd euro onder de aankoopprijs.

Maar kijk nu eens. Bij de start van de 27ste Lowlands-editie, vrijdag rond het middaguur, is het niet alleen droog: je voelt de zon ook branden, al houdt een laatste wolkenlaag nog stand. Het terrein is niet eens nat. Nergens plassen of blubber. Er gaan nog wel wat buien vallen, maar Lowlands 2019 wordt zéker droger en zonniger dan oermoeder Woodstock, precies vijftig jaar geleden in de VS.

We zijn dus terug op ‘Planet Lowlands’, het mooist vormgegeven popfestival van allemaal: elk jaar weer een beetje anders, maar altijd onmiskenbaar Lowlands. Op de kop van het U-vormige terrein staan twee kunstwerken van grote rode ringen, de ‘Shrek-oortjes’ van het terrein, met de vertrouwde fabrieksschoorstenen en het oranje ‘gordeldierpaviljoen’ Armadillow als eerste blikvanger.

Melancholiek Meetsysteem

Waar zullen we beginnen? Niet bij zangeres IAMDDB: het Heineken-podium blijft leeg omdat haar vliegtuig vertraging heeft. Dan maar naar Meetsysteem uit Amsterdam, makers van een van de mooiste Nederlandstalige platen van 2019, in de kleine loods X-Ray. De slimme, lichte popliedjes van de groep, die geel als huiskleur hanteert, hebben een onderstroom van synthesizers: melancholieke woorden, dansend op lichte pop. Jammer dat de zang wat wiebelig is.

Even de vijfde versnelling proberen. Die doet het in de eerste uren al prima, zo blijkt, bij twee brutale, verrukkelijk lompe rock ’n rollbands: eerst het Engelse duo Slaves (punkriffs, loeihard slagwerk en hooliganzang) en aansluitend The Chats uit Australië.

Goeie gasten, die Chats: vrijwel onbekend bij het publiek, geprogrammeerd op het kleinste podium op de eerste festivaldag en dan om halfvier ’s middags bierspuitend terugkeren voor een toegift. Dan heb je branie – en dat is precies wat ze zo leuk maakt.

Tijd om eens bij de Alpha te gaan kijken, het grootste podium, waarvoor je even naar de uiterste hoek van het Lowlands-hoefijzer moet wandelen. Ooit was de Alpha net zo’n circustent als alle andere Lowlands-tenten, maar dan veel groter en dus niet de fijnste. Sinds enkele jaren is de Alpha een schelpvormig open podium met een imposant ijzeren gewelf. Een attractie op zichzelf.

Ronnie Flex

Op die plek breekt Ronnie Flex om halfvier Lowlands 2019 open, met de geweldige podiumvullende begeleidingsband die hij ook in 2017 naar Biddinghuizen bracht. Zijn zanglijnen golven als raps maar zijn toch bovenal pop: rijke, warmbloedige, speelse pop. Hij kondigt een rijtje oude hits aan met de woorden ‘even een paar klassiekers’. Lekker bescheiden Ronnie, maar juist is het wel: wat een hits.

Het fijne aan de nieuwe Alpha is dat je tot ver buiten de ‘schelp’ echt bij het optreden aanwezig bent. Op de strook land tussen Alpha en Lake Lowlands maakt de ontspannen dansende menigte even na vier uur iets prachtigs mee. Ronnie maakt een zwoel, swingend uitstapje naar Suriname, het land van zijn roots. En dan, ineens, scheurt het wolkendek open en stroomt het zonlicht als een bevrijdingsleger over het terrein.

Zonnebrillen gaan op, de laatste regenjasjes gaan uit, lachende gezichten draaien als bloemkopjes naar het licht. Zoiets kun je niet echt uitleggen, het is Lowlands-magie. Wat krijgen we nog, op deze eerste Lowlands-dag? Ziggy Marley, Rimon, Jorja Smith, De Staat, Weval. En dat is pas dag één. Je zult je kaartje maar voor half geld verpatst hebben, uit angst voor wat water.