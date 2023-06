De zomerse Griekenlandvakantie-komedie ‘Les Cyclades’ heeft sfeer à la ‘Mamma Mia!’ ★★★☆☆

Les Cyclades

De introverte veertiger Blandine (Olivia Côte) woont in een buitenwijk van Parijs, heeft een keurige baan en probeert al jaren over een scheiding heen te komen. Haar studerende zoon is haar gemok beu en koppelt haar aan een jeugdvriendin die ze uit het oog is verloren: de expressieve, mannenverslindende en eeuwig optimistische Magalie (gespeeld door de populaire actrice Laure Calamy), die nog altijd een tegenpool is van Blandine.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Na een moeizame hereniging besluiten ze, onder lichte dwang van Blandines zoon, samen op vakantie te gaan naar Griekenland, een droom die ze als tienermeisjes al koesterden. Het levert logischerwijs ongemakkelijke scènes op in deze zomerse komedie, maar de geduldige kijker wordt beloond met een aandoenlijke ontwikkeling in hun karakters en vriendschap.

Liefhebbers van Calamy, die na haar doorbraakrol in de Netflix-serie Dix pour cent in de ene na de andere Franse film opduikt, zullen even moeten wennen aan haar over-de-top-spel als de onconventionele Magalie. Regisseur Marc Fitoussi is weinig subtiel in zijn aanpak van de vrouw die nog in het leven staat als een losbandige twintiger: ze kan amper rondkomen, draagt uitdagende jurken en sieraden en begint spontaan te dansen in een Grieks restaurant. Gelukkig zijn er ook de nodige geestige dialogen die de irritatiefactor wat verminderen: ‘Mijn vrienden zeggen dat ik te luidruchtig ben. Een van hen noemt me ‘tinnitus.’

Calamy’s tegenspeler Côte voldoet in de eerste helft van de film aan een vrij clichématig beeld van een houterige en gedesillusioneerde vrouw. Eenmaal in Griekenland, waar de twee de ene na de andere boot missen en op de verkeerde eilanden terechtkomen, verdwijnt Blandines midlifecrisis langzaam naar de achtergrond. Gaandeweg ontpopt zich een warme persoonlijkheid, mede dankzij een flirtende surfer en een vorstelijke vriendin van Magalie, de bohemien eilandbewoner Bijou. Een rol die de elegante Britse actrice Kristin Scott Thomas op het lijf geschreven is; in haar bijzijn krijgen we ook (eindelijk) een andere, donkere kant van Magalie te zien.

Regisseur Fitoussi maakt dankbaar gebruik van de prachtige locaties op de Griekse eilanden, die in oogstrelende brede shots worden weergegeven. De nostalgische soundtrack boordevol discohits uit de jaren zeventig creëren nu en dan een bijna musicalachtige sfeer à la Mamma Mia! Het grote verschil is dat Les Cyclades niet om de mannen draait, maar om een opnieuw bloeiende relatie tussen twee vrouwen. Een die aanvankelijk plaatsvervangende schaamte oproept, maar in de tweede helft van de film volwassener en onverwacht teder wordt benaderd.