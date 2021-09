De zeven eenakters in Stuk voor Stuk zijn goed voor een avond heerlijk theater ★★★★☆

Stuk voor stuk Beeld Barbara Raatgever.

Een literaire discussie (met een lijk in de gang tot mogelijk gevolg), een broeierige avond onder het toeziend oog van de minister van Volksgezondheid, een bezorger die zijn pakje maar niet kwijt kan, vrienden die hun heil zoeken in een schuilkelder, een alpinist die op een bergtop een vreemd duo ontmoet, twee tienermeisjes die hun grenzen leren bewaken en een vrij bekende volksmenner die op een neppe Rus stuit.

Zeven eenakters, goed voor een avond heerlijk theater, dat is Stuk voor stuk van De Theatertroep, het zevenkoppige gezelschap dat het vaudevillegenre in ere houdt. Ze gaven zeven schrijvers de opdracht een stuk te schrijven van tussen de 10 en 20 minuten, met minimaal twee personages. Het werd een fraai amalgaam van verhalen, heel uiteenlopend uiteraard, met toch een aantal raakpunten – verwijzingen naar de actualiteit, maar hier en daar ook naar Russische sferen (van literaire reuzen en minkukels tot Poetin en zure room).

Per avond besluiten de spelers wat ze willen doen, een deel of het hele Stuk voor stuk (De Nieuwe Toneelbibliotheek, redactie Josje Kraamer (Querido) en Don Duyns). Op de première zagen we de complete reeks aan ons voorbijtrekken, in snel tempo en met die sterke timing en humor die De Theatertroep eigen is. Iedere eenakter heeft zijn eigen kist met attributen: openmaken/uitklappen en gáán.

Startstuk was het fijn absurdistische De Dostojevski van de polder van Arie Storm, over een schrijver die – in coronatijden opgehokt met vrouw en dochter in een krap appartement – in het trappenhuis een dode collega ontwaart. Werk van Marijke Schermer, Gustaaf Peek, Jamal Ouariachi, Don Duyns en Iduna Paalman leidde naar de onstuimige apotheose: De Rusofoob van Tom Hofland. Een feestje.