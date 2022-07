De zes spelers in The Pink Sheep of the Family zijn geen professionele acteurs en dat maakt ze des te authentieker ★★★☆☆

‘The Pink Sheep of the Family’ door het Zuidelijk Toneel. Beeld Jostijn Ligtvoet

Op het podium hangen zes enorme zuilen van vitrage waarin zich zes personages bevinden. Eerst horen we hun stemmen: ‘Iemand van ons heeft vier ratten’, ‘iemand van ons werkte bij de media’, ‘iemand van ons heeft twee kinderen’. Daarna komen ze een voor een naar buiten, een tikkeltje beschroomd tonen ze zich aan ons, het publiek. Het zijn de performers van de voorstelling The Pink Sheep of the Family. Zes transmannen en -vrouwen die in flarden vertellen over hun leven, dromen en angsten, toen en nu, en in de toekomst.

Het Zuidelijk Toneel initieerde deze productie, die nu te zien is in het Queer Theater Festival in Amsterdam. De zes spelers zijn geen professionele acteurs, ze zijn gewoon zichzelf, en dat maakt ze des te authentieker. Ze zijn er in alle soorten en maten: jong, oud, stevig, fragiel, verlegen, stoer. Allemaal zijn ze ‘geboren in een verkeerd lichaam’, en of die uitdrukking er nog toe doet, is onderwerp van onderlinge discussie. De oudere transmens moest het in 1971 doen met dat ene zinnetje in Lou Reeds Walk on the Wild Side (‘Shaved her legs and then he was a she’), de transmens van nu kan naar een thema-avond in Nieuwegein. Dat is het verschil.

Transgender zijn is leven in laagjes: laagje angst, laagje moed, laagje troost, enzovoort. In onderlinge ontmoetingen, monologen en terzijdes volgt in deze voorstelling aldus een soms grappige, af en toe ontroerende en altijd eerlijke zoektocht naar hun eigen, diepste wezen. In rustig aan elkaar geregen scènes worden brieven aan oma’s en ouders voorgelezen, en ervaringen gedeeld over soms moeizame levens. En steeds weer klikt er een fototoestel die deze tranches de vie vastlegt voor nu en voor de toekomst.

De zes eindigen aan een grote tafel waarin onder meer gemijmerd wordt over die toekomst. Zal die zijn in een zorgcentrum of in een woonboerderij met kippen? Alledaagse vragen.