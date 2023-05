De zelfspot waarmee de Amerikaan op vakantie wordt beschouwd werkt goed, in ‘Book Club: The Next Chapter’ ★★★☆☆

Book Club: The Next Chapter

Je gunde ze een betere film, het kwartet actrices uit Book Club. Maar de wel heel voorgevormde romantische komedie uit 2018, over een leesclubje op leeftijd dat het eigen seks- en liefdesleven omgooit aan de hand van E.L James’ 50 Shades of Grey, bleek wel een hit. Het zei veel over de gezamenlijke kracht van Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen en vooral Candice Bergen: ook met de aan één karaktertrek vastgeschroefde personages (respectievelijk sexy, verward, bezorgd en droog) wist het viertal nog iets van charme te putten uit de krakkemikkig geschreven grappen.

Book Club: The Next Chapter is die betere film – een klein beetje beter dan. Ook de plot van het vervolg zal geen originaliteitsprijs winnen: hier gaat het Amerikaanse 70+-leesclubje gezamenlijk op reis, geheel naar romkom-wet (in deel twee gaan we op reis). Een vrijgezellenfeestvakantie, want hotelier Vivian (Fonda) gaat eindelijk trouwen met eeuwige vlam en playboy Arthur (Don Johnson). Rome, Venetië, Toscane – de Italiaanse VVV zal tevreden zijn over de vele toeristische doorkijkjes.

Dat het werkt, zit ’m in de milde zelfspot waarmee de Amerikaan op vakantie wordt beschouwd, én de wat lossere behandeling van coscenarist en Book Club-regisseur Bill Holderman, die de teugels minder strak aantrekt dan in zijn debuut. Dat komt deze actrices ten goede: Fonda legt meer gevoel in haar gebeiteld bronstige verschijning, Keaton vindt nuance in haar permanent verwarde weduwe Diane. Candice Bergen mag nu ook ongeremd zijn als de gescheiden en (inmiddels) gepensioneerde rechter Sharon. Haar onderonsjes met de brompotterige Italiaanse politie-inspecteur, die weinig vaart maakt met de speurtocht naar de verdwenen bagage van de meisjes, zijn aandoenlijk en niet ongeestig.

De leeshonger – het ís een boekenclub – staat niet op de eerste, tweede of zelfs derde plaats, al biedt Paulo Coelho’s esoterische bestseller De alchemist wel een soort van wankele leidraad (luister wel/niet naar de ‘tekenen van het universum’).

Uiteraard ontbreekt de bruidsjurken pas-scène niet, is er prosecco en volare-gezang en komt iemand een oude Italiaanse jeugdliefde tegen (zó groot is dat land niet). De onderliggende tuttigheid resteert: nog steeds maken deze zo ‘onafhankelijke’ vrouwen zich vooral druk om mannen. Dat die mannelijke objecten in de Book Club reeks gemiddeld tien jaar jonger zijn dan de vrouwen (toch een omkering van de Hollywood-doctrine) mag vooruitgang worden genoemd.