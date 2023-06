De zeggingskracht van Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily in TivoliVredenburg was overweldigend ★★★★☆

Shahzad Ismaily, Vijay Iyer en Arooj Aftab.

Een van de opmerkelijkste jazzalbums van de laatste maanden is Love in Exile, gemaakt door zangeres Arooj Aftab, toetsenist Vijay Iyer en multi-instrumentalist Shahzad Ismaily. Het trio speelde geen uitgeschreven composities, maar improviseerde in zes wonderschone stukken. Onthaastende muziek, instrumentaal vaak rakend aan de ambientproducties van Brian Eno en van extra diepte voorzien door de warme stem van de Pakistaans-Amerikaanse zangeres.

Alle drie zijn ze het improvisatiespel machtig, en bij aanvang van hun concert samen in de volle Hertzzaal van het Utrechtse TivoliVredenburg stelde Aftab dat het muziek maken voor hun een volledig democratisch proces is. Improviseren was voor dit trio vervolgens geen vijf kwartier lang elkaar uitdagen en prikkelen, maar een manier om samen nieuwe klankbeelden te boetseren. Ze speelden vier stukken van ruim een kwartier, met een korte toegift. Je herkende de motieven van Iyer aan de vleugel of zijn Fender Rhodes, maar het drietal speelde de plaat niet na, er werden ter plekke nieuwe stukken bedacht. Ismaily zocht met zorg de juiste momenten om de ijle toetsenpartijen met basgitaar van een hartslag te voorzien, terwijl Aftab haar prachtige zanglijnen met precisie over de muziek heen drapeerde

Was het in Urdu of waren de vocalen woordloos? Wat deed het er eigenlijk toe. De zeggingskracht was ook zonder tekstbegrip overweldigend. Al had iets meer dynamische afwisseling de muziek ook live goed gedaan.

Maar knap, Vijay Iyer die vijf toetsenborden tegelijk bediende en toch nooit loskwam van het delicate, licht zwevende totaalgeluid. Elke noot kreeg de volste aandacht, elke syllabe had een emotionele lading. Het basloopje dat je herkende uit Sajni haalde je even uit een aangename hypnose, maar de muzikanten namen verder geen ruimte voor zichzelf. Zachtmoedig, bedachtzaam en complementair werkten ze in elk nummer naar elkaar toe en vormden ze zo een mooie drie-eenheid.