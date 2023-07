De zegekar op de Brandenburger Tor staat omgekeerd

Het vierspan op de Brandenburger Tor in Berlijn. Beeld Getty

Berlijn, 27 juli 1842

We zitten hier in de mooiste straat, een avenue met een dubbele rij lindebomen over de hele lengte. De ene kant leidt naar de Brandenburger Tor, de andere naar de heerlijkste plek van de hoofdstad: een grote open ruimte, verfraaid door een schitterende fontein en een reusachtig bassin van gepolijst graniet, gevormd uit een van die wonderlijke rotsblokken die je vindt op de zandgronden op 60 kilometer buiten Berlijn.

Na de avondmaaltijd zijn we onder de lindebomen naar de Brandenburger Tor gewandeld, een prachtige poort die is ontworpen naar het model van het Propylaeum in Athene, maar dan op grotere schaal.

De zegekar van Victoria die de top siert is door Napoleon meegenomen; na de Slag bij Waterloo is hij teruggebracht. Voordien was het vierspan zo geplaatst dat het de stad leek te verlaten om voorwaarts de wereld in te snellen; sinds zijn terugkomst staat het naar de stad toe­gekeerd.­

28 juli

Ons eerste bezoek vanochtend was aan het museum. De wandeling erheen voerde ons door de mooiste wijken van Berlijn. Het gebouw is schitterend; de grote ronde hal die leidt naar de beeldengalerij overtreft in ruimte en elegantie alles wat ik ooit heb gezien, met uitzondering van het Vaticaan.

Mary Shelley-Wollstonecraft Godwin (1797-1851), Engelse schrijver. Ingekort fragment uit Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842 en 1843. Edward Moxon, 1844.