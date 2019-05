De zanger zelf is er van overtuigd: Groot-Brittannië werd laatste bij het Songfestival vanwege de Brexit

‘Ik heb altijd al geweten dat ik in deze positie zou komen vanwege de Brexit’, verzuchtte de 21-jarige Rice na afloop tegen de Britse pers. In 2014 won hij de Britse editie van talentenjacht X-Factor, maar in Tel Aviv werd hij 26ste. ‘Weet je wat het is? Als Gary Barlow of Elton John hadden meegedaan, zouden ze waarschijnlijk ook als laatste zijn geëindigd.’

Direct na zijn optreden, nog voor de uitslag, was hij nog optimitisch op Instagram: ‘I absolutely f*****g smashed it, regardless of the result’. Rice ging echter roemloos ten onder met 13 punten van de vakjury en 3 van het publiek.

Uitslag Songfestival 2019. Beeld Eurovisie

Is het te wijten aan de Brexit? Geopolitieke voorkeuren bij het Eurovisiesongfestival zijn van alle tijden – Cyprus geeft steevast douze points aan Griekenland, terwijl de voormalige Sovjetstaten het niet wagen om Rusland te bruuskeren. De vermeende politieke afrekening op het Songfestival vanwege de Brexit zou een nieuw politiek element zijn.

In de aanloop naar de wedstrijd werd op sociale media juist een ‘pro-EU-boodschap’ vermoed in het liedje ‘Bigger Than Us’. Het nummer zou tussen de regels door niet gaan over een verloren liefde, maar over het vertrek uit de Europese Unie. Kortom, meer een liedje van de remainers dan van de brexiteers.

Die theorie werd gelogenstraft. Na de uitslag waren veel Britse reacties op Twitter eensgezind, variërend van ‘EUROPE HATES US BECAUSE OF BREXIT’ en ‘IT’S ALL POLITICAL’ tot ‘WHAT’S THE POINT IN SENDING ANYONE, EUROPE HATES US’. Er werd zelfs gegrapt dat de Britse premier Theresa May naar Europa zou gaan om de Eurovisie-uitslag te heronderhandelen.

Maar er waren ook nuchtere conclusies: het nummer was gewoon niet goed genoeg. Ja, schreef commentator Tim Stanley in The Telegraph, het is een afgang dat zijn land zelfs eindigde achter IJsland (‘BDSM-act’), Slovenië (‘enge intense geliefden die verdacht veel op elkaar leken’) en San Marino (‘Leonard Cohen entertaint een cruiseschip’). Het winnende liedje vond hij afschuwelijk: ‘Nederland klonk als een hond die ‘sausages’ probeerde te zeggen.’ Maar het zijn allemaal slechte smoezen om de laatste plaats goed te praten, aldus Stanley: ‘Geef de schuld van onze Eurovisie-schande niet aan de Brexit, maar aan ons liedje.’

