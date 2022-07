De zandhommel kan niet zonder klaver en smeerwortel

Korte spanningsboog. Met natuurvrijwilliger Gert Huijzers loop ik vanaf de Westdijk het natuurgebied de Korendijkse Slikken in, bij Goudswaard, in de Hoeksche Waard, op zoek naar de zandhommel. Het heeft geregend, maar de zon breekt door en prompt beginnen overal hommels te vliegen tussen de speerdistels, de akkerdistels, de witte en de rode klaver. En dan roept Gert Huijzers: ‘Daar is ie!’ De zandhommel dus, op een akkerdistel. Gevonden. Een hommelsoort die ik nog niet kende, zandkleurig, geelbruin behaard, met zwarte streep.

De zandhommel (bombus veteranus). Beeld Margot Holtman

Toch bijzonder, want de zandhommel is zeldzaam geworden in Nederland. Alleen op sommige plekjes in de Biesbosch en rondom het Haringvliet leeft de soort nog, en vooral hier, in de Korendijkse Slikken, een nat, deels buitenkaads gebied met extensief begraasd, bloemrijk grasland, een zomerdijk en rietheuveltjes.

Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dit soort gebiedjes zijn er nog maar weinig. De zandhommel is een van de slachtoffers van de intensivering van de landbouw. Dertig jaar geleden kwam de zandhommel nog verspreid door heel Nederland voor. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is de afname in verspreiding 94 procent. Oorzaak, grofweg: de aantasting van leefgebieden. Met een opvallende, specifieke oorzaak: de fikse afname van klavers in het boerenland.

Klavers werden tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw op akkers volop gebruikt als groenbemesters. Er werd wisselteelt toegepast, percelen werden na een paar jaar gewas verbouwen voor een jaar ingezaaid met rode klaver. Vanwege de stikstofbindende kwaliteiten. Maar klavers werden vervangen door kunstmest, dat maakte de teelt efficiënter. Over de nadelen van kunstmest had bijna niemand het toen nog. Pas sinds tien jaar worden klavers weer op bescheiden schaal herontdekt als natuurlijke bodemverbeteraars. Klavers zijn voor de zandhommel, samen met smeerwortel, essentieel als leverancier van stuifmeel. Die stuifmeel is nodig voor de nesten.

Wat ook niet helpt: het intensieve maaien, vooral in juni, als de klavers in bloei staan. En nesten in het gras worden onherroepelijk weggemaaid.

Gert Huijzers keek er dan ook van op toen hij een paar jaar geleden, toen hij meer op insecten ging letten, wel honderd zandhommels telde op het bloemrijke looppad waar we nu staan. ‘Dat waren aantallen waarvan je zegt: klopt dat wel?’ Een kenner van het EIS, Kenniscentrum Insecten, bevestigde zijn vondst. In de jaren erna telde Huijzers ieder jaar meer dan vierhonderd zandhommels, waarmee dit een relatief grote populatie is. En Huijzers denkt dat het areaal van de zandhommel zich inmiddels heeft uitgebreid. Naar de andere kant van de winterdijk, waar akkerranden met klavers zijn ingezaaid langs aardappelvelden, maar ook op de verhoogde dijk zelf, die nu stenig is en waar klavers en distels zich vestigen. Er is zelfs een beschermingsplan gemaakt door het EIS. Volgens Gert Huijzers zijn de omstandigheden hier ook goed omdat er voldoende hogere stukjes zijn. Die lopen in de winter niet onder water, en koninginnen van de hommels kunnen daar overwinteren tussen overstaande planten.

Toch redt de zandhommel het op den duur niet in dit geïsoleerde natuurgebiedje, vreest Huijzers. ‘Zonder aanwas van buiten krijg je inteelt.’ De voormalige bankmedewerker droomt nu van ‘een Zuidas voor de zandhommel, met hoge torens van rode klaver,’ langs het Haringvliet, tot aan de Biesbosch, waar ook een populatie van de zandhommel leeft. Andere soorten profiteren mee. En die bestuivers zijn dan weer van belang voor de voedselgewassen.

We lopen nog even naar de overkant van de dijk, naar de kruidenrijke akkerranden langs de aardappelvelden. Ook hier zandhommels, en moshommels. Huijzers: ‘Die overgangszones zijn belangrijk. De zandhommel en zoveel andere soorten hebben beide nodig, cultuurland en natuur.’