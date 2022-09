De Zambiaanse Sampa the Great heeft van haar tweede album een bruisend geheel gemaakt ★★★★☆

Met haar debuutalbum The Return (2019) won Sampa the Great prijzen in de categorieën ‘hiphop’, ‘soul, funk, R&B en gospel’ en ‘intercultureel’. Dat zegt iets over de kameleontische, ongrijpbare muziek die ze maakt, Sampa Tembo, een Zambiaanse die vanuit Australië opereert.

Opvolger As Above, So Below is in alle opzichten de verbeterde versie van het debuut. In Lane komt Denzel Curry helpen en in Mask On Joey Bada$$, dus hiphop is er ook nu in overvloed. Tegelijkertijd is alles wat Sampa doet een hoorbare ode aan haar geboortecontinent, compleet met gesproken stukken in watervlug Swahili of Nyanja (Shadows), ratelende Afrikaanse ritmen en harmonieën en inderdaad, levenslustige gospel in songs met veelzeggende titels als Can I Live en Let Me Be Great.

Ze heeft er een nog hechter, overtuigender geheel van gemaakt dan op The Return: ‘interculturele’ hiphop en bruisende neo-soul van het spirituele soort op een album als een kerkdienst. Het doet uitkijken naar haar Nederlandse concerten in oktober in Rotterdam (Bird) en Amsterdam (Melkweg).

Sampa the Great As Above, So Below Pop ★★★★☆ Loma Vista/Virgin