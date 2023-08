De zachtmoedige voorstelling ‘Ode’ (8+) looft de kleine ontmoetingen tussen verschillende generaties ★★★☆☆

‘Ode’ van Schippers&VanGucht. Beeld Wannes Cré

De oudste is 90 (Annemarie Prins), de jongste 6 (Polline Van Tiggelt). De laatste sjouwt hond Mollie mee. Mimespeler Toon Kuijpers tilt een schotje weg, musicalregisseur Paul Eenens schuift dichterbij in een rolstoel. En dan kijken nog acht andere, ontwapende gezichten je met olijke ogen aan vanaf de videowanden in de nieuwe theaterinstallatie van Schippers&VanGucht, die dit weekend tijdens Theaterfestival Boulevard in première ging.

Dit Antwerpse gezelschap van regisseur Jellie Schippers en scenograaf Myriam Van Gucht blinkt uit in goedgemutste belevenissen voor jong en oud, die zich afspelen in mobiele, met de hand getimmerde installaties. Dat kan een omgebouwde ov-bus zijn (De vervelende bus, 2018), een 18 meter hoog reuzenrad (Radman, 2020) of een vuilniswagen (De volle vuilkar, 2022), waarin je daadwerkelijk in diens rommelende buik belandde.

In vergelijking daarmee is Ode (8+) – een serie geschakelde witte ruimtes met schuifwandjes – minder spannend. De voorstelling looft de kleine ontmoetingen tussen verschillende generaties. Daarom kijkt dit bonte collectief, onder wie performers met een beperking, ons lief aan vanaf de videowanden.

Eerst laten ze schotjes neer, alsof ze ons samen opsluiten in een witte vrachtwagen. Dan trilt de vloer en trekken bermen vol bloeiend raapzaad voorbij. Na een halte in volstrekte mist en een spel met draaimuurtjes eindigen we een half uur later aan de Franse noordkust. Nou ja, daar staat het kleurrijke gezelschap ons weer op te wachten, nadat ze de videowandjes hebben opengebroken.

Annemarie Prins in ‘Ode’ van Schippers&VanGucht. Beeld Wannes Cré

De symboliek achter het ‘ontschotten’ mag duidelijk zijn, het pleidooi voor zachte ontmoetingen komt minder goed uit de verf. Hoe dicht je ook tegen de videobeelden leunt, de performers voelen toch ver weg. En de rol van de drie live aanwezige mannen (gastheer Juup Luijten, mimespeler Erwin Boschmans en danser Charles Pas) mag groter. Zachtmoedig is Ode zeker, maar de kliko-ervaring in De volle vuilkar was ludieker.