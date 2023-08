De zaak-Römer: walgelijk natuurlijk, al die details, maar mogen we er nog wat meer, alstublieft?

Acteur Thijs Römer is veroordeeld tot drie maanden cel (waarvan twee voorwaardelijk) voor online misbruik van minderjarigen. Dat nieuws kan u onmogelijk zijn ontgaan, want de zaak ‘Thijs R.’ stond dinsdag centraal in vrijwel elke actualiteitenrubriek. Zelfs het NOS Journaal (zes uur) en RTL Nieuws openden met het nieuws over de veroordeling, die een stuk zwaarder uitviel dan verwacht.

Dat ook de belangrijkste nieuwsprogramma’s hiermee openden, was in zekere zin de culminatie van een gretig opgetuigd mediacircus rondom de zedenzaak, waarbij de thuiskijker moeiteloos kon optreden als jurerende voyeur. Kranten pakten massaal uit met liveblogs, showrubrieken raakten niet uitgepraat over de gevolgen voor Römers gezin en carrière en rechtbankverslaggever Saskia Belleman verstuurde tijdens de zitting honderden tweets met vrijwel alle details. Net als bij de spraakmakende rechtszaak tussen voormalig echtelieden Johnny Depp en Amber Heard kon de thuisrechter de zaak tot in het vreselijkste detail volgen.

Helemaal onlogisch was de gigantische hoeveelheid media-aandacht niet: Römer heeft een beroemde familienaam, landelijke bekendheid, en pleegde vergrijpen die ernstig genoeg bleken om een forse straf te rechtvaardigen. In een media-industrie waarin alles in toenemende mate draait om zoveel mogelijk kliks is het ook best begrijpelijk dat zo’n zaak breed wordt uitgemeten: de consument walgt én smult van alle details, en we zien dubieuze beroemdheden nu eenmaal graag zo hard mogelijk van hun voetstuk donderen.

RTL Nieuws opent met het nieuws over Thijs Römer Beeld RTL

En toch kreeg het volgen van de hele zaak iets ongemakkelijks. Net als bij ‘Depp vs Heard’ (waarover volgende week een driedelige Netflix-documentaireserie uitkomt) kreeg de zaak-Römer wel erg sterk het karakter van een spektakel voor de massa, waarbij we thuis nét iets te graag wilden meekijken hoe de misdadiger in de arena naar het schavot werd geleid. Walgelijk natuurlijk, al die details, maar mogen we er nog wat meer, alstublieft?

De zaak toonde daarmee vooral aan dat de lijn tussen gedegen rechtbankverslaggeving en sensatiezucht steeds wat dunner lijkt te worden. De verslaggeving kreeg iets hijgerigs, alsof ook serieuzere media steeds meer besmet raken met het virus van de juicekanalen, waarbij alle sappige details gretig over ons worden uitgestort en alles spannend, spraakmakend of shocking is. Maar als alles juice wordt, kan dat slachtoffers in de toekomst wellicht juist ook afschrikken om hun verhaal te doen, zeker als je weet dat allerlei details over je leven zomaar in liveblogs, showrubrieken en Twitter-draadjes kunnen belanden. Met massaal peuren in de wonden van slachtoffers omwille van clickbaits is uiteindelijk ook niemand geholpen.

Natuurlijk is de nieuwswaarde ontegenzeggelijk, al was het maar omdat de zaak-Römer laat zien dat ook beroemdheden gelukkig niet meer kunnen wegkomen met dit gedrag. Maar uiteindelijk wist ik veel meer details over deze zaak dan ik had willen (of moeten) weten. Laten we vooral uitkijken dat rechtszaken geen juicezaken worden. Het kan best een tandje minder met die hongerige thuisrechters.