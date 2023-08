De Yeah Yeah Yeahs klinken thuis beter dan in Paradiso ★★☆☆☆

Karen O van de Yeah Yeah Yeahs in Londen. Beeld AP

Vanaf het begin van de avond staren ze je al aan, de twee enorme oogballen op de balkons aan weerszijden van het Paradiso-podium in Amsterdam. De grote opblaasballen wekken wantrouwen: heeft de Yeah Yeah Yeahs zulke gimmicks nodig om na hun pauze van tien jaar nog een interessante show neer te zetten?

Opener Spitting Off the Edge of the World biedt hoop. Het meeslepende nummer met Perfume Genius was vorig jaar de comeback van de band en maakt ook live indruk. Een pirouette draaiende Karen O zingt het in een kenmerkend eclectische outfit, wapperend met haar grote mouwen. Toch knaagt er meteen iets. Het overweldigende van zo’n nummer zou juist live het best tot z’n recht moeten komen, maar dit klonk thuis eigenlijk nog beter.

Dat knagende gevoel houdt aan. Spektakel is er: natuurlijk gaan die oogballen een keer het publiek in, er zijn meerdere confettiregens en Karen O danst na tien jaar nog steeds met haar microfoonsnoer. De band speelt individueel adequaat, maar het totaal in Paradiso is muzikaal echt minder indrukwekkend dan je zou willen.

Zangeres en frontvrouw Karen O heeft energie en zin te over, maar toch is zij degene die het af en toe laat afweten. Wellicht is ze zelf ook afgeleid door de vele showelementen. Zelfs als de euforie- en confettibom van Heads Will Roll losbarst, dempt ze de euforie door te hakkelen met de tekst van haar grootste hit.

De Yeah Yeah Yeahs is niet meer New Yorks coolste band, dat blijf je ook geen twintig jaar. Energie en spektakel heeft de show nog wél, maar zet voor de muziek vooral thuis de platen nog eens op.