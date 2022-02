De wordingsgeschiedenis van The Godfather was een nachtmerrie, volgens regisseur Coppola

Marlon Brando als Don Vito Corleone (rechts) in ‘The Godfather’ (1972). Beeld Getty

Van alle anekdotes over de obstakels bij de verfilming van The Godfather spreekt de ontmoeting tussen maffiabaas Joe Colombo en filmproducent Al Ruddy wellicht het meest tot de verbeelding. Colombo zou het script komen lezen, was daartoe op een doordeweekse dag in 1971 uitgenodigd op het New Yorkse kantoor van Gulf+Western, het toenmalige moederbedrijf van filmstudio Paramount Pictures. De gangster had dit unieke voorrecht afgedwongen middels de Italian-American Civil Rights League (IACRL), de door hemzelf in 1970 opgerichte burgerrechtenbeweging die streed tegen de stereotypering van Italiaanse Amerikanen. De facto was dit een door de criminele familie Colombo bestierd pr-bureau, dat diende om het bestaan van ‘de maffia’ te ontkennen.

Niet iedereen was blij met de ophanden zijnde verfilming van Mario Puzo’s bestseller. Er kwamen anonieme dreigtelefoontjes binnen bij de studio. Ook had iemand de autoruiten van producent Ruddy eruit geschoten en een briefje op het dashboard achtergelaten: geen film! Voorts was er de IACRL, die de achterban in de stadswijk Little Italy opriep – of dwong – om stickers op de ramen te plakken uit protest tegen The Godfather; plots werden allerlei al geboekte filmlocaties in New York afgezegd. Een onderhoud tussen de studio en de onderwereld leek onvermijdelijk.

Compleet boek

Vanity Fair-journalist Mark Seal schrijft het op alsof je erbij bent in Leave the Gun, Take the Cannoli, het nieuwe en zeer complete boek over de totstandkoming van The Godfather (1972), de film die ter ere van de 50ste verjaardag weer in de bioscopen te zien is, in een onder toezicht van Francis Ford Coppola gerestaureerde kopie.

Hoe Joe Colombo – met gleufhoed en leesbrilletje – naar het opengeslagen Godfather-script tuurt, op het kantoor, om na een minuut of wat te vragen: wat betekent ‘fade in’?

Deze man gaat nooit die 155 pagina’s van het scenario doorworstelen, wist Ruddy.

Colombo vloekte en wierp de papierbundel naar kompaan George ‘Butterass’ DeCicco, toekomstig capo van de Gambino-familie. Maar die bleek ook al geen lezer.

Ach, dat lezen was ook helemaal niet nodig, besloot Colombo. Zolang de producent maar verzekerde dat de termen ‘maffia’ en ‘cosa nostra’ onder geen beding in de film zouden voorkomen.

Dat is oké, beloofde Ruddy, die wist dat de verwijzing naar de Siciliaanse cosa nostra toch al ontbrak en de aanduiding ‘maffia’ maar één keer zou vallen, als de Joodse Hollywoodbons Jack Woltz (van de paardenkop in bed) de Corleone-clan schoffeert: ‘Dago, guinea, wop, greaseball, mafia, goombahs!’ Ook zonder dat een-na-laatste woord kwam de boodschap wel over.

Colombo zou de uiteindelijke film nooit zien: hij werd nog tijdens de draaiperiode door het hoofd geschoten. Een collega-maffioso belde producent Ruddy op de dag van de galapremière: waarom was er niemand van hén uitgenodigd? Als je een film over het leger maakte, nodigde je toch ook een paar generaals uit?

En zo kreeg The Godfather alsnog een speciale voorvertoning voor de afgevaardigden van de voornaamste New Yorkse misdaadfamilies. Die bleken, niet anders dan de gewone bioscoopbezoekers, diep onder de indruk; eentje stopte de operateur een fooi van 1000 dollar toe.

Nachtmerrie

Vaak wordt Apocalypse Now genoemd als de film met het zwaarste opnameproces ooit. Vanwege de tyfoon die de halve set van het oorlogsepos wegblies, de hartaanval van acteur Martin Sheen, de nukken van ster Marlon Brando en tal van andere obstakels. Het is allemaal vastgelegd, in de geweldige documentaire van Eleanor Coppola, Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse.

Maar volgens haar echtgenoot, filmmaker Francis Ford Coppola, betrof de wordingsgeschiedenis van The Godfather toch heus een nóg grotere nachtmerrie. Niet vanwege Brando overigens. Die verscheen slechts één dag later dan afgesproken op de set en zat geduldig zijn vele uren bij de grime uit, die benodigd waren voor de metamorfose in die oude Don Vito Corleone. En van de maffia had Coppola privé ook niet veel te duchten, hem lieten ze met rust. Coppola voerde oorlog met de studio. Of beter: de studio voerde oorlog met hem.

Al Pacino (links) en Marlon Brando in ‘The Godfather’. Beeld Getty

‘Het gevecht om de casting van de familie Corleone was explosiever dan de strijd die de Corleone-familie uitvocht in de film’, vatte toenmalig Paramount-studiobaas Robert Evans het ooit samen. Coppola werd door de studio weggehoond toen hij zijn rijtje beoogde acteurs opsomde. Brando’s carrière lag begin jaren zeventig in puin. En Al Pacino, door Evans steevast ‘de dwerg’ of ‘die krielkip’ genoemd, was een nauwelijks bekend toneelacteur. Pas nadat Coppola een (inmiddels legendarisch) screentestfilmpje opnam waarin Brando zichzelf met wat schoensmeer en een paar in de wangen gepropte watten tot Don vormde, ging de studio akkoord. Pacino hield tot diep in de opnametijd de vrees dat ze hem zouden ontslaan.

Coppola, begin dertig, was pas aangesteld nadat allerlei gevestigde namen (onder anderen Coppola’s held Elia Kazan en Bonnie and Clyde-regisseur Arthur Penn) hadden bedankt. Hij genoot weinig vertrouwen van zijn crew: om een dreigende coupe voor te zijn, ontsloeg Coppola na wat weken draaien zelf maar een handvol medewerkers, onder wie zijn regieassistent en vaste editor. Ook botste hij voortdurend met zijn director of photography, de briljante Gordon Willis. Die wilde zijn donkere ‘tableaus’ tot op de centimeter nauwkeurig uitlichten, waar Coppola meende dat zijn acteurs toch ook enige bewegingsvrijheid nodig hadden; een hoog oplopend creatief conflict dat, gezien het eindresultaat, wel uiterst vruchtbaar bleek.

Wederzijdse haat

In Leave the Gun, Take the Cannoli neemt Mark Seal ook de twee faxen op die Coppola en studiobaas Evans elkaar in 1983 stuurden, en waar de wederzijdse haat en minachting van afspat. Coppola waarschuwt Evans te stoppen met pretenderen dat hij het was, de studiobaas, die The Godfather redde. Evans, op zijn beurt, spreekt zijn zorg uit over Coppola’s ‘paranoïde schizofrenie’.

Seal zocht de oud-studiobaas enkele jaren voor diens dood in 2019 op, en doet zichtbaar zijn best om ook hem wat krediet toe te schuiven. Maar wie het boek leest, verbaast zich toch vooral over het onbenul van Evans: de man die aandrong op Robert Redford voor de rol van Michael Corleone, en die dat stemmige walsje van Nino Rota poogde te vervangen door een opzwepende Amerikaanse soundtrack.

Marlon Brando en Francis Ford Coppola in Mott Street in Manhattan, op de set van ‘The Godfather’. Beeld Getty

Hoe weinig zin de diverse makers aanvankelijk zelf in The Godfather hadden, blijft een opmerkelijk gegeven, bij wat nu als een van de grootste filmklassiekers geldt. De gokverslaafde Mario Puzo, die voor de publicatie van The Godfather in 1969 nooit ook maar één gangster had ontmoet, schreef zijn pulproman uit pure geldnood. En Paramount, dat de filmrechten nog voor de publicatie tegen een laag bedrag opkocht, zat er eigenlijk mee in de maag: hun gangsterfilm The Brotherhood, met Kirk Douglas, was in 1968 net geflopt.

Coppola legde The Godfather na vijftig pagina’s al weg: te schunnig en vunzig. Maar zijn vriend en protegé George Lucas (toen nog onbekend) bewoog hem ertoe nog eens goed over het voorstel van Paramount na te denken: zat er niet tóch iets in dat boek van Puzo? Geld speelde een rol: Coppola’s filmmaatschappij American Zoetrope had enorme schulden uitstaan bij de studio’s na de productie van Lucas’ debuutfilm THX 1138 en Coppola’s drama The Rain People, titels die wel enige waardering oogsten, maar onvoldoende publiek trokken.

Familiekroniek

Vooruit dan maar, dacht Coppola, die de bibliotheek van San Francisco in dook om alles te lezen wat er te lezen viel over de maffia. En zo raakte hij toch gefascineerd door Puzo’s roman: die combinatie van het familiale met het zakelijke, het menselijke én monsterlijke van die misdadigers. Een shakespeareaans drama over troonopvolging, waarin elk van de drie Corleone-zoons – Sonny, Fredo en Michael – een element van de grootsheid van hun vader bezit, zag Coppola: ‘De oudste zijn passie en agressie, de tweede zijn zachte inborst en speelsheid, en de derde zijn intelligentie, geslepenheid en kilte’. Over patriarchale macht ging het. En over migratie: de Amerikaanse droom. The Godfather, besloot de regisseur, kon het best worden verfilmd als een familiekroniek, met misdaad als metafoor voor het kapitalisme.

Toen hij dát vernam, reageerde de Paramount-studiobaas Evans als volgt: ‘Fuck hem en het paard waarop hij binnenreed. Is die man gestoord?’

Het werd oorlog. En Coppola won.

Mark Seal: Leave the Gun, Take the Cannoli – The Epic Story of the Making of The Godfather.

Gallery Books; 432 pagina’s, € 25,00. The Godfather – 50th Anniversary, de geheel gerenoveerde kopie van de film uit 1972, is vanaf 24 februari te zien in 95 zalen.

Inspiratiebronnen Bij het schrijven van zijn boek The Godfather baseerde Mario Puzo zich bovenal op de non-fictiebestseller The Valachi Papers (1968), waarin Joe Valachi – als eerste maffialid ooit – uit de school klapte over methoden en rangen en standen binnen de Italiaans-Amerikaanse georganiseerde misdaad. Inspiratie voor de figuur Don Vito Corleone putte hij onder meer uit gangsterbaas Joe Profaci, alias ‘de olijfoliekoning’, en Frank Costello, van wie Marlon Brando de raspende stem overnam. Maar het belangrijkste rolmodel was Puzo’s eigen moeder: een snoeiharde en familiezieke vrouw, die graag in aforismen sprak; dat make him an offer he can’t refuse had Puzo van haar.