De wonderbaarlijke herontdekking van Richie Weeks, de discokoning die New York liet dansen

Beeld Philip Lindeman

Een man die zichzelf ‘de liefdestovenaar’ noemt, en die schijnbaar vanuit het niets liedjes als Find That Disco Rhythm op de streamingdiensten dropt, ergens verstopt tussen het nieuwe aanbod aan dansbare muziek, daar ga je natuurlijk zonder verder oponthoud naar luisteren.

En als je dan direct wordt opgezogen in een wereld van eng strakke maar toch zalig dansende basloopjes, funky slaggitaren, klapperende conga’s, koebellen en likkende seksstemmen uit een fluweelzacht nachtleven, dan wil je al terwijl je luistert meer weten over deze enigmatische discofiguur van wie vorige week plotseling een berg nooit eerder uitgebracht werk opdook, opgediept uit de late jaren zeventig.

Richie Weeks, alias The Love Magician? Waarom kennen we die niet en wat hebben we dan precies gemist? Hoe kan het dat van een onbekende ‘discokoning’ een anderhalf uur durende compilatie genaamd The Love Magician Archives - New York City 1978-1979 verschijnt, die ook nog eens het eerste deel moet worden van vele nog volgende delen?

Een eerste, snelle zoektocht op Google en bijvoorbeeld de plaatverzamelaarsschatkamer Discogs, waar elk ooit uitgebracht stuk vinyl te vinden is, levert een mager resultaat op. Een handjevol singles waaronder verschillende versies van het nummer Forbidden Fruit, dat kennelijk een klein succes was in de vroege jaren tachtig. Nooit gehoord.

Maar wacht, daar duikt ook een plaat op met een minder obscure titel: Rock Your World, beter bekend als Joho, Joho. Dat lied doet wél een koebelletje rinkelen. En jawel, op YouTube zien we Richie Weeks opduiken uit de mist rond een podium in de Hilversumse studio van Avro’s Toppop. De zanger, want dat is Richie Weeks, is hier de frontman van de band Weeks & Company, en de straffe discotrack Rock Your World was een kleine hit in Nederland, in 1982. Met dank aan Ad Visser.

Wat een weergaloze discokraker is dat nummer: zo rijk geproduceerd dat het lijkt alsof het wordt aangeblazen door een compleet glitterpakkenorkest, met dikke blazerssectie. En een beat zo afgemeten dat je er al bijna house in hoort, een genre dat in 1982 beslist nog geen dansvloerding was. En dan dat blijmoedig gezongen ‘joho, joho, joho’, dat kan doorgaan voor ‘yo, yo, yo’ en ook werkelijk klinkt als heel vroege hiphop.

Leuk om te herontdekken, maar hoe kan het dat die kennelijk begenadigde Richie Weeks daarna nooit meer is opgedoken in de Nederlandse hitparades of welke charts dan ook, waar ook ter wereld? Dat zijn band Weeks & Company de afzender is van een van de vele eendagsvliegen uit de liedjescultuur?

Achter de New Yorker Richie Weeks blijkt een prachtige geschiedenis te zitten die nu, na het verschijnen van die verrassende verzameling, stukje bij beetje wordt verteld.

Richie Weeks, die in het dagelijks leven gewoon Richard heette, werkte zich gedurende de jaren zeventig de vingers blauw als sorteerder op het hoofdkantoor van de New Yorkse posterijen in Manhattan. Maar als hij ’s avonds het postkantoor uitliep, wandelde hij een muziekstudio in de wijk The Bronx in, waar hij transformeerde tot een ongenaakbare discoproducer.

Dat was hij geworden na een zeer bescheiden zangcarrière. Als kleine jongen zong Weeks altijd als hij een beetje aan het vissen was, in de rivier de Bronx, die dwars door het stadsgebied loopt. Hij bekwaamde zich in de jaren zestig in ‘doowop’ en close harmony en sloot zich aan bij het zanggezelschap Central Park West.

Deze groep nam heel optimistisch een demo op en die cassette belandde bij de beroemde New Yorkse discoproducer Patrick Adams. De stem van Weeks sprong uit de demo, vond Adams, en hij nodigde de zanger uit voor een paar sessies in zijn studio.

Weeks zong, maar keek ook over de schouder van Adams mee. De twee raakten bevriend, en de producer leerde de jonge doowop-zanger alle kneepjes van het vak. Volgens Adams, die in juni dit jaar overleed, ontwikkelde Weeks zich tot een briljante technicus die de studio leerde gebruiken als een instrument en zich zelfs kon meten met grootheden als Quincy Jones.

Nu is dat misschien wat overdreven maar inderdaad: de discotracks die Weeks vanaf de late jaren zeventig produceerde tot het ochtendgloren, vlak voor hij weer aan de bak moest op het postkantoor, waren hun tijd vooruit. Weeks wist zich dankzij zijn goede contacten te omringen met vaardige musici en discovocalisten als Leroy Burgess en Tanyayette Willoughby. Hij plakte alle stemmen, inclusief die van hemzelf, vast aan baspartijen waarop je hoorde hoe iemand de zijkant van zijn duim kapot sloeg tegen de lage E-snaar. En daarop stapelde hij nog snerpende synthesizers en strakke percussie, die ieder welwillend lichaam in de beroemde New Yorkse disco Studio 54 in beweging moest duwen.

Wat de muziek van Weeks ook zo opwindend maakte en zo’n pionierend karakter gaf, was de lengte van zijn tracks. Het nummer I’ll Keep You Up, dat staat op de net verschenen verzamelaar, duurt bijna tien minuten en lijkt gemaakt voor een extatische danservaring. De bas en de funky gitaar grooven maar door en een sensuele vrouwenstem lijkt ook geen haast te maken bij het muzikale liefdesspel: ‘Late at night, late at night, when you try to fight the feeling… Ooh, I’m gonna keep you up, boy. Let it go, love me, let me keep you up, aah…’

Weeks kon een grote worden, daar was iedereen die in zijn studio kwam het over eens. Maar Weeks was ook een voorzichtige man, vertelde de inmiddels 78-jarige New Yorker twee weken geleden tegen de New York Times die hem naar aanleiding van zijn muzikale wedergeboorte opspoorde en ondervroeg. Hij dacht: ik kan me storten in de discorage maar hoe lang dúúrt die discorage nog? Hij durfde zijn baan als postsorteerder niet op te geven, bleef produceren in de nachtelijke uurtjes en kon dus ook niet op tournee om zijn muziek onder de aandacht te brengen – die uitzondering in 1982 in Hilversum daargelaten. Maar ja: dat was Avro’s Toppop.

Weeks kreeg gelijk. Zijn nummer Rock Your World werd weliswaar een echte hit die vooral de Amerikaanse rolschaatsdisco’s in vlammen wist te zetten, maar de discobubbel knapte aan het begin van de jaren tachtig. De postsorteerder zat er niet echt mee. Hij had zijn baan nog én een archiefkast vol goede herinneringen op mastertapes.

Want ook met zijn eigen opgenomen werk was Weeks voorzichtig geweest. Hij stond onder contract bij de platenmaatschappij Salsoul Records, maar vond het verstandig zijn werk ook zelf op te slaan. Aan die tweede vooruitziende blik van Weeks danken we nu de hartverwarmende disco-ontdekking en dat mooie New Yorkse muziekverhaal.

De aftocht ging snel: de zanger en producer raakte op hoog tempo in de vergetelheid en zijn label sloot al in 1985 de deuren. Weeks’ muziek ging achter slot en grendel en kwam na een aantal muziekindustriële overnames terecht in de kluis van het label BMG, een onderdeel van Universal. En al werd Rock Your World best nog eens gedraaid op een afspeellijst hier of daar: Weeks kreeg nooit auteursrechten uitgekeerd en hoorde nooit meer iets van welk label dan ook.

Maar vier jaar geleden belde ineens een Franse platenverzamelaar, die obscuur werk van Weeks had ontdekt en daarvan erg onder de indruk was geraakt. Richie Weeks werd in contact gebracht met het kleine liefhebberslabel Still Music, en dat bedrijf weekte de rechten van Weeks’ destijds uitgebrachte muziek los bij de oude eigenaren. Still Music kreeg ook toegang tot die enorme schat aan onversneden en nooit eerder gehoorde New Yorkse disco, die de producer keurig geconserveerd op band had staan.

Volgens Still Music, dat de muziek van Weeks nu deelt met de wereld, kunnen we luisteren naar historische New Yorkse disco en dus ‘the real deal’: rauwe, onversierde dansmuziek met een ziel. Er staan ons nog minstens driehonderd nooit gehoorde disco-anthems te wachten en dat is goed nieuws voor de wereld, maar zeker ook voor Richie Weeks.

Hij is blij dat hij erkenning krijgt voor de rol die hij speelde in de veelbewogen Amerikaanse discogeschiedenis, zei Weeks in de New York Times. En de kleine bedragen aan royalty die hij alsnog krijgt uitgekeerd zijn welkom, maar zeker geen life-changer. Hij geniet al jaren van een goed pensioen waar veel van zijn muzikale vrienden van vroeger jaloers op zijn, vertelde hij in hetzelfde stuk. ‘Die jongens kijken nu naar mij en zeggen: ik wou dat ik toen hetzelfde had gedaan als jij.’

De dag dat de disco ontplofte De teloorgang van de Amerikaanse disco, de dominante dansmuziekstijl van de jaren zeventig, werd ingezet door de ‘disco demolition’ van 12 juli 1979. Bij een honkbalwedstrijd in Chicago werden als pauze-act discoplaten opgeblazen, door (witte) rockfans die het genre zat waren. Het evenement leidde tot een brede afkeer van disco en aanverwante (zwarte) muziek en deed de disco begin jaren tachtig de das om.