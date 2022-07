De wonderbaarlijke casting van Gijs Naber uit Vinkeveen

Léa Seydoux, Gijs Naber en Louis Garrel in ‘The Story of My Wife’ (2021).

De wonderbaarlijke casting van Gijs Naber in The Story of My Wife begon met een casting voor een andere film. In Boedapest zocht Sándor Csoma een geschikte kandidaat voor de rol van pornoregisseur in zijn afstudeerfilm. Wat betreft de overige personages was de Hongaarse student al rond: een 18-jarige amateuractrice zou de jonge vrouw spelen die in de korte film met de nodige druk wordt verleid tot blootopnamen. En een voormalig pornoactrice had toegezegd voor de rol als voormalig pornoactrice die nieuw ‘talent’ strikt voor het vak.

Maar de buitenlandse pornoregisseur, dat bleek lastig. Csoma had castingbureaus uit allerlei landen benaderd, onder meer uit Roemenië, Frankrijk en Duitsland, maar hij werd meestal niet eens teruggebeld. Misschien ook niet zo gek. Niemand kende de Hongaarse regisseur en er was nauwelijks een gage beschikbaar. Ook het verzoek om met een amateuracteur en een ex-pornoactrice in een studentenfilm te spelen schrok mogelijk af.

Enigszins wanhopig, ook omdat de draaidagen al gepland waren, klampte Csoma een Hongaarse castingagent aan. Die stuurde hem een van internet geplukt bestand met foto’s van acteurs die hij zelf niet vertegenwoordigde, waaronder een rijtje Nederlandse acteurs uit de juiste leeftijdscategorie: tussen de 35 en 40. De meesten ervan bevielen Csoma niet. ‘Maar’, zegt de regisseur, aan de telefoon, ‘één sprong eruit. Charmant, knap, met de juiste suggestieve blik, waarin je iets onvoorspelbaars of zelfs kwaadaardigs kunt vermoeden. Zo iemand die een romantische rol kan spelen, maar ook kan doorgaan voor de schurk.’

Dat was Gijs Naber.

Gijs Naber in 2021. Beeld Getty

Waarom de ene Nederlandse acteur wel met regelmaat in buitenlandse films en series optrad, en de andere – Gijs Naber bijvoorbeeld – nooit, dat vroeg Naber zich ook weleens af. Hij wist een deel van het antwoord: je moest beschikbaar zijn, de eerste eis van buitenlandse castingbureaus als ze andere wingebieden afspeuren op zoek naar (internationaal) onbekend talent. En Naber, die in eigen land nooit verlegen zit om werk, was weinig beschikbaar. Daar kwam bij dat hij twee jonge kinderen heeft, en dat de (buitenlandse) carrière van zijn vriendin, actrice Thekla Reuten, ook van invloed is op de gezamenlijke gezinsagenda.

En toch wrong het. Want werd het niet eens tijd voor een volgende stap, nu hij de 40 naderde? En toen lag daar ineens het verzoek van de Hongaarse filmstudent: vier dagen opnamen, iets buiten Boedapest. Naber twijfelde wel even: waar kom ik straks terecht? Maar hij had tijd, en het script van die Csoma was goed.

De afstudeerfilm Casting (2019) is inmiddels ook online te zien. Met een fijne, nare rol van Naber als de doortrapte regisseur Nick, die tussen het ronselen in Hongarije door ook nog even zijn kleine kinderen in Nederland belt om ze een goede nachtrust te wensen.

Gijs Naber (rechts) in ‘Casting’ (2019).

In scenariohandboeken geldt de deus ex machina als een inferieure plotwending; dingen behoren niet zomaar te gebeuren. Maar bij Naber stapelden de toevalligheden zich op. De afstudeerdocent van Sándor Csoma aan de Academie voor Theater en Film in Budapest bleek regisseur Ildikó Enyedi, wier slachthuis-liefdessprookje On Body and Soul in 2017 werd bekroond met een Gouden Beer en een Oscarnominatie. En de 66-jarige Hongaarse stond op het punt te beginnen met de opnamen van het historische drama The Story of My Wife, naar de roman van haar landgenoot Milán Füst. Het boek uit 1946 gaat over een Nederlandse kapitein die in een opwelling trouwt met de Franse Lizzy, een vrouw die hij niet kan doorgronden en die hij almaar minder vertrouwt. De Franse actrice Léa Seydoux, bekend van La vie d’Adèle en de recentste James Bondfilms, had de vrouwelijke hoofdrol. Kapitein Storr zou worden gespeeld door een Noorse acteur.

Maar toen zag docent en regisseur Enyedi dus Casting, met Gijs Naber. Hoe lang is-ie?, was het eerste wat ze vroeg aan haar student. Langer dan ik, zei Csoma.

En daarmee was het een uitgemaakte zaak, zo verklaart Enyedi op een dakterras in Cannes, waar The Story of My Wife vorige zomer in wereldpremière ging in de competitie voor de Gouden Palm. ‘Voor mij althans. Ik was weggeblazen door Gijs. Dus ik switchte van hoofdrolspeler. Dat was niet niks, we hadden al scriptlezingen gehad, repetities. In Casting zag ik Gijs als een smerige, manipulatieve man, echt het tegenovergestelde van de kapitein in mijn film, maar je kon zijn klasse voelen. Weet je, ik heb gewerkt met de favoriete acteurs van Tarkovski, reuzen van de cinema als Oleg Yankovski en Alexander Kaidanovski, uit Nostalgia en Stalker. Acteurs uit een school waarbij het niet gaat om actie, maar om aanwezigheid. Gijs bezit een soortgelijk talent. Alleen al door te kijken, lopen of te staan drukt hij zo veel uit. Dat heb je of dat heb je niet. Een uitzonderlijk acteur, klaar voor een grote internationale carrière. Ongeacht wat de Amerikaanse bladen schrijven.’

Die Amerikaanse filmbladen waren kort na de première op het filmfestival van Cannes niet onverdeeld enthousiast over haar film: die was fraai gefilmd, maar ook te lang, te statisch. En tamelijk traditioneel in de verbeelding van het vrouwelijke hoofdpersonage, dat zich nauwelijks laat kennen. Maar haar film gáát nu juist over die traditionele rollenpatronen, benadrukt Enyedi. ‘Het verhaal speelt in de jaren twintig. Een samenleving waarin de man geacht werd controle te hebben, want zo niet, dan was hij een mislukkeling. En deze zeekapitein verliest zijn controle, zodra hij aan wal stapt.’

Gijs Naber en Léa Seydoux in ‘The Story of My Wife’.

Een grotere doop dan de Gouden Palmcompetitie in Cannes bestaat in de filmwereld niet. Een dag voordat hij zelf aan de beurt was verkende Naber, voor het eerst in Cannes, alvast de door bataljons fotografen omzoomde rode loper. Hij was te gast op de galapremière van Wes Andersons The French Dispatch. ‘Dan zie je Timothée Chalamet en Tilda Swinton, die daar zo relaxed rondlopen, en denk je: dat ga ik ook zo doen, lekker los. Nou, bij je eigen film is dat toch wat anders. Dan hoor je de begeleidende stem uit de luidspreker, als je voor de fotografen staat: and turn, and turn, and wave, and wave.’

‘Ik heb wel genoten, hoor. Zo’n zaal met tweeduizend genodigden, die dan ritmisch meeklappen met het zeemanslied in de film. Alles is groot, je voelt de kracht van het festival: de glamour, de kritieken, de noodzaak van cinema. De mensen hier geven écht om film.’

Seydoux, die naast The Story of My Wife in nog drie voor het festival geselecteerde films zit, is de grote afwezige in Cannes: ze zit noodgedwongen thuis, met corona. ‘Jammer, we hadden afgesproken de interviews samen te doen. We hadden vanochtend nog even contact, ze baalt enorm.’

En zo slaat Naber zich een dag na de première in z’n eentje door de vele interviews met journalisten uit de (vele) landen waar de film al is aangekocht. Ze bevragen de Nederlander over het patriarchaat, de male gaze en de man-vrouwthematiek. ‘Ook wel grappig, om al die verschillen in nationaliteiten aan te horen. De journalisten uit Rusland bijvoorbeeld, die staan er voor mijn gevoel toch wat conservatiever in.’

De eerste opnamedag van The Story of My Wife voelde de Nederlander zich wel wat opgelaten. ‘Je voelt aan de blikken toch: o, dus dít is diegene voor wie we alles moesten omgooien? Léa was ook nog een beetje zoekende, die eerste dagen. Ze had al gespeeld met die andere acteur. En Léa kan sowieso wat ongenaakbaar zijn, of ondoorgrondelijk. Je merkt het verschil in status ook wel, ook bij de andere bekende Franse acteurs uit de cast. Ze kwam net van de set van The French Dispatch en we moesten haasten zodat ze James Bond kon halen. Er hangt een soort entourage omheen die maakt dat ze afgeschermd wordt, of ze dat nou wil of niet. Dus nou ja, ik heb de Hollandse nuchterheid ingezet, om daar wat doorheen te breken: een hoop Boursin smeren. En vrij snel zaten Ildikó, Léa en ik in dezelfde groef.’

Precies een jaar later gaat The Story of My Wife, die zoals veel films wat werd opgehouden door de virusperikelen, uit in de Nederlandse bioscoop. Naber blikt terug. ‘Eigenlijk vond ik dat Cannes ook weer niet zó leuk. Ik voelde me best verloren, ook omdat Léa er niet was. Je voelde de druk enorm, omdat de editie ervoor was afgelast vanwege covid. Er waren heel veel films, dus die werden versneld door de Cannes-koker getrokken: hup, naar de volgende. En tegelijk was het ook waanzinnig. Zo’n applaus in de grote zaal, na de première... Dat je denkt, daar sta ik dan toch, Gijs Naber uit Vinkeveen.’

Nu, in de zomer van 2022, schaaft Naber met een taalcoach aan zijn Duits. Hij gaat de hoofdrol spelen als Duitser in een grote Duitse serie en een bijbehorende speelfilm; de opnamen in Praag zullen zeven maanden in beslag nemen. Er waren ook allerlei Duitse acteurs in de race voor zijn rol. ‘Ik vroeg de castingdirector: hoe kwamen jullie bij mij? Bleek dat de regisseurs The Story of My Wife hadden gezien. Dan merk je dat deuren die normaal dichtzaten nu toch op een kiertje zijn gezet.’

Dus houdt Naber een pleidooi voor de studentenfilm. Moet je altijd voor open blijven staan, als acteur. ‘En als ze uit Hongarije bellen, dames en heren, dan moet je het zéker doen.’

Léa ­Seydoux en Gijs Naber in The Story of My Wife (2021).