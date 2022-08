De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Wie wel eens een programma van Tim den Besten kijkt, weet dat het geen jongen is die zijn emoties verbergt. Toen hij op de radio zijn excuses aanbood voor het zingen van een sinterklaasliedje tijdens de Canal Pride, liet hij dan ook zijn tranen de vrije loop. Hij bedoelde het niet racistisch, maar hij vond het wel erg dat het zo overkwam. Een storm in een glas water.

Toen het misverstand al lang en breed uit de wereld was geholpen, werd opinieland wakker. ‘Gaat de woke-beweging te ver?’, was de vraag die op tafel lag. Ze hadden Tim den Besten immers aan het huilen gemaakt. Zihni Özdil wist bij Op1 niet waar ie het zoeken moest, zo erg vond hij het. We hadden hier te maken met de ‘woke cancel-sekte.’ ‘Woke eet haar eigen kinderen op’, voegde Sujet Shams toe, Jort Kelder zag dat het goed was. Özcan Akyol waarschuwde in zijn column dat ‘niemand meer veilig is’ voor ‘deze bloeddorstige maniakken.’

Ooit was ‘woke’ een term van zwarte Amerikanen die op bewustzijn van systematisch racisme duidde, maar het woord is gekaapt door mensen die het juist belangrijk vinden dat de strijd tegen racisme niet te fanatiek wordt gevoerd. Je hoort nooit dat de woke-beweging precies ver genoeg is gegaan, of dat woke een mooi uitgebalanceerd plan tegen armoede heeft. Het wordt uitsluitend nog negatief gebruikt.

Woke is geen synoniem voor links of activistisch, maar voor doorgeslagen links en veel te activistisch. Wie de vraag stelt of ‘de woke-beweging te ver gaat’, heeft het antwoord dus al gegeven. Het is alsof je vraagt ‘of deze enorme aanstellers zich niet een beetje aanstellen.’ Ja, de woke-beweging gaat per definitie te ver, anders had je wel een ander woord gebruikt.