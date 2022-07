De woest romantische visuele poëzie valt op in Asako I & II ★★★★☆

Asako I & II

Soms omvat een enkel beeld de essentie van een complete film. In Asako I & II springt dit ene, van grote hoogte gefotografeerde shot eruit: een vrouw en een man, achter elkaar aan rennend tussen de velden. Tevergeefs probeert zij hem in te halen. En dan verschijnt er de over het land glijdende schaduw van een wolk, die hen steeds dichter nadert. Alsof je ziet hoe het lot zich met deze stervelingen bemoeit.

De Japanse cineast Ryûsuke Hamaguchi permitteert zich in Asako I & II geregeld zulke momenten van puntige poëzie, die des te sterker opvallen door de verder zo efficiënte, dienstbare stijl. Op zulke ogenblikken woelt een woeste romantiek zich naar het oppervlak van de film, als de titelheldin even alle zelfbeheersing laat varen.

Het uit 2018 stammende Asako I & II is, na Wheel of Fortune and Fantasy (2021), de tweede ‘vroegere’ Hamaguchi die hier wordt uitgebracht in het kielzog van arthousehit Drive My Car. Inmiddels kun je best vertrouwd zijn met Hamaguchi’s sierlijke, onnadrukkelijke verteltrant, en met zijn empathische blik op de complexiteit van menselijke relaties. Hamaguchi’s protagonisten krijgen soms al amper grip op zichzelf. Bij Asako I & II, naar een roman van Tomoka Shibasaki, kan dat I & II wijzen op de ontwikkeling die Asako (Erika Karata) doormaakt. Misschien slaat het ook op haar tweeslachtige karakter: de Asako die zich wil laten meesleuren, versus de Asako die hunkert naar binding.

Geen verrassend onderwerp, net als de manier waarop Hamaguchi de thematiek op scherp stelt. Stil en afwachtend als ze is, valt Asako voor de knappe maar onpeilbare Baku (Masahiro Higashide). Hamaguchi zet hun romance krachtig neer, om hem al net zo robuust af te kappen. Twee jaar ‘en nog een beetje’ later werkt Asako in een koffietentje in Tokyo, wanneer ze de spoorloos verdwenen Baku meent te herkennen in Ryôhei, een lieve, maar ook wat brave zakenman.

De gevolgen van die ontmoeting laten zich niet overzien, en toch ook weer wel, in een film die met Higashide’s fantastische dubbelgangersrol stoutmoedig de grenzen van het geloofwaardige opzoekt. Nog beter is Erika Karata als Asako. Waar Higashide twee rollen heeft, moet Karata alle tegenstrijdigheden en botsende emoties in één vrouw onderbrengen, wat ze verrassend subtiel doet.

Niettemin kunnen Asako’s keuzes en de plotwendingen vervreemdend of afstotend werken. Maar net zo makkelijk wordt je helemaal ingepalmd door dit bedrieglijk beheerste drama over liefdesgekte en liefdesleed