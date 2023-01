‘De Winterswijker is te nuchter voor het verhaal van prins Harry’

Veronie Snijder-Kramer Beeld Pauline Niks

Deze week werd bekend dat Sanne Rooseboom het komende Kinderboekenweekgeschenk schrijft. Goede keuze?

‘Zeker, haar boeken verkopen wij goed. Het ministerie van Oplossingen is een bekende serie van haar voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ook fijn dat er weer een Nederlandse auteur is gevraagd voor deze ereklus. Vorig jaar was er veel gedoe over de keuze voor het Australische schrijversduo van de Waanzinnige Boomhut-reeks.’

Veel uitgevers hebben hun prijzen verhoogd sinds 1 januari. Schrikt dat klanten af?

‘Als een boek 2,50 euro duurder is geworden, snap ik dat nog wel, maar een verhoging van 7,50 vind ik aan de kassa vervelend. Dat gebeurt sporadisch. We moeten blij zijn met de vaste boekenprijs in Nederland, want anders zouden er veel minder boekhandels zijn. Als die prijs wordt losgelaten, kan Albert Heijn bij wijze van spreken Youp van ’t Hek voor 5 euro verkopen. Dus ik denk met zo’n prijsverhoging toch maar: het is wat het is. Ik heb vooralsnog niet het idee dat klanten worden afgeschrikt.’

In de landelijke lijst met bestverkochte boeken staat prins Harry’s autobiografie met stip op nummer 1. Hoe loopt het bij u?

‘Ik vrees dat de Winterswijker wat te nuchter is voor dit verhaal. Ik heb er tot nu toe twee van verkocht. Ik heb zelf ook zoiets van: prima dat je het van je af wilt schrijven, maar het is een beetje too much voor hier. Wij verkochten afgelopen week juist opvallend veel plaatselijke boeken, zoals onze nummer 2, Verhaal van Gelderland, een cassette van vier boeken, van het jaar 700 tot nu, een schitterende uitgave.’

Wat is uw boekentip van de week?

‘Tijd van zonde van Deepti Kapoor. Het speelt zich af in India, over een rijke familie en een losgeslagen zoon, een arme bediende en een journalist die actief is in de culturele wereld. Over macht, corruptie, onvoorstelbare rijkdom en liefde. Het deed me enigszins denken aan Een klein leven van Hanya Yanagihara, dat je ook niet kunt wegleggen. Opbeurend is het niet, wat je over India leest, maar wat een dijk van een roman!’

Toptien bestverkochte boeken bij Boekhandel Kramer in Winterswijk :

1. Gijs Wilbrink: De beesten; Thomas Rap

2. Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels, Michel Melenhorst (red.): Verhaal van Gelderland; Boom

3. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo Campus

4. Diverse auteurs: Ontmoet de historie van Kotten, deel 2; Historische Kring Kotten

5. Herman van Velzen: ’n Olderwetsen Winter; Hermans

6. Deepti Kapoor: Tijd van zonde; Prometheus

7. Han van Bree: Het aanzien van 2022; Spectrum

8. Jochem Myjer: De Gorgels en de laatste kans; Leopold

9. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan

10. Bert Wagendorp: Phoenix; Pluim