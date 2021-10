De Willeke van toen is niet de Willeke Alberti van nu

Waarom zeg jij geen Willeke,

maar altijd nog juffrouw?

Willeke, Willeke Alberti (1962)

Willeke Alberti in 1962. Beeld ANP

Geluk was nog heel gewoon toen Willeke Alberti, de dochter van de Amsterdamse Tenore Napolitano Carel Verbrugge alias Willy Alberti, in een liedje voorzichtig toenadering zocht tot een niet met name genoemde jongeman. Pas 17 jaar was ze, en een ster in wording.

Willeke Alberti (1945) was geen beatmeisje. Terwijl The Beatles de wereld veroverden en de tijden ruiger werden, zong zij zoete liedjes. Willeke gaat over een licht wanhopige jonge vrouw en liefde die niet wordt beantwoord, of in elk geval niet duidelijk. ‘Je blijft op een afstand, beleefd, haast iedereen weet het, maar jij weet het niet, hoe weet ik of jij om me geeft?’ De laatste zin verklaart veel: ‘Omdat ik van je hou.’

Willeke was een duo-productie van twee getalenteerde mannen die in de amusementswereld decennialang van zich zouden doen spreken, tekstschrijver Gerrit den Braber en componist/pianist Joop Stokkermans. Den Braber schreef tientallen hits op zijn naam.

Gerrit den Braber, ook bekend als Lodewijk Post. Beeld ANP

Alleen tussen 1962 en 1965 al verrijkte hij de nationale muzikale schatkist met klassiekers als Katinka (De Spelbrekers), Paradiso (Anneke Grönloh), Ritme van de regen (Rob de Nijs), Spiegelbeeld (Willeke Alberti) en Sophietje (Johnny Lion). Vaak verschool hij zich achter een pseudoniem, Lodewijk Post. Pa Alberti, de kleine man met de grote snik in zijn stem, hielp hij in 1968 aan zijn grootste hit, De glimlach van een kind.

Bij de opnamen van de ep Willeke in 1962 was een derde grote naam betrokken, Jack Bulterman, orkestleider en de artistieke mentor van Alberti. ‘De man die mij het Nederlands leerde’, zei Alberti over hem.

De ep Willeke uit 1962.

Ze sprak die woorden bij een feestelijke gelegenheid, de uitreiking van een gouden plaat op 2 maart 1964 in hotel-restaurant Hamdorff in Laren. Er waren meer dan 100 duizend exemplaren van Spiegelbeeld verkocht, de doorbraak van Alberti was definitief.

De stralende zangeres werd in Laren gefeliciteerd door talloze artiesten, onder wie haar oom Johannes Hendricus van Musscher, beter bekend als de Amsterdamse smartlappenzanger Johnny Jordaan. Er was helaas ook een tegenvaller, observeerde de Volkskrant. ‘In het uitgebreide gezelschap viel op het ontbreken van Fons Post, broer van wielrenner Peter Post. De verloving van hem en Willeke werd enige weken geleden verbroken, werd gisteren ontdekt’.

Johnny Jordaan. Beeld ANP

Het kwam allemaal goed, na het verdwijnen van Fons Post uit haar leven. Ze trouwde achtereenvolgens met Joop Oonk (bassist van de Jumping Jewels), John de Mol en voetballer Søren Lerby en kreeg met de drie mannen achtereenvolgens een dochter (Daniëlle), een zoon (Johnny) en een zoon (Kaj) en aansluitend een zwik kleinkinderen.

In het tv-programma De geknipte gast keek ze in 2020 terug op haar huwelijken, met gemengde gevoelens. ‘Ik hield waanzinnig veel van mijn mannen, maar het was niet die onvoorwaardelijke liefde’, zei ze. ‘En dat is waar ik veel over nadenk: waarom mislukken mijn relaties?’ Het antwoord op die vraag gaf ze zelf, bijna zestig jaar na Willeke: ‘Ik denk dat ik een leukere vriendin ben dan een partner.’

