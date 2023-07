De wildernis in Canada, een klim in de Himalaya en een maffe roadtrip naar Marseille: de beste podcasts voor op vakantie

Van Nederland naar de Himalaya: Sisyphus ★★★★☆

In 1977 probeerde een Nederlandse expeditie de Anapurna te bedwingen, een berg van 8.091 meter in Nepal. De podcast Sisyphus blikt met vijf van de elf alpinisten terug op die barre tocht. Het is vooral genieten van bewaard gebleven walkietalkie-gesprekken en radioverslagen. Vermakelijk is het gesoebat over een ‘duvet’ (donsjas) die in het verkeerde kamp ligt. Benauwend zijn de getuigenissen over de lawines die als treinen voorbij razen.

Van Parijs naar Marseille: Afscheid van een auto ★★★★★

Aire de repos de Jugy, Aire de service Lorraine Sandaucourt La Trelle, Aire de Montélimar – wie nu reiskriebels krijgt, kent de route du soleil. De snelweg van Parijs naar Marseille telt 55 aires, oftewel parkeerplaatsen. Voor de podcast Afscheid van een auto deed de Vlaamse theatermaker Adriaan Van Aken ze allemaal aan. Wat heet: op elke rustplaats stopte hij minimaal twee uur, op elke tweede bleef hij overnachten. Als je het tempo van deze podcast volgt, doe je een paar weken over de route naar Marseille.

Van Indonesië naar Nederland: De Ranchi-babies ★★★★☆

Van 37 baby’s ging in 1950 hun eerste reis van Indonesië naar Nederland. Ze werden geboren aan boord van het stoomschip Ranchi. De gezinnen van KNIL-militairen hadden de voormalige kolonie van Nederland bij nacht en ontij verlaten. Voor de podcast De Ranchi-baby’s – een koloniale erfenis zijn alle 37 kinderen opgespoord. In de podcast vertellen vijf hun levensverhaal. Waar de een zijn vader ophemelt (‘mijn vader was een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie dan ook kan vertellen’), vindt de ander hem een oorlogsmisdadiger (‘mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar’).

Van het jaar 2062 naar het jaar 2022: Case 63 ★★★★★

Boven een aanzwellende, onheilspellende fluittoon klinken voetstappen. Een zware deur gaat open en dicht, een vrouwenstem zegt: ‘Hallo.’ Een man antwoordt: ‘Hallo.’ De vrouw: ‘Er is je verteld dat ik deze sessie ga opnemen?’ Het begin van de Engelstalige fictiepodcast Case 63 is een voorbeeld van minimale middelen, maximaal resultaat. Psychiater Eliza Knight, die in New York aan de behandeling begint van patiënt Peter Roiter (‘Case 63’), die zegt dat hij een tijdreiziger is uit 2062, en terug is gereisd naar 2022 om de wereld te redden van de naderende ondergang.

Van Breda naar Memphis en Las Vegas: Het geheim van Colonel Parker ★★★☆☆

Hij heette eigenlijk Dries van Kuijk en kwam uit Breda, maar werd als Colonel Tom Parker bekend als de manager van Elvis Presley. Over zijn Nederlandse wortels deed hij geheimzinnig. De podcast Het geheim van Colonel Parker neemt de luisteraar mee naar Breda, Memphis en Las Vegas. We horen kenners en ooggetuigen, onder wie de bassist die meer dan 120 nummers met Elvis heeft opgenomen, de tourmanager die Parker de hemel in prijst en met de kapper annex ‘spirituele gids’ van Elvis die nog de nodige appeltjes met de Nederlander te schillen heeft.

Van de cel naar de vrijheid: Buiten de muren ★★★★★

Je zou denken dat een gedetineerde aftelt naar de jaren, maanden, dagen en uren tot zijn vrijlating. Eindelijk weer doen en laten wat je wil. Maar de (aanstaande) vrijheid brengt veel stress en onzekerheid, blijkt uit de podcast Buiten de muren . We volgen Harry, die 27 jaar vastzat voor twee moorden, en veelpleger Bram, afhankelijk van methadon om van de heroïne af te blijven. Ruim een jaar lieten ze zich volgen door radiomaker Marjolein Knol (29), van hun laatste weken in de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen tot hun eerste stappen ‘buiten’.

Podcast Wild Boys - Chameleon. Beeld Campside Media

Van adres onbekend naar de wildernis in Canada: Wild boys

In 2003 duiken opeens twee onbekende jongens op in Vernon, een slaperig stadje in de Canadese provincie Brits-Columbia, fantastisch gelegen aan het Okanaganmeer. Vernon raakt totaal van ze in de ban. De jongens zijn schichtig en de jongste van de twee is zó ongelofelijk graatmager dat de politie telkens verontruste telefoontjes krijgt als ze zich op straat vertonen. Wie zijn ze en waar komen ze vandaan? De podcast Wild Boys ★★★★☆ vertelt een fantastische geschiedenis die zeventien jaar op een ontknoping wacht. Een waargebeurd verhaal over eetstoornissen, alternatieve feiten, complottheorieën en compassie.