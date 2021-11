De werken van Remy Jungerman zijn ingenieuze mengsels van culturen en stijlen ★★★★☆

Waar kom jij vandaan? Het kan een ongemakkelijke vraag zijn, vooral als die wordt gesteld aan mensen van wie op grond van hun uiterlijk wordt aangenomen dat ze niet in Nederland zijn geboren. Het is zelfs een vraag die volgens de recente instructies van de ‘code diversiteit & inclusie’ in de cultuursector beter helemaal wordt gemeden. Bij de koffieautomaat althans. Want tegelijk is de kunstwereld in die queeste naar diversiteit en inclusie haast geobsedeerd geraakt door de vraag: waar komt de kunstenaar vandaan? Terwijl ook in museumzalen, net als bij de koffieautomaat, het risico bestaat dat we beperkter gaan kijken. Oppassen dus.

‘Behind the Forest’, solotentoonstelling Remy Jungerman in Stedelijk Museum Amsterdam. Beeld Aatjan Renders

Tot er een kunstenaar voorbijkomt die precies deze vraag ‘Waar kom ik vandaan?’ tot kern van zijn kunst heeft gemaakt. Zo’n kunstenaar is Remy Jungerman (62). In zijn solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam viert hij zijn biculturele achtergrond uitbundig, zijn moeder was Afro-Surinaams, zijn vader had een Europese achtergrond. Jungerman toont zich in het Stedelijk een meester van de remix. Hij laat sculpturen, wandsculpturen, schilderijen en een film zien. Die kunstwerken zijn ingenieuze mengsels, denk aan allerlei muziek door elkaar, zonder dat het een kakofonie wordt, of een gerecht vol vreemde ingrediënten, dat toch goed smaakt.

Bezoekers kijken naar ‘Promise’ (2018-2020) van Remy Jungerman in de tentoonstelling ‘Behind the Forest’. Beeld Aatjan Renders

Neem Promise, een groot kunstwerk dat in 2019 in het Nederlandse Paviljoen op de Biënnale van Venetië was te zien en recentelijk door het Stedelijk is aangekocht. Het is een groot rek, een raster, met lange stokken erin. Die stokken zijn gekleurd en staan rechtop. Ik denk meteen aan linialen, aan modernistische beeldhouwers, aan De Stijl, aan Mondriaan en Rietveld, maar dan ben ik er nog lang niet. Er is textiel in het kunstwerk verwerkt en witte klei. Dat textiel met geometrische patronen komt van de Surinaamse marroncultuur, de klei heeft met de Winticultuur te maken. En de stokken verwijzen naar Wintivlaggenstokken en naar het oeuvre van kunstenaar Stanley Brouwn (1935-2017), die net als Jungerman uit Suriname kwam.

Dat is een hele opsomming: is het nodig dat allemaal te weten of te begrijpen? Zeker niet, de kunstwerken van Jungerman zien er ook gewoon goed uit. Het zijn heel zorgvuldige composities en combinaties. Visueel lenen de doeken van de marrons zich bijvoorbeeld uitstekend als ondergrond voor prachtige serene geometrische schilderijen die doen denken aan de Amerikaanse abstracte schilder Agnes Martin (1912-2004). Niet dat het allemaal pure harmonie is, deze mix clasht ook wel eens. Dan laat Jungerman een tuinkabouter zien met een Congolees voodoo-masker op, of plakt hij in een collage een Sinterklaas tussen foto’s van een Winti-ritueel.

Remy Jungerman, ‘Visiting Deities’, 2018-2019, collectie Kunstmuseum Den Haag, in de tentoonstelling ‘Behind the Forest’, Stedelijk Museum Amsterdam. Beeld Aatjan Renders

Spectaculair hoogtepunt van de tentoonstelling is de installatie Visiting Deities die ook in Venetië te zien was, een gigantische tafel die in verdroogde klei staat. Erboven lijken schepen van houten latten te zweven. Het kunstwerk dat verwijst naar een Winti-vooroudertafel kreeg een aparte museumzaal en daarmee een toepasselijke, gewijde lading.

Bijzonder en onverwacht is dat door al deze kunstwerken samen vanzelf die ongemakkelijke vraag zich ook aan de toeschouwer opdringt: waar kom jij vandaan? Wie zijn jouw voorouders? Wat zie jij als je kijkt naar een kunstwerk dat zich voor een deel baseert op een cultuur die je misschien niet goed kent? Vragen die in musea zeker wél moeten worden gesteld.

Surinaamse kunst in het Stedelijk

Kunst van Surinaamse en Surinaams-Nederlandse kunstenaars krijgt sinds kort uitgebreid aandacht in het Stedelijk Museum. Afgelopen winter en voorjaar was een grote tentoonstelling over Surinaamse schilderkunst tot 1980 te zien. Die was lange tijd gesloten vanwege de lockdown en is sinds kort online te bekijken. De solotentoonstelling van Remy Jungerman kan worden gezien als een soort vervolg hierop. In de collectie-opstelling ‘Tomorrow is a Different Day’ is ook een zaal ingericht met kunst van Surinaams-Nederlandse kunstenaars, onder hen ook Jungerman.

Rituele resten

In 2005 reisde Remy Jungerman naar Suriname na het overlijden van zijn vader. Daar nam de kunstenaar, die al sinds 1990 in Amsterdam woont, deel aan rituelen van voorouderverering. In de korte film Broos, die hij speciaal voor de tentoonstelling maakte, zijn beelden uit deze bepalende reis en die rituelen te zien. De ervaring heeft zijn kunst veranderd: sinds deze reis kiest Jungerman ervoor zijn Surinaamse achtergrond duidelijker te laten zien. Maar het gaat niet alleen om ‘zien’. De kunstenaar noemt in de audiotour zijn kunst een ‘residu van rituele handelingen’. Als hij een sculptuur bewerkt met witte klei die een zuiverende betekenis heeft in Wintirituelen, dan is dat aanbrengen van de klei een ritueel. In de kubussen die hij laat zien zitten soms reepjes stof en ‘herinneringen’ opgeslagen (die spreekt hij uit voor hij de kubus sluit). Zo spelen ook onzichtbare en rituele elementen in Jungermans kunst een rol.