De werken van Nicole Eisenman zijn razendknap geschilderd en heerlijk vol en bizar ★★★★★

Tentoonstelling ‘Nicole Eisenman & de modernen’ in Kunstmuseum Den Haag. Beeld Alice de Groot, Kunstmuseum Den Haag

In 2017 viel ik als een blok voor vijf meer dan levensgrote sculpturen in een stadspark in Münster. Mensfiguren die rondom een waterbassin zaten en lagen, alsof ze net een uitgebreide picknick op hadden. Een op de rug, een blikje op de buik, waar water uitkwam. Schets voor een fontein, had kunstenaar Nicole Eisenman het kunstwerk genoemd.

Ze waren onweerstaanbaar. Misschien kwam het door hun houdingen, dat zomerse lome. Of door de schaamteloze manier waarop ze lekker bloot en grof gebouwd waren, grof gekleid. Eisenman maakt grote vriendelijke reuzen, die man noch vrouw zijn. Later doken soortgelijke reuzen op in onder andere Boston, Dallas en New York. En een bronzen reus van meer dan vijf meter hoog staat sinds eind 2020 bij de Amsterdamse rechtbank om bezoekers te verwelkomen. Die werkt als een magneet, schreef ik eerder. Wat is die aantrekkingskracht toch?

Wat ik dus al wist: Eisenman (57 jaar, Frans-Amerikaans, non-binair) is een van de beste kunstenaars van nu. En – spoiler alert – dat is ook in Kunstmuseum Den Haag duidelijk te zien. In de tentoonstelling Nicole Eisenman & de modernen geen reuzen van gips of brons, maar tekeningen en schilderijen. Want zo begon Eisenmans carrière, als schilder. Hier is hun werk gecombineerd met moderne kunst.

Vooraf vreesde ik dat die moderne kunst naast Eisenman was gezet om de kunst te voorzien van wat extra gewicht. Zo van: kijk deze hedendaagse kunstenaar klooit niet zomaar wat aan, maar heeft serieuze wortels in de modernen, die voorgangers die iedereen goed vindt – Picasso, Van Gogh, Munch, u kent ze wel. Als bewijsvoering.

Tentoonstelling Nicole Eisenman & de modernen, zaaloverzicht Beeld Alice de Groot, Kunstmuseum Den Haag

Maar daarmee onderschatte ik de tentoonstelling, en ik onderschatte Eisenman. Natuurlijk heeft hen die modernen niet nodig. Misschien is het eerder andersom. Eisenman heeft merkwaardige kunstwerken gekozen uit de collecties van het Kunstmuseum, Kunsthalle Bielefeld (Duitsland) en het Aargauer Kunsthaus (Zwitserland). Een duistere huiselijke scène van Oskar Schlemmer bijvoorbeeld en een heerlijk vreemd park dat Max Beckmann schilderde, waarin de struiken grote dikke rupsen lijken.

Het is duidelijk waarom Eisenman zich in deze modernen herkent: hen experimenteert ook volop met kleur, vorm, stijlen en materialen. En hoe. Technisch lijkt Eisenman een alleskunner: virtuoze ets, prachtige aquarel, geweldige tekening. Soms realistisch, soms cartoonesk, dan fijn en dan weer grof of dat alles door elkaar.

Tentoonstelling ‘Nicole Eisenman & de modernen’, vanaf links: Nicole Eisenman (twee schilderijen), Félix Vallotton en Jan Sluijters. Beeld Alice de Groot, Kunstmuseum Den Haag

Maar vooral is het Eisenmans diepe fascinatie voor de mens die hen verwant maakt aan deze voorgangers. Liefde, dood, wanhoop, seks, geboorte, verlies, strijd, verveling, het is hier allemaal te zien. De psychologische spanning in een schilderij van Co Westerik, het macabere van James Ensor of het duistere boze van Käthe Kollwitz, dat werkt goed naast Eisenman.

En dan zijn er nog die schilderijen van Eisenman die zo groot zijn dat ze de modernen als vanzelf naar andere museummuren dirigeren en zelf alle aandacht opeisen. Het zijn spectaculaire fantasievoorstellingen waarin van alles gebeurt. Naakte vrouwen in een sneeuwlandschap die een grote berg verf verzamelen bijvoorbeeld. Of de kunstenaar op een schip aan het werk terwijl de schilderijen om hun hoofd dwarrelen.

Onbegrijpelijke droombeelden zijn het. Ze zijn zo razendknap geschilderd en zo vol en bizar dat het aanlokkelijk is om je in de details te verliezen: kijk die hurkende figuur met die badmuts! Daar die poes! Hé, een opgeplakt wiebeloogje! Je zou uit zo’n doek honderden briljante kleine schilderijtjes kunnen knippen. En dan zou je iedereen wijs kunnen maken dat die door allemaal verschillende kunstenaars zijn gemaakt, zoveel stijlen beheerst Eisenman. Toch kloppen die raadselachtige grote composities ook als geheel. Alsof ze een geheim bevatten over wie wij mensen zijn, of zouden moeten zijn. Eisenmans geheim. En dat is de aantrekkingskracht.

Detail uit het tweeluik ‘Vooruitgang: echt en ingebeeld’ (2006) Nicole Eisenman in de tentoonstelling ‘Nicole Eisenman & de modernen’. Beeld Alice de Groot, Kunstmuseum Den Haag

Muppetneuzen Bij de tentoonstelling is een mooie Engelstalige catalogus verschenen met achterin een fascinerende verklarende woordenlijst met termen die met Eisenmans oeuvre te maken hebben. Sommige zijn voorspelbaar, maar relevant, zoals surrealisme, melancholie en identiteit. Maar er zijn ook spannendere lemma’s als borsten, bondage, verveling en – verrassend – neuzen. Hier is informatie te vinden over neuzen in karikaturen, de neus van Pinokkio en de 18de-eeuwse theorie dat een neus het karakter van een mens bepaalt. Eisenman maakt vaak forse en soms ook ronde exemplaren, wat personages een aandoenlijke muppetachtige uitstraling geeft.