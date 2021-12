De werken van David Hockney in Brussel schitteren van zinderende energie en durf ★★★★☆

Het is alsof Hockney de lente op heterdaad wil betrappen, zoveel verrukking over de schoonheid van de natuur straalt deze dubbeltentoonstelling in Bozar uit.

De dubbeltentoonstelling van David Hockney, een van de meest gevierde nog levende kunstenaars, begint spectaculair. In de eerste zaal hangt een reusachtig plattelandstafereel in winterse sferen. 12 meter breed en zo’n 4 meter hoog is Bigger Trees Near Warter (2007), het grootste landschapschilderij dat ooit in de open lucht is geschilderd. Hockney bouwde het op uit vijftig losse panelen en voegde die samen tot het imposante doek dat hier te zien is. Je voelt haast de koude, waterige lucht op je gezicht, hoort de bomen kraken. Tussen het gras piepen al wat narcissen omhoog, als vrolijke voorbodes. De lente komt er aan.

Het schilderij past helemaal bij hoe we Hockney in het Brusselse Bozar leren kennen: als een kunstenaar wiens werk barst van optimisme. Aan het einde van de tentoonstelling keert de natuur weer terug, dit keer in vol lente-ornaat, in De komst van de lente, Normandië 2020. Deze lenteschilderijen waren eerder als afzonderlijke tentoonstelling te zien in de Royal Academy in Londen, en oogstten veel negatieve reacties. Hockney ‘schilderde’ ze namelijk op zijn iPad. Tijdens de eerste lockdown van 2020 legde hij vanuit zijn buitenhuis in Normandië de komst van het vrolijkste seizoen stap voor stap vast.

The Arrival of Spring, Normandy, 2020. Nr. 133, 23 maart 2020. Beeld David Hockney

Het is alsof Hockney de lente op heterdaad wil betrappen, zoveel verrukking over de schoonheid van de natuur straalt deze omvangrijke serie (zo’n 160 beelden) uit. We zien kale, zwarte boomtakken met de eerste knopjes, hevige plensbuien en barstende bloesems. De beelden zijn gedrukt op hoogwaardig papier waardoor de kleuren van de muren knallen. En toch, al zijn ze gemaakt met een speciaal voor Hockney geperfectioneerde app, ze zijn toch wat plat en hier en daar onbeholpen. Zo herken je duidelijk de pixelige spuitbusfunctie waarmee zelfs het meest primitieve digitale tekenprogramma is uitgerust.

Four Flowers in Still Life, 1990. Beeld Tate Britain Collection

Het is daarom een slimme zet dat Bozar de iPad-schilderijen toont samen met een rijk retrospectief van de 84-jarge schilder. David Hockney – Werken uit de Tate Collectie laat meer dan tachtig schilderijen en tekeningen zien uit de collectie van het Londense museum Tate, dat zijn carrière vanaf de jaren tachtig volgt.

My Parents, 1977. Beeld Tate Britain Collection

Wat overduidelijk wordt uit dit retrospectief: Hockney vindt zichzelf als schilder voortdurend opnieuw uit. Afgezien van de openingsknaller Bigger Trees is de tentoonstelling chronologisch opgebouwd en dus zie je hoe Hockney zich steeds een nieuwe stijl eigen maakt, om er vervolgens mee te breken. Er zit een wereld van verschil tussen de wazige, haast abstract-expressionistisch vroege schilderijen als The Third Love Painting (1960) en de gladde, gestileerde zwembadschilderijen die hij in de late jaren zestig maakte en waarmee hij wereldberoemd werd. (Een van die schilderijen leverde hem in 2018 de titel ‘duurste nog levende kunstenaar’ op.) En dan sta je ineens in een zaal met werk uit de jaren zeventig. Weer totaal anders: redelijk conventionele, bijna fotorealistische, dubbelportretten.

Het idee dat een kunstenaar zich niet hoeft vast te pinnen op een vaste stijl leende Hockney van Picasso, van wie hij ook het haast kubistische perspectief in zijn werk uit de jaren tachtig leende (zie kader). De constante factor is de zinderende energie en de durf die van de kunstwerken straalt, zelfs bij de artistiek toch wat minder hoogstaande iPad-schilderijen. Wie anders zou een redelijk realistisch plaatje van een vijvertje durven verstoren door er grote zwarte strepen overheen te zetten, bij wijze van regendruppels? Alleen een groot schilder. En dat, zoveel maakt deze tentoonstelling wel duidelijk, is Hockney. Ook als hij werkt met een ietwat knullig speeltje.

Bewegend perspectief ‘Het oog is constant in beweging’, heeft Hockney ooit gezegd. ‘Als het niet beweegt, ben je dood. En als mijn ogen bewegen, dan verandert ook het perspectief.’ Geïnspireerd door Picasso en door Chinese prenten probeerde Hockney in de jaren tachtig om dit levendige perspectief in zijn werk te vangen, onder andere in de reeks litho’s Moving Perspective (1984-86). Hij liet het idee dat alle lijnen in een tekening of schilderij naar een enkel punt moeten lopen, varen en bracht verschillende verdwijnpunten aan. Het duidelijkst is dit te zien in Walking Past Two Chairs (1984-86), waarbij de zittingen van de stoelen niet, zoals gebruikelijk is, naar de achterkant toe smaller worden, maar naar voren. Het verdwijnpunt ligt niet op de horizon van het beeld maar bij de kijker zelf. Je wordt er een beetje duizelig van, toch ‘klopt’ het.