De wereld van Donna Tartt biedt precies de esthetiek die booktokkers wensen

Charlotte Remarque Beeld Elisa Maenhout

Een groot deel van TikToks fascinatie met boeken concentreert zich op the aesthetic. De esthetiek van het lezen zelf: boekenplanken op kleur, zorgvuldige aantekeningen in de marges, koffievlekken op de pagina’s en het boek als accessoire. Eén boek blijft terugkomen op lijstjes zoals ‘books to read in public to look like that smart, mysterious girl’ (echt waar): De verborgen geschiedenis van Donna Tartt. Het razend populaire boek over een mysterieus clubje studenten op een elitair schooltje komt uit 1992 en is daarmee ruimschoots ouder dan de gemiddelde booktokker. Ook lijkt het enigszins buiten de boot te vallen; Tartts barokke proza, dat ze ook nog eens doorspekt heeft met Latijn, Frans, Oudgrieks, grammaticale grapjes en obscure literaire verwijzingen, is niet zo toegankelijk als de liefdesverhalen van Colleen Hoover.

Waarom Donna Tartt? De booktokkers voelen zich aangetrokken tot de esthetiek van Tartts wereld, die op internet dark academia wordt genoemd. Dark academia: leren schooltassen, rode wijn, bladmuziek en regen tegen de ruiten van de bibliotheek. Als je een voorliefde voor dark academia hebt, dan lees je boeken om je zintuigen onder te dompelen in beschrijvingen van objecten, kleuren en stemmingen met een ouderwetse, Europese, universitaire sfeer.

Een esthetische fascinatie voor Donna Tartt is geen oppervlakkige interactie met haar boek. Tartt heeft zélf een grote esthetische fascinatie en De verborgen geschiedenis is een ode aan schoonheid als doel op zichzelf. Ik heb warme herinneringen aan het boek, met name door haar obsessieve beschrijvingen van het maanlicht op een pince-nez, een omgestoten inktpotje, een kreuk in een tennisrokje. En wat blijkt: zelfs de tieners die De verborgen geschiedenis in de eerste plaats openslaan voor de associatie met kaarslicht en tweedjasjes, sporen elkaar daarna aan om Euripides te lezen, of Dante, de favoriete schrijver van personage Henry, die ze ‘husband material’ vinden. En dan lezen ze Dante écht, met roze markeerstift in de hand.

Wat mij treft, is het verzet tegen een ouderwetse verdeling in highbrow en lowbrow. Iemand kan de aoristus beheersen en toch TikToks maken van de glimmende buikspieren van Robert Pattinson (fanfavoriet om Henry te spelen, als er ooit een film van het boek wordt gemaakt). De verborgen geschiedenis, altijd al moeilijk in een genre te plaatsen, past hierdoor perfect in de ongedwongen gezelligheid van #BookTok, waar intelligentie en tienermeisjesromantiek elkaar niet uitsluiten maar versterken.